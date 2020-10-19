疫情期间都有这样的开画成绩，厉害了！















“鬼灭之刃”凭借这个成绩同时拿下全球周末票房冠军，3天即追平2020日本票房年冠《我是大哥大 电影版》，同时也有望在2020全球票房前十名中占据一席之地。

"鬼灭之刃"这个爆发力到底有多厉害？

50亿日元相当于人民币3.18亿，跟中国内地市场比起来似乎不起眼，但日本银幕数只有中国内地的1/20，日本平均票价是内地的3倍左右，简单换算一下，《鬼灭之刃》首周首末3天的成绩，约等于内地市场一部20亿人民币开画的新片。























