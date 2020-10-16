网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

不是一部简单的治愈系电影

平遥影展《不期而遇的夏天》影评

2020-10-16 14:57:44 来源：Mtime时光网

《不期而遇的夏天》的故事选择了更贴近现实的走向，由温馨走向冷峻和遗憾。
      时光网讯 曾凭借《遥望南方的童年》获得第15届北京大学生电影节教育题材特别奖的导演易寒拿出了自己的院线电影处女作。日前，电影《不期而遇的夏天》在平遥国际电影展举行了首映礼。

      《不期而遇的夏天》从儿童视角出发，在文艺作品云集的平遥，这是一部难得的通俗的电影。

      影片讲述了小朋友易水生意外结识了流浪汉黄四毛，两个原本毫无交集的人，成为了彼此唯一的朋友的故事。

      主角是一个留守儿童和一个不靠谱的成年人，名字又叫《不期而遇的夏天》，这部电影很容易让人联想到《菊次郎的夏天》等温馨感人的儿童电影。

      应该说，《不期而遇的夏天》的前半部分确实也一度按着治愈系儿童片的路线在走，不过后半部分影片却陡然一转，露出了“獠牙”。



      电影中，留守少年易水生来到镇上读书，懦弱的他每天被同学欺负。一次偶然的相遇，以回收废品为生的黄四毛帮他出头教训了欺负人的同学，从此易水生黏上了黄四毛，两人逐渐成为彼此唯一的朋友。

      黄四毛有自己的问题，好吃懒做，不求上进的他几乎被易水生以外的所有人看不起。他能教训的只是几个小学生，却经常被镇上的各种成年人教训。

预告

      易水生逐渐认识到了黄四毛“不争气”的一面，对他小偷小摸的习惯也心存芥蒂，甚至怀疑他偷了自己外婆的钱。这段忘年交出现了裂痕。

      在经历了一段龃龉之后，黄四毛证明了自己是一个有小毛病，但总体还算品行端正的人，更不会做对不起朋友的事。他也想有所改变，但不知道该如何改变。

      夏天要结束了，黄四毛离开了小镇，易水生被父母接回村里……



      这不是一部简单的少年与成人双向拯救的电影，尽管这对忘年交确实曾经一度给予彼此慰藉，但最终电影没有走向虚假的希望，而是让他们在“不期而遇”之后分道扬镳，继续面对有些冰冷的现实。

      电影和现实生活最大的区别是，电影是经过设计的，可以为了照顾观众的感受，安排温馨的结局，甚至强行让角色在逆境中满怀希望。

      但现实不会顾及这些，对于一个懦弱的孩子，对于社会底层的小人物，周围的世界如同汪洋大海，让自己浮在水面上就已不易，想有所改变实在太难太难。

      《不期而遇的夏天》结尾，无论是易水生还是黄四毛，都没能找到解决问题的方法，他们或主动或被动地选择了逃避。

      就连两人的友谊都是戛然而止的，没有一个像样的告别——电影的最后一幕停留在推土机推掉黄四毛曾经住过的废品站，那里也是两个人友谊开始的地方。

      《不期而遇的夏天》的故事选择了更贴近现实的走向，由温馨走向冷峻和遗憾，这也是影片最有价值的地方之一。



      话说回来，希望和失望永远是相对的。我们可以说，易水生和黄四毛这两个孤独的人尽管曾给予对方慰藉，但最终还是分道扬镳了；也可以说，易水生和黄四毛这两个孤独的人尽管最终分道扬镳了，但起码他们曾给予对方慰藉，他们应该很难忘记这个“不期而遇的夏天”。

      与导演的上一部作品《遥望南方的童年》类似，《不期而遇的夏天》同样选择尽可能靠近真实状态的拍摄。影片启用宜春当地的儿童本色出演，饰演易水生的郭可轩就是导演在当地选出来的素人演员。

      饰演黄四毛的陈创曾在电视剧《宝莲灯》中饰演哮天犬、电视剧《福贵》中饰演福贵。作为一个成年人，黄四毛时常散发出和年龄不相符的孩子气，陈创的气质很适合这个角色。

   编辑：羊羊

关键词： 不期而遇的夏天
关注时光网微信

相关电影/影人

不期而遇的夏天

不期而遇的夏天 (2020)

0.0

导演：易寒

主演：陈创 郎月婷

在线播放

易寒

易寒

Han Yi

职业：导演 | 演员 | 编剧

查看影人作品  >

陈创

陈创

Chuang Chen

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

抗美援朝战争片《金刚川》首曝预告

志愿军誓死捍卫金刚川交通要塞金刚桥

8
电影《金刚川》讲述了抗美援朝战争中一段鲜为人知的往事。
2

郭敬明执导《晴雅集》定档曝预告

改编自小说《阴阳师》 赵又廷邓伦等主演

12
混沌乱世之中，百魅觉醒、式神集结，众法师齐聚天都城封..
3

黑化孙悟空：我才是世上最厉害的妖

动画《西游记之再世妖王》曝先导预告

8
观众传统印象中孙悟空机智活泼且嫉恶如仇，而这次创作团..
4

"神奇女侠"盖尔·加朵杂志写真大赏

续集片酬涨到千万美元 导演男主大赞其魅力

10
盖尔·加朵演了神奇女侠之后，变得更有魅力了。
5

王千源&吴彦祖新片《除暴》定档

90年代悍匪打砸抢烧 警察出动咬死不放

7
上世纪90年代，以张隼（吴彦祖 饰）为首的“老鹰帮”猖..

查看更多