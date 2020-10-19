第二届“学院奖”获奖名单揭晓，导演王小帅凭借《地久天长》获电影导演奖，该作品也获得电影故事片奖。





在电影导演奖项揭晓时，王小帅导演的恩师郑洞天老师特地发来祝福视频，他认为奖不只是给《地久天长》这一部电影的，而是对王小帅毕业三十年来所有奖品的一个褒奖，他说，“在王小帅的一系列作品中，有一个非常值得说的，就是直面当下，关注现实，特别是那些别人有意忽略或者不愿重提的层面，你把它拍出来了。让大家对这几十年我们的现实生活有了更真切的认识，在某种意义上说，你写了一部中国当代普通人的精神史，这点尤其珍贵。我很高兴学院奖终于重启，二十多年前由于外力干扰，全体老师宁可撤掉奖杯也不远改变我们的投票结果，那个场景至今历历在目。如果说有一种“学院派”的称呼，这件事情是典型的“学院派”的精神，坚持自己的主见，坚持自己认为正确的东西。”





值得一提的是，当晚，电影故事片奖晚于导演奖揭晓。颁奖嘉宾念出《地久天长》的名字后，迟迟不见王小帅的身影。原来领完导演奖的王小帅已经回导演系和老师聊天叙旧了，完全不知道《地久天长》会再拿一奖。





主持人黄渤只好建议颁奖嘉宾也是王小帅多年好友的管虎导演代为领奖，管虎笑称，王小帅没想到自己拿了导演奖后会再拿一个故事片奖，但这就是学院奖的秉公精神。

编辑：羊羊