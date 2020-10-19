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时光早报：贾樟柯退出平遥国际影展

第30届金鹰奖颁奖 连姆尼森新片北美夺冠

2020-10-19 09:02:07 来源：Mtime时光网

早上好，全球电影圈又发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.贾樟柯退出平遥国际影展



      昨晚，“平遥国际电影展”的创始人贾樟柯宣布自己的团队将不再参与举办明年的影展，而是交给平遥政府来办。“可能今年是我们这个团队做的最后一届平遥国际电影展，我们没有花政府一分钱，全部是社会的资本，我们已经把这个品牌打造好了。”

      贾樟柯导演的夫人赵涛发文告别平遥国际电影展，“再见平遥影展！贾导再也不用为影展求人了，也终于可以睡觉了，我还挺开心的。”

02.第30届金鹰奖颁奖



      第30届中国电视金鹰奖获奖名单出炉：《外交风云》获最佳电视剧奖；孔笙凭《大江大河》拿下最佳导演奖；任达华《澳门人家》 、童瑶《大江大河》分别获得最佳男女演员奖。王一博、赵丽颖分别获得观众喜爱的男女演员奖。

03.《八佰》票房破31亿



      截至10月18日晚，《八佰》内地票房突破31亿人民币，暂居今年内地票房冠军。



01.《鬼灭之刃剧场版》日本票房创纪录



      由于预售成绩超乎寻常的高，人气漫画改编《鬼灭之刃 剧场版 无限列车篇》上映前就被预测会创纪录，事实真的如此。

　　据日本媒体报道，该片首日票房估值超13亿日元，次日票房预估近20亿，第三日依旧接近20亿，两次刷新历史单日票房，首周末三日票房有望50亿，将《黑客帝国2：重装上阵》保持的22亿的纪录远远甩在身后。



01.连姆尼森新片登顶北美票房榜



      连姆尼森主演的全新动作片《夺金营救》以370万美元的成绩拿下北美周末票房冠军，累计票房420万美元。

      故事讲述职业银行劫匪汤姆·卡特遇到了他一生的挚爱安妮。他之前在安妮工作的前台藏了700万美元的赃物，现决定自首。当卡特发现他被两名FBI探员出卖，对方显得比他还腐败时，他决定反击。

02.热门剧集《王冠》曝角色海报







      Netflix热剧《王冠》第4季发布正式海报及角色海报。奥利维娅·科尔曼回归饰演中年女王伊丽莎白二世，吉莲·安德森饰演撒切尔夫人，艾玛·科林饰演戴安娜王妃 等共同亮相。

      第4季将涉及英国王室历史上的一项重大事件——戴安娜与查尔斯王子(乔什·奥康纳 饰)1981年的盛大婚礼。本季将于11月15日上线Netflix。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光早报 平遥国际影展 金鹰奖 八佰 鬼灭之刃 王冠
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