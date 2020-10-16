宋佳感慨“现场是最有魅力的地方”，与章宇的很多戏份都有现场碰撞的成分在。

时光网讯 定档于11月6日全国公映，由李霄峰执导、黄渤监制、顿河担任制片人，章宇、宋佳、王砚辉领衔主演，李鸿其特别出演，邓恩熙、周政杰主演，陈瑾、张建亚、叶青友情出演的电影《风平浪静》今日释出“全员演技派”特辑。





几位主演直呼拍摄“很过瘾”！随之发布一组人物关系海报，色调冷郁、风格凌厉，全员虚实变换的脸部特写加之锋利的眼神杀，犯罪类型片的气质和的人物关系的纠葛感呼之欲出。









今日发布的“全员演技派特辑”首次揭秘上影节被观众盛赞的几场情感爆发戏的幕后拍摄。“把表演交给现场”，是几位主演对于创作最大的感触。





“好演员是给你意外的，是超乎你想象的”是导演李霄峰对于该片所有演员的评价，监制黄渤也盛赞“用活生生的例子告诉你好演员的塑造力有多强”。主演章宇身陷在一片漆黑的海面，加之背后灿丽的烟火，凸显出角色背后的无奈与挣扎感。超高的情绪浓度，让与他搭戏的邓恩熙“闭着眼都能感受到”，王砚辉称拍摄时能够感受到他非常强烈的人物个性。宋佳感慨“现场是最有魅力的地方”，与章宇的很多戏份都有现场碰撞的成分在。两人初次合作碰撞的情感戏码更是让章宇直言“跟宋佳一上来就很默契，她带来的生命力是给电影加分的”。









特辑中呈现的一场王砚辉、周政杰的“耳光戏”尤为震撼，父与子在争吵拉扯中情绪爆发，最终落下一记耳光的动作行云流水毫无表演痕迹，让周政杰直呼“快哭出来”。为了把一个冷漠与温情混杂的父亲形象塑造的更合理化、立体化，王砚辉字字珠玑：“能够演出来的，就不要说”，把思考的空间留给观众。李鸿其首次挑战反派角色则表示“只相信现场的感觉”，更称这是最过瘾的一次表演。





对于这部电影演绎创作的过程，众主创一致给出了“过瘾”的超高评价，李鸿其发自内心感叹“演员和演员之间很难这样”。正是这种现场演技碰撞“来真的”迸发出的灵感，才得以呈现给观众一幕幕全员演技炸裂的名场面。









电影《风平浪静》以主人公宋浩（章宇 饰）因高考保送名额被顶替为背景，在命运的波澜下被迫卷入一场凶案，从此人生转折，身边的人和事也逐步走向失控的故事。而伴随着特辑一同发布的4张海报，色调冷郁，风格凌厉，章宇与宋佳、王砚辉、李鸿其、邓恩熙之间错综复杂的人物关系引人入胜，一场布满罪与赎的犯罪故事就此展开。









从此次发布的4张人物关系海报来看，每一段关系都剑拔弩张，颇有故事。章宇和宋佳同坐在一辆挡风玻璃破碎的车中，暗红色的暴雨天气及深蓝色的雨伞形成强烈的视觉冲击。两人在如此狼狈微妙的氛围中表情莫测，不由引人猜想二人发生了什么故事。另一边，章宇与王砚辉的父子关系的疏离纠葛感也跃然纸上，眼前是茫然与绝望，背后却是愤怒与斥责，父爱既是掌控也是逃不开的羁绊。而章宇李鸿其虽同框，却心怀二意，一人是西装革履纨绔不屑，一人眼神却透露出防备与不安的气息，昔日的兄弟却在利益面前的情谊离散。章宇与邓恩熙一明一暗的对比，让两人的关系顿生飘零摇曳之感。一方带着愧疚之情接近却将另一方卷入了更深的漩涡，让人猜测两人的走向将何去何从。





该片于今年7月获得第23届上海国际电影节金爵奖官方入选，在随即开启的线下展映后成了本届电影节最高呼声的影片，激起一众好评浪潮。电影直面锋利的现实命题，有影迷赞导演“很敢拍”、“展现出华语犯罪片的一番全新面貌”。两个月之后，该片又传来喜讯，获得第4届平遥国际电影展“从山西出发▪特别展映”单元的入围，即将于10月17日开启新一轮的线下展映。接连收到两个重磅电影节递来的橄榄枝，无疑是对电影品质的高度认可。





电影《风平浪静》是“HB+U”黄渤新导演计划的作品之一，由他发起的新导演助力计划旨在通过为优秀青年导演提供优质的平台和资源，不拘泥于合作形式，致力于选拔独具创作潜质的新导演作品，身体力行地为打造观众所喜爱的作品提供支持与辅助。