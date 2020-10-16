过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.战争片《金刚川》提档10月23日国内上映
由管虎、郭帆、路阳共同执导战争电影《金刚川》
昨晚宣布提档10月23日，并发布改档预告。影片讲述了抗美援朝战争中一段鲜为人知的往事：1953年，战争进入最终阶段。为了保障向金城前线输送战力，志愿军们誓死捍卫交通要塞——金刚川上的金刚桥。
张译、吴京、李九霄、魏晨主演，邓超特别出演。影片目前已开启预售，片长122分钟，将以2D、IMAX2D、中国巨幕等多种格式上映，IMAX专属海报也同时曝光。
01.索尼回应“三代蜘蛛侠同框传闻”
02. “黑豹”查德维克·博斯曼遗作曝海报 12.18上线Netflix
“黑豹”查德维克·博斯曼
的最后一部电影作品《玛雷尼的扭摆舞》
曝光角色海报。影片根据同名舞台剧改编，维奥拉·戴维斯
饰演的就是片名中的“玛雷尼”——活跃在1920年代的著名早期蓝调女歌手。“扭摆舞”（Black Bottom）是她的1927年热门金曲，名字源于底特律的Black Bottom地区，博斯曼在片中饰演一位乐队成员。
03.查理·汉纳姆新片《丛林之地》曝海报和剧照
查理·汉纳姆和杰克·奥康奈尔主演新片《丛林之地》
发布海报和剧照，11月6日北美上映。麦克思·温克勒(《花季少女》)执导，杰西卡·巴登、乔纳森·梅杰斯等参演。讲述性格顽固的裸拳拳击手(奥康奈尔)和他的哥哥(汉纳姆)穿越美国去打最后一场比赛，但一个意外的同行者(巴登)暴露了兄弟感情的裂缝。
01.《鬼灭之刃无限列车篇》今日在日本上映 或创开画纪录
人气漫画改编《鬼灭之刃 剧场版 无限列车篇》
今日将在日本公映，日本各大院线以创纪录的排片量静候影片的公映。截止昨日18:00，该片公映首日预售估值已经来到8亿日元左右，预计周末3天有望30亿+（约1.91亿人民币），并刷新日本首周末历史票房纪录。早前的纪录由《黑客帝国2》保持，首周末22亿日元。
02.穿越电影《群青战记》曝光先导预告
新田真剑佑、三浦春马、松山研一主演的漫改电影《群青战记》
首曝预告。影片由本广克行(《亚人》)执导，讲述体育名校的高中生们集体穿越回战国时代的故事。影片将于明年3月12日在日本上映。
故事讲述体育名校“星德高中”、放学后大家一如往常进行着社团活动、就在此时一道雷电降下、学校外面的世界变成了他们未曾见过的风景——整所学校被穿越到了战国时代、这些体育名校生们必须活用自己的身体能力和通晓未来的现代人知识和织田信长等人对抗。
01. 做慈善 本阿弗莱克和马特达蒙拍卖午餐会
马特·达蒙
和本·阿弗莱克
携手做慈善，为两人的组织Eastern Congo Initiative和Water.org举行拍卖，胜者可以跟他俩聚餐。拍视频时大本很严格，要求马达不能太丧也不能假嗨。几番尝试后他依旧很不满意，“你得说说是跟杰森·伯恩啊，蝙蝠侠啊。”引起马达反抗：“罗伯特·帕丁森要来？”
最后两人举牌留影：“他买单→”“他买单←”“蝙蝠侠，伯恩，吃饭”“对不起，不是帕丁森”
02.百名好莱坞明星抗议NBC播出川普节目 NBC坚持播出
由于美国总统第二场辩论取消，改为NBC播出川普和市民对话节目、ABC播出拜登与市民对话节目。对此J.J.艾布拉姆斯、本·斯蒂勒、亚历克·鲍德温、曼迪·摩尔等百名好莱坞明星写联名信抗议NBC播出川普集会，他们的理由是：“你们是在纵容总统的不良行为，同时削弱总统辩论委员会，对美国公众造成伤害。”
对此NBC首席执行官杰夫·谢尔的回应是：出于公平的理念，我们会播出这次竞选集会。