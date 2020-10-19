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"鬼灭之刃剧场版"日本票房创纪录大爆

"无限列车篇"现象级开画 全球周末夺冠

2020-10-19 08:15:13 来源：Mtime时光网

疫情期间都有这样的开画成绩，厉害了！


　　

台版中字预告

时光网讯 由于预售成绩超乎寻常的高，人气漫画改编《鬼灭之刃 剧场版 无限列车篇》上映前就被预测会创纪录，事实真的如此。

　　据日本媒体报道，该片首日票房估值超13亿日元，次日票房预估近20亿，第三日依旧接近20亿，两次刷新历史单日票房，首周末三日票房有望50亿，将《黑客帝国2：重装上阵》保持的22亿的纪录远远甩在身后。看来，日本观众在疫情期间也是憋坏了。

　　“鬼灭之刃”凭借这个成绩同时拿下全球周末票房冠军，3天即追平2020日本票房年冠《我是大哥大 电影版》，同时也有望在2020全球票房前十名中占据一席之地。
 
　 "鬼灭之刃"这个爆发力到底有多厉害？
　
　　50亿日元相当于人民币3.18亿，跟中国内地市场比起来似乎不起眼，但日本银幕数只有中国内地的1/20，日本平均票价是内地的3倍左右，简单换算一下，《鬼灭之刃》首周首末3天的成绩，约等于内地市场一部20亿人民币开画的新片。


　　3天20亿人民币在内地是什么水平？2019年《复联4》前3天票房才12.1亿人民币，首周末5天票房22.32亿。2020年内地还没哪部片前３天票房能超过10亿人民币，《姜子牙》上映前3天票房为8亿人民币，不知道《金刚川》首周末能否突破10亿大关。

　　《鬼灭之刃》是日本漫画家吾峠呼世晴所创作的奇幻漫画作品，描述主角炭治郎为了寻求让被变成鬼的妹妹复原的方法，踏上斩鬼之旅的和风刀剑奇谭。2016年2月15日至2020年5月18日在《周刊少年Jump》连载，全205话。

　　漫画改编电视动画于2019年4月至9月播放，并于2020年10月16日上映电影《鬼灭之刃 剧场版 无限列车篇》，剧情承接电视动画第一季。

　　该漫画系列在Oricon公信榜的统计中为2019年日本国内最畅销漫画。截至2020年9月，漫画的累积发行量（含电子版）已达1亿本。该动画在国内bilibili网站播出期间内，播放量突破2亿次。至2020年9月止，播放量已累计5亿次。

　　《鬼灭之刃 剧场版 无限列车篇》准确票房数据，时光网会跟踪报道。



   编辑：老伙计

关键词： 鬼灭之刃 剧场版 无限列车篇 票房
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