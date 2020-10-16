影片《秀美人生》今日曝光了女主角郎月婷的定妆视频，她与所饰演的原型人物——“第一书记”黄文秀外型相似到了以假乱真的程度。

近日，已收获2100多万票房成绩的《秀美人生》不仅在市场收获高度认同，同时还因影片出众的品质而迎来不少观众的好评口碑。





其中不少影迷都发现，在片中饰演女主角的郎月婷，不止在造型上与角色原型黄文秀达到“以假乱真”的程度，更令人过目难忘的还有她完全浸入到人物灵魂中的精湛表演。甚至有曾与黄文秀本人接触、工作过的村民，在看到影片中郎月婷的表演时惊呼“太像了！这就是文秀本人”！







电影《秀美人生》郎月婷定妆与黄文秀对比照





郎月婷定妆照惊呆剧组

被村民误认是黄文秀本人





在苗月导演的人物传记电影《秀美人生》中，郎月婷饰演全国优秀共产党员、派驻乐业县百坭村的第一书记黄文秀，通过其自身精湛的演技全程还原了黄文秀在大学毕业后，放弃大城市工作的机会，毅然回到家乡参与建设，并在扶贫攻坚战中全情投入、奉献自我的感人事迹。

尽管影片上映后，郎月婷凭借片中出色的表演获得影迷们的一致认可，但在拍摄之初，首次出演有人物原型的角色对她来说，却是一次难度颇大的挑战。因为黄文秀不仅是一位在理想道路上坚持不懈的勇敢女孩，其“时代楷模”的个人先进事迹更是人们时常在电视和新闻中看到的榜样焦点。众所周知的原型人物、主旋律元素的电影主题、以及并不十分熟悉的乡土情怀，都让郎月婷“前所未有的忐忑”。







电影《秀美人生》郎月婷剧照





但郎月婷并没有退缩，为了能演好角色，她提前去到拍摄现场，扎根在黄文秀生前工作生活过的百坭村中，通过查阅各种影像资料与走访村民，郎月婷慢慢沉浸在黄文秀的世界中，从最初的无从下手，到之后的渐入佳境。而正式开拍后，已经褪去明星光环的她，自穿上印有“第一书记 黄文秀”的工作服并在改变造型后，就完全与黄文秀融为了一体。



浸入式表演过目难忘，获苗月导演顶级赞美





拍摄定妆照时，化身黄文秀的郎月婷一出场就惊呆现场众人，尤其是赶来出席的黄文秀生前的领导、同事和村民无不惊讶地发出赞叹：简直太像文秀了！不少村民甚至误将她认定是黄文秀本人，要拉着她去家中做客。





浸入式表演过目难忘

获苗月导演顶级赞美





在影片拍摄过程中，郎月婷将之前辛苦备课的准备工作用自己的演技天赋全部兑现，她戴着和黄文秀同款的眼镜，说着一口地域方言并将黄文秀曾经的口头禅挂在嘴边。不止如此，郎月婷还找到了自己与角色最大的共同点，就是黄文秀标志性的笑容。镜头中，当郎月婷像文秀一样向村民绽放出正能量满点的笑容时，每个曾接触过黄文秀的人都被她的表演所打动。







郎月婷完全与黄文秀融为了一体

虽然影片拍摄的条件非常艰苦，但却激发出郎月婷身上潜藏的“文秀精神”，这是一种温和善良、积极向上，对待工作始终乐观且充满干劲的精神。





而郎月婷在拍摄过程中始终忘我投入到角色世界里的表演态度，更获得了导演苗月的高度认可：“在这部影片拍摄过程中，郎月婷已逐步找到了人物精神气质上的共鸣，甚至在演技上超越了简单的像与不像，而是真正与角色融为了一体，达到了浸入式表演的境界，以至于让我在影片拍摄时会恍恍惚惚地产生错觉，认为自己是在拍摄真正的黄文秀。”





而对于各方的赞美，郎月婷则很低调地表示：“文秀身边的人能认可我，说明我的表演起码没给文秀丢脸。文秀在工作中对群众是真心换真心，我们也希望通过真心换来大家的感动”。

《秀美人生》再现黄文秀感人事迹，郎月婷浸入式演技打动众人