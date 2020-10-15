此次线下活动是国内首档同时拥有横、竖屏两种形态Vlog《敦煌藏画》的延伸。







今日，国内首档明星探寻敦煌文化创新Vlog《敦煌藏画》在上海举办了一场别开生面的快闪发布会。巨量引擎全国营销中心内容营销招商负责人马新、敦煌画院副院长宋贤瑜、复旦大学文博系教授朱顺龙、《敦煌藏画》节目总制片人徐洋等与会嘉宾参加活动，为15日至18日为期4天的线下快闪活动拉开了帷幕。





据悉，此次线下活动是国内首档同时拥有横、竖屏两种形态Vlog《敦煌藏画》的延伸，这部由中国文物报社、敦煌市委宣传部、敦煌博物馆、敦煌画院等提供相关支持，国风音乐美少年霍尊全程参与的Vlog于今日，正式在今日头条、抖音和西瓜视频上收官。











初心、矩变、互动 匠心呈现“焕醒敦煌计划”





发布会上，《敦煌藏画》总制片人徐洋先生率先上台发言，现场不仅讲述了制作《敦煌藏画》节目的初心，还分享了制作过程中的趣事以及对项目的情愫，并阐述了本次活动的与线上节目的关系并引出三个大主题：修复、乐舞、科技，同时也对此次线下展的亮点进行了简单的介绍。





巨量引擎全国营销中心内容营销招商负责人马新，介绍了从去年的《我在宫里做厨师》第一季到今天的《焕醒敦煌计划之敦煌藏画》Vlog，其实都是巨量引擎一直秉持的“在巨量引擎遇见新国潮，让中国传统的文化焕发新生”的初心。巨量引擎看重了用户的喜好、话语权以及用户天生热爱观看短视频的习惯，开始发力由平台出品的更精品化的短视频内容，包括微综艺、短片、微剧、直播大事件、线下活动等。





比如这次巨量引擎与敦煌IP合作的“焕醒敦煌计划”就是满足了平台用户不同角度的观看需求，这个计划中还将出品微综艺《神奇的敦煌》，以及让观更零距离了解敦煌、长达两天一夜的《敦煌寻宝》直播，还有让壁画鲜活的动画短片《穿越千年的敦煌》。这次《敦煌藏画》节目联动的线下快闪，也是想通过这种形式，实现线上线下的互动，让用户主动产出话题内容。他还透露巨量引擎接下来也将继续秉承匠心重磅呈现“焕醒敦煌计划”的其他精品内容和《我在宫里做厨师》第二季。











传递敦煌文化 分享师生幕后趣事





《敦煌藏画》节目中孙洪才的导师、复旦大学文博系教授朱顺龙也在发布会上做了精彩的发言， 他用幽默风趣的语言讲述了和学生孙洪才的故事，随后他讲出自己第一次来到敦煌莫高窟的经历，在曾在艰苦单独的环境中开始了敦煌考古或者研学的趣事。朱教授由于对古文字有多年的研究，因此敦煌壁画中的经文以及一些遗书上的记载，让朱教授兴奋不已。





这些都是珍贵的文献，涵盖了古代人民的生活场景以及生活智慧。朱教授就此讲述通过自己发现的文明与现代社会相呼应的故事。让现场观众仿佛真实的置身在敦煌的世界里。











身临其境再次感受敦煌的神奇魅力





据悉，此次《敦煌藏画》线下展除了展示极具敦煌特色的的画作、七彩绳和驼铃之外，现场身着敦煌服饰的舞者更是一大亮点，这样的线上线下强绑定，势必将《敦煌藏画》Vlog带给观众的“沉浸式体验”进行到底。





《敦煌藏画》线下快闪活动不仅是线上Vlog内容的延伸，也是巨量引擎在营销上尝试内容➕线下体验的新内容生态模式，线上+线下多元创新玩法可以主动让年轻网友参与进来，主动产出内容与节目以及品牌进行互动，实现多层级、多视角的创作生态，源源不断为节目的话题和传播带来更新鲜的内容延伸玩法和品牌触达,让国潮类IP 与年轻人玩在一起，融入他们的生活。