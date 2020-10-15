不管是《金刚川》、《上甘岭》、《奇袭白虎团》，还是《英雄儿女》……电影只呈现了冰山一角，背后历史更值得我们回味。

时光网讯 “雄赳赳，气昂昂，跨过鸭绿江。保和平，卫祖国，就是保家乡……”相信很多人都对这首《中国人民志愿军战歌》记忆犹新。





2020年恰逢中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年，中共中央、国务院、中央军委将颁发“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周”纪念章。



















预告 电影背景设置在1953年，抗美援朝战争进入最终阶段。为了保障向金城前线输送战力，志愿军们誓死捍卫交通要塞——金刚川上的金刚桥。





抗美援朝对中国人民意义重大，毛泽东曾经这样评价：抗美援朝战争无可争议地表明，“由外国帝国主义欺负中国人民的时代，已由中华人民共和国的成立而永远宣告结束了。”











虽然时间已经过去了70年，这场战争中发生的很多故事仍然鲜活。几十万同胞在战场上浴血奋战，值得讲述的太多太多。





不管是《金刚川》、《上甘岭》、《奇袭白虎团》，还是《英雄儿女》……电影只呈现了冰山一角，背后历史更值得我们回味。

















朝鲜战争 指1950年6月爆发于朝鲜半岛的军事冲突。





朝鲜战争原是朝鲜半岛上的北、南双方的民族内战，后美国、中国、苏联等多个国家不同程度地卷入而成为了一场国际性的局部战争，是第二次世界大战结束初期爆发的一场大规模局部战争。





第二次世界大战期间，美国时任总统罗斯福和苏联部长会议主席斯大林在德黑兰会议上同意将日本殖民地——朝鲜半岛在“适当的时候”应实现独立。在1945年2月4日～2月11日期间，美苏英三国首脑罗斯福、丘吉尔和斯大林在苏联克里米亚半岛的雅尔塔签定秘密协议，会议决定应该由美国、苏联、中国（国民党政府）和英国实行国际托管。





1945年8月9日，在日本战败投降的前夕，美国提出以北纬38度线为界，即三八线，美国和苏联分别占领朝鲜半岛南部和北部的提议，并得到了苏联的认可。由此演变后来朝鲜半岛分裂南北阵营的导火线。





1950年6月25日，在得到斯大林的同意之后，朝鲜内阁首相金日成下令军队越过三八线，发动了对韩国的突然进攻，朝鲜战争爆发。











7月7日，联合国安理会通过第84号决议，派遣“联合国军”支援韩国抵御朝鲜的进攻。8月中旬，朝鲜人民军将韩军驱至釜山一隅，攻占了韩国90%的土地。9月15日，以美军为主的联合国军（美国、英国、法国、加拿大、澳大利亚、新西兰、荷兰、比利时、卢森堡、希腊、土耳其、哥伦比亚、泰国、菲律宾、南非、埃塞俄比亚）在仁川登陆，开始大规模反攻。





10月25日，中国人民志愿军应朝鲜请求赴朝，与朝鲜人民军并肩作战，经过历次战役最终将战线稳定在38线一带。





1951年7月10日，中华人民共和国和朝鲜方面与“联合国军”的美国代表开始停战谈判。经过多次谈判后，终于在1953年7月27日签署《朝鲜停战协定》。

















抗美援朝 战争，是朝鲜战争的一部分，仅指中国人民志愿军参战的阶段，也包括中国人民支援朝鲜人民抗击美国侵略的群众性运动。





1950年9月15日，美军第10军于朝鲜半岛南部西海岸仁川登陆，朝鲜人民军腹背受敌，损失严重，转入战略后退。





9月30日，周恩来发表讲话，警告美国：“中国人民决不能容忍外国的侵略，也不能听任帝国主义者对自己的邻人肆行侵略而置之不理。”但是麦克阿瑟认定中国不敢出兵与美国对抗，所以美国不顾中国政府的多次警告，10月1日美军越过北纬38°线，19日占领平壤，企图迅速占领整个朝鲜，并公然声称：“在历史上，鸭绿江并不是中朝两国截然划分的、不可逾越的障碍。”同时，美国飞机多次侵入中国领空，轰炸丹东地区，战火即将烧到鸭绿江边。











