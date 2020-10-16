《不期而遇的夏天》在平遥电影节进行了展映，展现的是两个孤独的灵魂，彼此靠近抱团取暖的陪伴。

时光网讯 电影《不期而遇的夏天》入围第四届平遥国际电影展“首映”单元，10月15日于平遥电影宫举行了全球首映，影片监制文章、导演易寒、主演陈创、郭可轩、郎月婷、欧阳招娣、黄文轩、潘家乐、卢江云出席映后见面会，与观众面对面交流。





《不期而遇的夏天》获得现场观众的一致好评，对真实细腻的情感和浓浓的人文关怀尤显温暖感人：“好心酸，但又好暖”、“想不到是这么真挚温暖的故事，导演值得尊敬”。







导演易寒与观众现场交流





导演携陈创郎月婷首映现场共忆夏天

非专业小演员淳朴表演打动观众





电影《不期而遇的夏天》凭借温润的镜头、生动市井的方言、以及人与人之间淳朴的情感，打动了众多现场观众。映后，影片主创在全场热烈的掌声中走到台前与大家见面。导演易寒与主演陈创、郎月婷回顾起了那个温暖弥漫的夏天。





编剧兼导演易寒透露，黄四毛的形象源于自己的堂侄，现在这样迷惘而孤独的年轻人有很多，他们非常孤独非常需要情感抚慰，而黄四毛和水生的友情给了彼此暖心的陪伴。







男主陈创谈及电影拍摄





对于黄四毛这个复杂而接地气的角色，陈创表示，自己的家乡距离电影拍摄地宜春仅100公里，对电影呈现的小城氛围非常熟悉，也能驾驭当地方言，这在表演中起到了不小的助力。郎月婷在片中饰演黄四毛心目中的“女神”袁桂莲。谈及自己的角色，郎月婷认为，袁桂莲虽然对黄四毛的爱慕并不知情，却是黄四毛心里一直存在的那个希望。







片中五位小演员自我介绍





令人惊喜的是，片中的小演员郭可轩、欧阳招娣、黄文轩、潘家乐和卢江云也一起来到首映现场，他们都是剧组从宜春当地将近6000个孩子当中选出来的，虽不是专业演员，但表演中却多了几分淳朴和自然，让观众在观影过程中被深深打动。





独到人文视角触发情感共鸣

“不期而遇”的人生更添精彩





电影《不期而遇的夏天》入围第四届平遥国际电影展“首映”单元的消息一出，就吸引了业内和影迷群体的注意。导演易寒此前的作品《遥望南方的童年》受到年轻人的喜爱，反响不俗。《不期而遇的夏天》是导演易寒首部大银幕作品，是对其创作理念的延续，仍以观察人间的人文视角、挖掘残酷生活真相之下的人性光辉。







影片主创现身平遥电影宫





导演易寒透露，黄四毛和很多年轻人一样外出打工，然而既无法真正融入都市生活，又不甘愿回到家乡像父辈一样度过自己的人生，这种彷徨和迷茫让不少观众产生共鸣：“黄四毛就像是在生活的夹缝里，活得很卑微而憋屈”。





成长过程中父母长期缺席的易水生，则让人感知到电影传达的人文关怀：“这样的人文题材和视角很难得，更难的是导演把故事处理得很克制，把人与人之间的关系处理得很温润”。而这也让片中两个孤独的灵魂彼此靠近抱团取暖的陪伴，更显珍贵和动人。有观众表示：“每个人生命中或多或少都有过这种不期而遇的经历，然后不经意地影响着我们的人生”。







主演郎月婷谈及自己的角色







“唯一的朋友”版入围海报

编辑：甄甏甏