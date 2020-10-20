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时光早报："锤哥"透露《雷神4》明年初开拍

"黑豹"遗作曝预告 《阿凡达2》曝新剧照

2020-10-20 08:49:01 来源：Mtime时光网

早上好，全球电影圈又发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.《雷神4》明年1月开拍



      “锤哥”克里斯·海姆斯沃斯接受采访时透露，由于疫情影响，《雷神4》将推迟到明年1月开拍，现在导演塔伊加·维迪提正在写剧本。” ​​​

02."黑豹"查德维克·博斯曼遗作曝预告


中字预告

      “黑豹”查德维克·博斯曼的最后一部电影作品《玛雷尼的扭摆舞》，今日曝光中字预告，影片将于12月18日上线Netflix，也是明年奥斯卡热门电影之一。

　　导演乔治·乌尔夫将奥古斯特·威尔逊的同名舞台剧改编成了长片电影，维奥拉·戴维斯饰演的就是片名中的“玛雷尼”——活跃在1920年代的著名早期蓝调女歌手。片名中的“扭摆舞”（Black Bottom）是她的1927年热门金曲，这个词指黑人扭摆舞，名字源于底特律的Black Bottom地区，博斯曼在片中饰演一位乐队成员。

03.《阿凡达2》曝新剧照



      詹姆斯·卡梅隆执导的《阿凡达2》曝光新剧照，埃迪·法可饰演的潘多拉星球RDA资源开发管理总公司领导亮相。影片将与2022年12月16日北美上映。


01.乌尔善执导《一人之下》真人电影


      《寻龙诀》《封神三部曲》导演乌尔善将执导国漫IP《一人之下》改编的真人电影。

      他透露影片仍在剧本开发和选角阶段，并表示《一人之下》系列电影将开启华语电影中可以媲美漫威电影宇宙的“一人电影宇宙”。 ​​​​

02.《金刚川》曝终极海报



      管虎、郭帆、路阳共同执导的电影《金刚川》发布终极海报，张译、吴京、李九霄、魏晨、邓超齐亮相，本周五10月23日公映。

      影片讲述抗美援朝战争进入最终阶段时，为了保障向金城前线输送战力，志愿军们誓死捍卫交通要塞金刚桥的故事。 ​​​​

03.马丽&常远喜剧《小伍哥》杀青





      日前，喜剧电影《小伍哥》于重庆顺利完成拍摄。

      影片由张栾执导，马丽、常远、魏翔领衔主演，讲述了小伍（常远饰）的父亲老伍（魏翔饰）因为身患“阿尔兹海默症”晚期，他脑海中仅存的回忆就只剩下与小伍去世多年的母亲大六（马丽饰）的相处瞬间。为了再次唤醒父亲遗失的记忆，小伍带着找寻母亲的线索重新回到家中的旧房子，他无意间翻出一本尘封多年的日记本，和一个简陋的戒指盒。这时，一件令人始料未及的事突然发生了……

   编辑：羊羊

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关键词： 时光早报 雷神4 玛雷尼的扭摆舞 阿凡达2
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