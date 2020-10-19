早上好，全球电影圈又发生了哪些大事？







过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。











01.贾樟柯退出平遥国际影展















02.第30届金鹰奖颁奖















03.《八佰》票房破31亿





















01.《鬼灭之刃剧场版》日本票房创纪录













据日本媒体报道，该片首日票房估值超13亿日元，次日票房预估近20亿，第三日依旧接近20亿，两次刷新历史单日票房，首周末三日票房有望50亿，将《黑客帝国2：重装上阵》保持的22亿的纪录远远甩在身后。











01.连姆尼森新片登顶北美票房榜











连姆尼森主演的全新动作片《夺金营救》以370万美元的成绩拿下北美周末票房冠军，累计票房420万美元。





故事讲述职业银行劫匪汤姆·卡特遇到了他一生的挚爱安妮。他之前在安妮工作的前台藏了700万美元的赃物，现决定自首。当卡特发现他被两名FBI探员出卖，对方显得比他还腐败时，他决定反击。





02.热门剧集《王冠》曝角色海报





























第4季将涉及英国王室历史上的一项重大事件——戴安娜与查尔斯王子(乔什·奥康纳 饰)1981年的盛大婚礼。本季将于11月15日上线Netflix。