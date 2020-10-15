天以百凶成就一词人，百年孤独对叶嘉莹来说，不过是人生一梦。

时光网讯





昨日，电影北京首映式在中国电影资料馆隆重举行，众位主创出席，陈传兴导演与著名作家许知远映后畅谈叶嘉莹的价值，与中国古诗词的当代意义等话题，干货满满。影片今日曝光了终极海报与终极预告，在本轮发布的终极预告中，王国维的那句“天以百凶成就一词人”，与叶先生的“人生如梦”形成鲜明对照，再多的苦难在叶先生看来也只不过是浮生一梦。







终极海报





许知远陈传兴对谈现场掌声几度响起

致敬“中国诗的女儿”





昨日，《掬水月在手》首映礼在中国电影资料馆举行，中国电影资料馆馆长孙向辉、南开大学文学院教授张静、导演陈传兴、影片出品人廖美立、制片人沈祎出席了首映礼并作映前致辞。





孙向辉馆长说：“这部讲述叶先生人生与心灵的文学纪录影片，本身就像一首诗、一阕词、一幅水墨长卷，韵味清雅，温厚绵长，把中国的文化、艺术、历史娓娓道来，轻松从容地超越了国家和种族的藩篱，抵达了人类共同追求的文明和美好之境界。”张静引用叶先生的诗句“一片空濛超色相，好将光影悟真如”，期待观众能够通过这部电影，各有所获，达到真如之境。











陈传兴导演也说道：“电影如同水中幻影，如露如电如梦幻泡影，是真也是假，透过诗词追求最大自由。”出品人廖美立更是表达了自己的初衷：“希望借由影像和电影风格让新一代年轻人重回美好的文学世界，在文学逐渐消弱的年代里，文学诗歌可以抚慰很多人的心灵。”制片人沈祎则说：“叶先生有一句话说我有弱德之美但我不是弱者，希望大家都能在电影里找到属于自己的那片星云和那份能量。”











现场媒体、嘉宾、观众完全沉浸在如诗如歌的影像中久久难以平复，而陈传兴导演和著名作家许知远的映后交流环节更是为现场观众献上了满满的干货。映后嘉宾许知远看完影片后感触良多，久久难从情绪中抽离出来：“我这代人在有野蛮化的文化里成长，看到叶先生70年代回到北京，那个世界里我们非常遥远。”





“‘流亡’本身也是个奥德赛的故事，中国人离散流亡的经历，我年轻时候读的金庸到中国台湾的白先勇，他们都是流亡文学，丧失了原乡，在另一个地方想象原乡，这两个视角对我来说都是特别强烈的感受。”











在陈传兴导演看来，叶先生是以弱德之美，以风中芦苇，而不是一颗大树的态度去面对暴风雨，即使有再大的强风暴雨，风雨之后依然存在，他表示：“创作这部电影最难的是怎么把叶先生中国女性版的百年孤独浓缩在影片里，这都是叶先生个人生命的经历，叶先生透过诗词的方式去沉浸和回味，她自己对这些磨难没有过多感受。”











“这部电影像是织锦，是一种乱线穿针的方式，经纬之间在交织，可是我又减针瞒线不希望大家看到，叶先生才是这部电影里最重要的，她是荷马、杜甫、诗经、是我们中国几千年来的诗的女儿。”





天以百凶成就一词人

百年孤独对她来说不过是人生一梦





作为中国古典诗词大家叶嘉莹唯一授权的传记电影，《掬水月在手》辗转十个地区、采访43位受访者、采访稿近百万字、历时近两年才完成拍摄制作。主创团队采访了叶嘉莹本人和她的学生白先勇、席慕蓉、汉学泰斗宇文所安等名家，众人关于叶先生的所有记忆，在如诗如歌的影像里将这位诗词大家苦难而又精彩的一生娓娓道来。











今日，影片曝光终极海报、终极预告。海报中，叶嘉莹先生形象若隐若现，飘浮于画面上方，如同她一生的淡泊，“弱德之美”尽显。而在终极预告中，“天以百凶成就一词人”这句话可以说是诠释了叶先生的一生多艰，全靠诗词相伴，这就是女性版的“百年孤独”。可恰恰在这苦难的一生里，叶嘉莹先生依然坚持用中国诗词渡人渡己，一句“人生如梦”足以看到叶先生平静如水的内心以及她强大的精神感召力。











97岁高龄的叶嘉莹先生，一生坎坷多艰，曾历经战乱，在海外飘零数十载，在许多次人生的至暗绝望时刻，是诗词给了她无穷的力量，而她也用自己毕生之力，传承中华文化，阐述古典诗词之美。





改革开放后，叶嘉莹得以回到她魂牵梦绕的祖国，并将自己的一生奉献给祖国教育事业。叶嘉莹先生著述丰富，桃李满天下，为在世界传播中华文化作出重要贡献，她晚年更是捐出3568万元，在南开大学设立“迦陵基金”，继续弘扬中华诗教。











《掬水月在手》将于10月16日在全国艺联专线上映，预售已全面开启，走进影院，聆听叶先生之绝妙吟诵，品百年中国人间滋味！











由陈传兴执导的叶嘉莹文学纪录片《掬水月在手》，将于10月16日在全国艺联专线上映，预售已全面开启。本片作为陈传兴导演“诗的三部曲”的最终章，记录了当代诗词大家叶嘉莹传奇的人生。