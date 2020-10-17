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投资人建议迪士尼让"黑寡妇"上流媒体

想要和Netflix直接干就得“玩狠的”！

2020-10-17 10:47:42 来源：Mtime时光网

《黑寡妇》如果上流媒体，会将是漫威电影宇宙头一次，各位怎么看？

　　
　　时光网讯 《花木兰》《心灵奇旅》原本要在大银幕上映，但由于新冠疫情和迪士尼的流媒体战略，最终放弃了院线发行，让美国和欧洲不少电影院经营主抱怨不迭。

　　

先导中文预告

最近迪士尼投资人丹·罗伯在接受《综艺》采访时，认为《黑寡妇》应该放弃院线发行，直接上线流媒体，主要是为了和Netflix竞争。如果迪士尼真这么做，电影院就更麻烦了。《黑寡妇》目前的档期是2021年5月7日。

　　丹·罗伯说：“我的理解是，这些保守的高层们不想在大制作的电影上冒险，所以他们将《黑寡妇》和其他电影的档期推迟到了2021年5月。我并不欣赏他们这种应对危机而逃避的做法，他们可以通过转向订阅模式来推动利润的产生，从微软到亚马逊，所有人都采用了这种模式，这种模式的价值增值性太强了。”

　　“Netflix拥有巨大的用户基础（超过1.8亿），这让它可以投资大量的内容，并将其摊销，以获得更多的用户。迪士尼还没有达到这个目标，但他们需要尽快达到这个目标。如果他们的用户群（5400万）没有达到临界数量，那么他们与Netflix相比将永远处于不利地位。”
　　在丹·罗伯看来，将《黑寡妇》这样的大制作项目投入到Disney+，会在Netflix等流媒体竞争对手面前占据优势。如果迪士尼真的考虑这样的方式，肯定会吸引更多用户，为他们带来更多的利润，特别是如果他们使用付费观看的策略，效果会更好。

      而这一策略，迪士尼早前已应用在真人版《花木兰》上了，但迪士尼暂时未公布财报，这种订阅费+额外付费的玩法到底收入多少，暂时未知。

   编辑：小火纸

关键词： 黑寡妇 流媒体 Disney+ 迪士尼
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