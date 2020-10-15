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戛纳入围片《野马分鬃》亮相平遥

“可能不知道自己想要什么，但清楚自己不要什么”

2020-10-15 16:05:28 来源：Mtime时光网

制片人柳青伶表示，她最初看剧本时，想起了自己大四的状态：“可能不知道自己想要什么，但很清楚自己不想要什么。”
      时光网讯 由于新冠疫情，今年的戛纳电影节无法在法国南部小城举行。当地时间6月3日，组委会还是公布了“戛纳2020”片单共56部电影，不设金棕榈奖，不分主竞赛单元，但有简单分类，这些影片将送去全世界各电影节放映。

      国内青年导演魏书钧的最新作品也入围了这份片单，作品名为《野马分鬃》

      日前，该片来到了第四届平遥国际电影展。平遥这边的主持人笑称，剧组在平遥穿的礼服，还是原本为戛纳准备的。

      《野马分鬃》讲述阿坤（周游饰）和童童（佟林楷饰）的青春故事，围绕着一辆老旧的吉普车展开，描绘了毕业在即的两人成长过程中梦想与现实一次次激烈的冲撞。

      影片在平遥放映后，观众评价总体比较积极。尤其是在前几日几部华语新片普遍口碑不佳的情况下，影片带上了点“脱颖而出”的意思。

      有观众评价，《野马分鬃》不像新导演的作品，拥有大量生活细节，整体流畅自然。同时影片表现出了难得的诙谐和反讽，尤其是主人公的身份被设定为一名电影学院的大四学生，影视专业的毕业生和电影行业工作者观影时常常会会心一笑。



      也有观众评价，影片没有脱离多数青春片容易陷入的“矫情感”，相对于影片前半部，后半部有些散乱无章。

      “野马分鬃”是太极拳中的一式，喻义奔驰的野马鬃毛左右分披，舒展而又冲劲十足。影片的英文片名“Striding Into The Wind（奔向疾风）”更加直白。

      而电影中，主演周游的长发造型也很有点“野马分鬃”的意思。周游也笑称，当时在片场做好造型后，自己也有种“野马”的感觉。



      导演魏书钧介绍，最初的灵感和自己的经历有关：2015年他和朋友聊天时，他聊到说曾想开吉普车去草原，但最终没去成，车却被卖到草原，被牧民放羊用了……他当时说着说着，忽然想到这事可以拍成电影。

      在魏书钧看来，车也是《野马分鬃》中的一个角色。“车像朋友一样，可以和主角一起玩，见证他的很多体验。最后像恋人一样，不得不分开。”



      制片人柳青伶表示，她最初看剧本时，想起了自己大四的状态：“可能不知道自己想要什么，但很清楚自己不想要什么。”

      “把车卖到远方，有伤感，又有一点冲劲。当时就想无论如何要把这个故事拍出来。”

   编辑：羊羊

关键词： 平遥国际电影展 野马分鬃
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相关电影/影人

野马分鬃

野马分鬃 (2021)

0.0

导演：魏书钧

主演：周游 郑英辰

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魏书钧

魏书钧

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