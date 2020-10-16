万玛才旦的新作《气球》定档11月20日，片方今日发布了新海报与预告片。

时光网讯 今日，由万玛才旦编剧、导演，索朗旺姆、金巴、杨秀措领衔主演的电影《气球》发布定档海报，将于11月20日全国上映。定档海报上，红色气球象征着包容、圆满、盈润、孕育、生机，仿佛代表着鲜活的尘世生命欲望，与电影中被孩子们玩闹间吹起的避孕套白色气球，形成了寓意丰富且深刻的意象解读空间。





欲望似被信仰所束缚，在矛盾与对立中，气生气灭如生命始终。是从信仰里悟透解脱，还是得到枷锁绑缚，电影中充满着现实与信仰的哲理思考。







《气球》剧照孩子们玩耍白气球





电影《气球》是万玛才旦电影作品中少有的以女性、家庭为主视角的现实主义口碑力作，呈现藏地人家面临信仰与世俗选择困境时的挣扎与冲突，故事相比以往作品更加通俗易懂、节奏简洁明快、风格兼具现实与唯美梦幻，曾在国内外各大电影节上荣获众多奖项及重要提名，众多影迷和观众期待已久。





《塔洛》《撞死了一只羊》原班人马

探讨信仰与现实的对峙困境





电影《气球》由《塔洛》《撞死了一只羊》原班人马制作，讲述了20世纪90年代，达杰（金巴 饰）一家因一只普通的避孕套卷入了一系列尴尬而又难以抉择的事件当中。妻子卓嘎（索朗旺姆 饰）意外怀孕想要打掉孩子，但信仰虔诚、思想传统的达杰坚信孩子是去世的父亲灵魂轮回转世，面对现实的各种问题和压力，原本恩爱的夫妻俩之间出现了不可调和的矛盾。







《气球》剧照孩子们玩耍红气球





“当灵魂遭遇现实的挑战，该如何抉择？”导演万玛才旦曾表示，他试图在这个故事中呈现当下人们普遍遇到的困境。在生死轮回、灵魂信仰等带有鲜明藏地传统文化特点的基础上，《气球》的女性及家庭色彩更为浓厚。电影中探讨的生育权及女性意识懵懂觉醒，以及传统信仰与内心真实欲望的对抗和冲突，更是令众多观众感同身受。







《气球》剧照孩子们玩耍红气球





同时在创作风格上，区别于《撞死了一只羊》的奇幻色彩，以及《塔洛》的黑白风格，电影《气球》重新回归了现实主义的创作路径，同时，在通过手持长镜头追求写实风格的基础上，又加入了不少唯美的梦境和幻想成分，意象呈现上更加丰富。同时，本片也被影视评论人评价为，是万玛才旦近年来作品中最通俗易懂、情节量最多、剪辑节奏最快的一部。







《气球》剧照男主带回红气球





屡获电影节殊荣

顶级阵容打造高口碑最美电影





作为一名集优秀作家、编剧、导演、监制多重身份于一体的藏族母语电影开创者，万玛才旦是国际影坛上极具影响力的藏地文化代表人物之一。





《气球》是万玛才旦导演的第七部电影作品，是继《塔洛》《撞死了一只羊》之后，又一部未映先热的高口碑佳作。 电影《气球》曾入围威尼斯国际电影节、多伦多国际电影节、釜山国际电影节、东京FILMeX电影节、亚洲电影大奖、上海国际电影节、海南岛国际电影节、平遥国际电影节等多个国际国内权威电影节，并获得最佳影片、最佳导演、最佳编剧、最佳女主角等多项提名及奖项。





《气球》定档海报 幕后方面，制片人黄旭峰、彭绮华，摄影指导吕松野，剪辑指导廖庆松、金镝，声音指导杜笃之、吴书瑶等多位业内资深人士参与，更有已故伊朗电影大师阿巴斯的御用作曲裴曼·雅茨达尼安(Peyman Yazdanian)担纲影片配乐。





在电影《气球》中，观众不仅能看到别具风味的藏区文化、跌宕起伏的故事情节，深度影迷可能更会被他充满诗意和想象力的影像吸引。法国知名影评人、电影史学家让-米歇尔·付东更评价该片是“威尼斯电影节最美的电影”。





电影《气球》由北京盛唐时代文化传播有限公司、工厂大门（天津）影业有限公司、青海嘛呢石影业有限公司、文投控股股份有限公司、北京九州中原数字电影院线有限公司出品，爱奇艺影业（北京）有限公司联合出品，北京聚合影联文化传媒有限公司发行。11月20日，期待色彩鲜红的《气球》能够飞的更高更远。