过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.贾樟柯退出平遥国际影展
昨晚，“平遥国际电影展”的创始人贾樟柯
宣布自己的团队将不再参与举办明年的影展，而是交给平遥政府来办。“可能今年是我们这个团队做的最后一届平遥国际电影展，我们没有花政府一分钱，全部是社会的资本，我们已经把这个品牌打造好了。”
贾樟柯导演的夫人赵涛
发文告别平遥国际电影展，“再见平遥影展！贾导再也不用为影展求人了，也终于可以睡觉了，我还挺开心的。”
02.第30届金鹰奖颁奖
03.《八佰》票房破31亿
截至10月18日晚，《八佰》
内地票房突破31亿人民币，暂居今年内地票房冠军。
01.《鬼灭之刃剧场版》日本票房创纪录
据日本媒体报道，该片首日票房估值超13亿日元，次日票房预估近20亿，第三日依旧接近20亿，两次刷新历史单日票房，首周末三日票房有望50亿，将《黑客帝国2：重装上阵》保持的22亿的纪录远远甩在身后。
01.连姆尼森新片登顶北美票房榜
连姆尼森主演的全新动作片《夺金营救》以370万美元的成绩拿下北美周末票房冠军，累计票房420万美元。
故事讲述职业银行劫匪汤姆·卡特遇到了他一生的挚爱安妮。他之前在安妮工作的前台藏了700万美元的赃物，现决定自首。当卡特发现他被两名FBI探员出卖，对方显得比他还腐败时，他决定反击。
02.热门剧集《王冠》曝角色海报
Netflix热剧《王冠》
第4季发布正式海报及角色海报。奥利维娅·科尔曼回归饰演中年女王伊丽莎白二世，吉莲·安德森饰演撒切尔夫人，艾玛·科林饰演戴安娜王妃 等共同亮相。
第4季将涉及英国王室历史上的一项重大事件——戴安娜与查尔斯王子(乔什·奥康纳 饰)1981年的盛大婚礼。本季将于11月15日上线Netflix。