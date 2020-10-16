





嫦娥与后羿相见





张碧晨破次元配唱嫦娥

歌曲《我是你的女王》玩转声音魅力





动画电影《飞奔去月球》讲述了小女孩自赴月球见嫦娥的故事，张碧晨正是为身居幻月城的嫦娥配唱。影片把嫦娥的故事以一种当代的、全新的、独特的方式呈现给全球观众，为大众展示了一个从未见过的嫦娥形象。嫦娥角色歌《我是你的女王》（中文作词：甘世佳）兼具女性的霸气与对爱人的思念，通过张碧晨的完美配唱将这两种情绪表达得淋漓尽致。







电影《飞奔去月球》张碧晨配唱海报





在MV当中，张碧晨以清唱开场，高难度转音一展实力大vocal风采。一句“我是你的女王”带领观众一同感受嫦娥的非凡魅力！果不其然，这个嫦娥与我们印象中的嫦娥仙子有所不同，充满自信的眼神搭配新潮熟练的舞姿，她就是幻月城里最闪亮的女王！曲调一转，张碧晨随之变换唱腔，“曾经的广寒宫总是寂寞冷清”道尽了嫦娥内心深处的孤独，其实，她还是那个思念后羿、渴望团圆的嫦娥仙子。







菲菲和小庆进入幻月城





设计师郭培前卫国风征服中外

黄金班底打造十月必看动画





值得一提的是，嫦娥的服装由著名服装设计师郭培设计完成，她曾多次为章子怡、蕾哈娜等国际巨星设计礼服，并且每次服装亮相之时都会成为媒体的话题焦点。《飞奔去月球》是郭培第一次和动画领域合作，此番，郭培用精湛的设计让嫦娥整个人物的魅力又更上一层楼！





本片的导演格兰·基恩曾为《小美人鱼》、《魔发奇缘》等经典动画电影做角色动画设计，其执导的动画短片《亲爱的篮球》获第90届奥斯卡“最佳动画短片奖”。编剧则由《一条狗的使命》、《托斯卡纳艳阳下》的好莱坞金牌编剧奥黛丽·威尔斯担任。







著名设计师郭培为嫦娥设计服装





中方顾问导演兼中文编剧请到了著名编剧秦海燕，她曾为电影《找到你》、《刺杀小说家》创作剧本，策划电影《七月与安生》、《谁的青春不迷茫》等。过往作品获第34届意大利都灵电影节最佳编剧奖，第21届釜山电影节新浪潮大奖。黄金班底为电影《飞奔去月球》保驾护航，提前锁定这个十月不可错过的温馨动画巨制！





电影《飞奔去月球》由东方梦工厂及Netflix出品，CMC Inc.华人文化集团公司、华人影业联合出品，10月23日国内上映。

电影讲述了一个小女孩自赴月球见嫦娥的故事，并在月球经历了一段意想不到的冒险之旅。此次公开的MV中嫦娥造型丰富，抓人眼球，搭配张碧晨的高音声声入耳，带给观众画面与声音的双重享受！著名设计师郭培首度合作动画领域，嫦娥身穿的红色礼服便出自她之手，尽显嫦娥女性魅力的同时，还或将成为郭培的下一个话题之作。