1950年10月8日，朝鲜政府请求中国出兵援助。中国应朝鲜政府的请求，作出“抗美援朝、保家卫国”的决策，迅速组成中国人民志愿军入朝参战。





10月19日晚，彭德怀率领中国人民志愿军第38、第39、第40、第42军（以后又增调了第50、第66军）和炮兵第1、第2、第8师以及一个高射炮团、两个工兵团，分别从安东、长甸河口（今上河口）和辑安等地，先后跨过鸭绿江，进入朝鲜北部地区。第13兵团过江后，于10月20日改组为中国人民志愿军总部。





10月25日，志愿军打响了驻军朝鲜后的第一仗。





从1950年10月25日至1951年6月10日，为抗美援朝战争第一阶段。这个阶段，中国人民志愿军和朝鲜人民军采取以运动战为主，与部分阵地战、游击战相结合的方针，连续进行了五次战略性战役。





这一阶段战役规模的夜间作战和很少有战役间隙的连续作战，攻防转换频繁，战局变化急剧。











从1951年6月11日至1953年7月27日，为抗美援朝战争第二阶段。这个阶段，中朝人民军队执行“持久作战、积极防御”的战略方针，以阵地战为主要作战形式，进行持久的积极防御作战。





这一阶段军事行动与停战谈判密切配合，边打边谈，以打促谈，斗争尖锐复杂；战线相对稳定，局部性攻防作战频繁；战争双方都力图争取主动，打破僵局，谋求于自己更有利的地位。





1951年7月10日，战争双方开始举行朝鲜停战谈判。从此，战争出现长达两年多的边打边谈的局面。





朝鲜停战后，中国人民志愿军又帮助朝鲜人民为战后的恢复和建设作了大量的工作。1958年10月，中国人民志愿军全部撤离朝鲜，返回祖国。





1994年，考虑到朝鲜方面的要求，中央军事委员会发布命令，召回了驻板门店的军事停战委员会中国人民志愿军代表。





同年12月15日，派驻朝鲜军事停战委员会朝中方面的中国人民志愿军代表团从朝鲜平壤奉调回国，标志着中国人民志愿军正式完成了历史使命。















金城战役 是抗美援朝战争1953年夏季反击战役的第三阶段，是抗美援朝战争的最后一次战役。





上甘岭战役结束后，美国放弃了原本要帮助南韩攻占北朝鲜的计划，为了摆脱朝鲜战争的泥淖，美国答应了中国早先提起的停战要求。





而当时的南韩总统李承晚并不想停战，他自大地认为自己完全能够取得战争的胜利。李承晚集团不但宣布南韩退出停战谈判，还在6月17日晚突然强行扣留四个战俘营的朝鲜人民军战俘2.7万余人，编入南朝鲜军队，有意制造了破坏战俘遣返协议的事件。





彭德怀按原定计划于1953年6月19日由北京起程，前往朝鲜，参加朝鲜停战协定签字。临行前，他与毛泽东、周恩来就此事进行了磋商。





20日21时，彭德怀抵达平壤中国大使馆，与李克农、邓华分别通了电话，22时致电毛泽东，建议：根据目前情况，停战签字需推迟至月底似较有利，为加深敌人内部矛盾，拟再给李承晚伪军以打击，再消灭伪军一万五千人（六月上半月据邓华说消灭伪军一万五千人），此意已告邓华妥为布置，拟明廿一日见金首相，二十二日去志司面商停战后各项布置。妥否盼示。





