《黑寡妇》如果上流媒体，会将是漫威电影宇宙头一次，各位怎么看？













丹·罗伯说：“我的理解是，这些保守的高层们不想在大制作的电影上冒险，所以他们将《黑寡妇》和其他电影的档期推迟到了2021年5月。我并不欣赏他们这种应对危机而逃避的做法，他们可以通过转向订阅模式来推动利润的产生，从微软到亚马逊，所有人都采用了这种模式，这种模式的价值增值性太强了。”





“Netflix拥有巨大的用户基础（超过1.8亿），这让它可以投资大量的内容，并将其摊销，以获得更多的用户。迪士尼还没有达到这个目标，但他们需要尽快达到这个目标。如果他们的用户群（5400万）没有达到临界数量，那么他们与Netflix相比将永远处于不利地位。”





而这一策略，迪士尼早前已应用在真人版《花木兰》上了，但迪士尼暂时未公布财报，这种订阅费+额外付费的玩法到底收入多少，暂时未知。