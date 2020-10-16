《不期而遇的夏天》的故事选择了更贴近现实的走向，由温馨走向冷峻和遗憾。





《不期而遇的夏天》从儿童视角出发，在文艺作品云集的平遥，这是一部难得的通俗的电影。





影片讲述了小朋友易水生意外结识了流浪汉黄四毛，两个原本毫无交集的人，成为了彼此唯一的朋友的故事。





主角是一个留守儿童和一个不靠谱的成年人，名字又叫《不期而遇的夏天》，这部电影很容易让人联想到《菊次郎的夏天》等温馨感人的儿童电影。





应该说，《不期而遇的夏天》的前半部分确实也一度按着治愈系儿童片的路线在走，不过后半部分影片却陡然一转，露出了“獠牙”。











电影中，留守少年易水生来到镇上读书，懦弱的他每天被同学欺负。一次偶然的相遇，以回收废品为生的黄四毛帮他出头教训了欺负人的同学，从此易水生黏上了黄四毛，两人逐渐成为彼此唯一的朋友。





黄四毛有自己的问题，好吃懒做，不求上进的他几乎被易水生以外的所有人看不起。他能教训的只是几个小学生，却经常被镇上的各种成年人教训。





预告 易水生逐渐认识到了黄四毛“不争气”的一面，对他小偷小摸的习惯也心存芥蒂，甚至怀疑他偷了自己外婆的钱。这段忘年交出现了裂痕。





在经历了一段龃龉之后，黄四毛证明了自己是一个有小毛病，但总体还算品行端正的人，更不会做对不起朋友的事。他也想有所改变，但不知道该如何改变。





夏天要结束了，黄四毛离开了小镇，易水生被父母接回村里……











这不是一部简单的少年与成人双向拯救的电影，尽管这对忘年交确实曾经一度给予彼此慰藉，但最终电影没有走向虚假的希望，而是让他们在“不期而遇”之后分道扬镳，继续面对有些冰冷的现实。





电影和现实生活最大的区别是，电影是经过设计的，可以为了照顾观众的感受，安排温馨的结局，甚至强行让角色在逆境中满怀希望。





但现实不会顾及这些，对于一个懦弱的孩子，对于社会底层的小人物，周围的世界如同汪洋大海，让自己浮在水面上就已不易，想有所改变实在太难太难。





《不期而遇的夏天》结尾，无论是易水生还是黄四毛，都没能找到解决问题的方法，他们或主动或被动地选择了逃避。





就连两人的友谊都是戛然而止的，没有一个像样的告别——电影的最后一幕停留在推土机推掉黄四毛曾经住过的废品站，那里也是两个人友谊开始的地方。





《不期而遇的夏天》的故事选择了更贴近现实的走向，由温馨走向冷峻和遗憾，这也是影片最有价值的地方之一。











话说回来，希望和失望永远是相对的。我们可以说，易水生和黄四毛这两个孤独的人尽管曾给予对方慰藉，但最终还是分道扬镳了；也可以说，易水生和黄四毛这两个孤独的人尽管最终分道扬镳了，但起码他们曾给予对方慰藉，他们应该很难忘记这个“不期而遇的夏天”。





与导演的上一部作品《遥望南方的童年》类似，《不期而遇的夏天》同样选择尽可能靠近真实状态的拍摄。影片启用宜春当地的儿童本色出演，饰演易水生的郭可轩就是导演在当地选出来的素人演员。



