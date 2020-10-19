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"秀美人生"发新剧照再现"文秀精神"

在扶贫一线坚持"不获全胜，决不收兵"

2020-10-19 08:19:04 来源：Mtime时光网

根据真实人物事件改编的华语电影《秀美人生》，近日发布了新剧照。
　　时光网讯　从零流量加持的小范围地区点映开始，到收获超过2200元万的优异票房成绩，电影《秀美人生》在将近2个月的时间中，昂然主旋律光辉，始终以一种矫健平稳的步伐在各类商业大片的环伺下稳步前进。

　　近日，影片再次发布多张全新剧照，郎月婷饰演的黄文秀现身多个扶贫场景，时而与被贫困户一起深究脱贫之道，时而与被帮扶者一道越过难关，奔赴胜利，青春灵动的身影与乐观暖心的笑容带给人一种强大的精神力量。


观看脱贫地图

　　《秀美人生》以全国优秀共产党员、派驻乐业县百坭村的第一书记黄文秀为原型，记录了她在大学毕业后，放弃大城市工作的机会，毅然回到家乡参与建设，并在扶贫攻坚战中全情投入、奉献自我的感人事迹。

　　影片从8月底上映至今热度不减。近8分的豆瓣电影好评口碑给了它足够的底气，但更令这部不一样的主旋律电影信心爆棚的，则是作品自身由里而外所散发出与这个时代照相呼应的“文秀精神”。


郎月婷饰演的黄文秀出席帮扶者的民俗婚礼

　　日前，为持续宣扬这股“文秀精神”，影片一口气发布多张全新剧照，由郎月婷扮演的黄文秀现身多个扶贫场景之中，时而与农林专家一起考察百坭村橘林，为制定产业脱贫政策问道求解，时而与被帮扶者一起研究土壤质地，深思熟虑地为对方思考出一条因“地”制宜的脱贫之道。

　　甚至连工作之余，也形影不离地和村民在一起，与贫困家庭同食一锅饭，并苦口婆心地劝解对方转变思想，接受帮扶。屹立在扶贫战略背景图前看似娇小实则强大的背影，更彰显出黄文秀“不获全胜，决不收兵”的雄心壮志。


郎月婷饰演的黄文秀带领工作组与村领导一起商谈扶贫措施
  
　　在这些剧照中，象征着激情与能量的“第一书记”红色工作服仿佛跃动的仙子一般闪烁在百坭村的各个角落，而由郎月婷倾心演绎出黄文秀青春灵动的身影和乐观暖心的笑容，更带给人一种无尽鼓舞的精神力量。

　　作为不一样的主旋律电影，《秀美人生》的成功除了黄文秀本人的英模事迹外，还离不开导演苗月的独具匠心。她没有对影片进行口号化的宣讲，没有搏出位的类型套路，也回避任何生硬转折和鸡汤狗血。相反，苗月导演采用扎实朴素的电影语言，用极具现实主义风格与浪漫诗意，再现出当下波澜壮阔的扶贫攻坚战役中，一位年仅30岁正值青春年华的朴素少女的人生秀场。


郎月婷饰演的黄文秀与陈西贝扮演的村民促膝长谈
 
　　作为毅然放弃大城市工作机会，返回家乡乐业县百坭村投身扶贫工作的黄文秀，她不仅是乡村里的“第一书记”，更是村民们的“优秀儿女”，与青山作伴，和贫困作战，在扶贫一线坚持“不获全胜，决不收兵”的黄文秀，将整个村级集体经济收入拉升超过6万元，实现翻倍增收的成绩。光鲜数字的背后，则潜藏着黄文秀在村镇中不辞辛苦的“两万五千里”行程的“脚力”，和与帮扶者们无数次的交流谈心。


郎月婷饰演的黄文秀与村民一起见证精准扶贫政策收获的成果

　　生活中，黄文秀把绿水青山变成了金山银山，电影里，这一方水土则永远和她一起成为了银幕上最秀美的人生故事。

身着“第一书记”红色工作服

与被帮扶者一起研究土壤质地

与农林专家一起考察百坭村橘林


与贫困家庭同食一锅饭

   编辑：迪通拿

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 秀美人生 剧照
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-1.0

导演：苗月

主演：郎月婷

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