次日，毛泽东复电同意彭德怀的建议，指出：停战签字必须推迟，推迟何时为适宜，要看情况发展方能作决定。再歼灭伪军万余人，极为必要。









为了保证金城战役的胜利，志愿军从6月下旬即开始进行了准备。





其中，工程部队为此次战役做了大量的工作——为保障战役中的交通运输和部队运动特别是炮兵的运动，第20兵团于6月28日下达了工程保障指示，共抽调步兵13个团、各军建制工兵和配属的工兵50多个连加修道路452公里、急造军路61公里、架桥72座（长1320余米），为防雨季到来河川涨水，志愿军总部为第20兵团配发了各式门桥47副、苏式浮桥2套、中型橡皮舟和折叠舟36只、橡皮浮桥200米、苏式浮水衣1240余件。





1953年7月25日，中共中央和中央军委致电志愿军总部，祝贺志愿军取得夏季战役的重大胜利。





贺电写道：我志愿军和朝鲜人民军自入夏以来，向敌展开有重点的战役性的反击作战，迄今已获得重大胜利。自五月十三日至七月十八日两个多月中，共毙伤俘敌九万余人，尤其自七月十三日开始的战役，在金城东西三十余公里的正面，向敌四个多师所据守的阵地，同时进行突破，截 至十八日止，五天中共毙伤俘敌二万八千余人，击溃敌四个多师，共攻占纵深十公里约一百七十平方公里的阵地，缴获了许多装备和物资，给了李伪军以严重打击，有力地配合了停战，大大提高了我军对敌斗争经验，使我军在突破敌坚固设防地带的作战中获得极宝贵的经验，特电祝贺。















张振智 是志愿军工兵第十团第三连连长。他所代表的工程部队在金城战役乃至整个抗美援朝战争中都发挥了重要作用。





张振智从1951年1月28日跨过鸭绿江，到1953年10月5日奉命回国，历经了第五次战役、夏季防御作战、金城反击战，大大小小的战斗共几十次，荣立了3次一等功，被评为志愿军二级模范；荣获朝鲜民主主义人民共和国二级自由独立勋章一枚；被原华东军区授予"工兵英雄"的荣誉称号。





金刚川正是张振智书写英雄事迹的地方。











金刚山位于今朝鲜和韩国交界处。大部分山峰位于朝鲜境内。素有朝鲜第一山之称。金刚川是金刚山附近，也是金城前线附近的一条河流，地理位置十分重要，且最宽处可达60米，如果不借助桥梁根本无法通过。





1953年夏季金城反击战打响后，敌人持续对这里进行毁灭性轰炸。张振智带领三连奉命在岩里渡口架一座载重桥，保证它畅通无阻。





据张振智回忆，当三连赶到金刚川时，距离上级要求通车的日子仅有8天。5月20日下午，张振智带着大家察看地形，金刚川上原先的大桥和一座人行便桥已经被炸得不见踪影。





为了破坏桥梁，美军飞机不仅昼夜不停地轰炸金刚川上建设好和建设中的桥梁，甚至为了增加志愿军获得建设材料的难度，连金刚川沿岸的树林都遭到了大规模轰炸。





面对敌人日夜不停的炮火打击，张振智等工程连官兵们将木排披上伪装，通过水路运到桥点。经过7天7夜的奋战，提前一天架起了一座中水位重桥。









然而次日下午4时左右，四架"黑寡妇"呼啸而来，火力直指这座“生命之桥”。“黑寡妇”离去后，七孔桥被炸掉了五孔。同时，敌人开始正向我军前沿883.7高地反扑。





工程连战士在张振智的指挥下，立即开始了第二次架桥。尽管周围爆炸不断，全连官兵们不计生死，拼命架桥，最终按时完成了任务。





敌人当然不会放任我军架桥。就这样，修了炸，炸了修，张振智带领的战士们先后7次在金刚川上修复这座长37米长的桥。





据统计，为了炸毁这桥，敌军总共投放炸弹1000枚左右，炮弹超过2500枚。但最终胜利是属于志愿军的。