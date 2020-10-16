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张译、吴京、李九霄、魏晨主演，邓超特别出演。影片目前已开启预售，片长122分钟，将以2D、IMAX2D、中国巨幕等多种格式上映，IMAX专属海报也同时曝光。

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最后两人举牌留影：“他买单→”“他买单←”“蝙蝠侠，伯恩，吃饭”“对不起，不是帕丁森” ​​​

故事讲述体育名校“星德高中”、放学后大家一如往常进行着社团活动、就在此时一道雷电降下、学校外面的世界变成了他们未曾见过的风景——整所学校被穿越到了战国时代、这些体育名校生们必须活用自己的身体能力和通晓未来的现代人知识和织田信长等人对抗。

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02.百名好莱坞明星抗议NBC播出川普节目 NBC坚持播出

由于美国总统第二场辩论取消，改为NBC播出川普和市民对话节目、ABC播出拜登与市民对话节目。对此J.J.艾布拉姆斯、本·斯蒂勒、亚历克·鲍德温、曼迪·摩尔等百名好莱坞明星写联名信抗议NBC播出川普集会，他们的理由是：“你们是在纵容总统的不良行为，同时削弱总统辩论委员会，对美国公众造成伤害。”





对此NBC首席执行官杰夫·谢尔的回应是：出于公平的理念，我们会播出这次竞选集会。