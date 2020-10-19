倪大红、郎月婷等人主演的荒诞幽默悬疑新片《一日成交》，定档11月11日全国公映。

时光网讯

由王挺执导，刘小宁、郎月婷、王挺主演，倪大红、温峥嵘、许文广、曹操倾情出演的电影《一日成交》，宣布定档11月11日全国公映，并发布了定档海报及预告片。作为2020年首部荒诞幽默悬疑题材电影，此次定档双十一，《一日成交》将接过国庆好片接力棒，开启11月观影新高潮。

伴随定档消息发布的电影海报十分吸睛，整体风格色调为深红色系，悬疑犯罪感十足，隐隐透漏着万般谋算、冷酷严峻的众生相。





定档海报 海报右下角瓷瓶是剧组为拍戏特地找来的价值连城的古玩藏品。画面从瓶中升腾出的暗红色血雾隐隐吞噬着一众角色，寓意着人心贪欲不受控制蓬勃而出。谁是交易者？谁是被交易者？谁是猎手？谁是猎物？意味深长。





海报主视觉中，七位演员各怀心思，表情对应佛家七情亦人之本能，即：喜、怒、哀、乐、惊、恐、思。暗示着众人命运注定为欲望所困，他们最终将选择如何自救充满无限悬念！





“大多数人喝了一辈子假酒，喝到真的，反而觉得不对味喽”。预告片开篇刘小宁借酒喻事，一语道出古玩市场的鱼龙混杂。“你赢定了吗？”郎月婷的自信笃定让逼仄幽暗环境下的追逐戏令人期待。此次定档预告片以快节奏的形式，悬疑、荒诞，黑色幽默交织其中，剧情悬念迭起。





方言梗成了近年来喜剧电影的标配元素，《疯狂的石头》中黑皮操着一口青岛腔，《无名之辈》四川口音蠢贼胡广生。预告片中看，戏中主演们操着一口地道的贵州方言。





作为由演员转型新锐导演的王挺，相较于之前角色定位，本次影片中形象反差是一大亮点。脱下戎装，卸下武器化身为老实人的王挺，地下停车场追逐失败、为祖传玉扳指动心，处处显着着憨态可掬的老实小老百姓形象，真实接地气。





“杜女郎”郎月婷在片中是一位与原生家庭关系破裂，对古玩商深恶痛绝的傩戏传承人，最后解开心结与老父亲和好如初。顶着”杜女郎“光环，郎月婷在电影《盲探》《华丽上班族》的表现堪称惊艳出彩，褪去”杜女郎“光环，《喊山》《惊天大逆转》《非凡任务》《秀美人生》《宠爱》中角色塑造性亦可圈可点，《演员请就位》中与牛骏峰合作《海洋天堂》片段更是令陈凯歌青睐。





有趣有料，有悬念有反转，适合全民观赏的喜剧电影，《一日成交》黑马潜质十足，来势汹汹定档双十一，即将炸裂2020年终档！

《一日成交》致命交易，决战双十一，首曝定档海报及预告