早上好，全球电影圈又发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01.《雷神4》明年1月开拍















02."黑豹"查德维克·博斯曼遗作曝预告













03.《阿凡达2》曝新剧照



















01.乌尔善执导《一人之下》真人电影









《寻龙诀》《封神三部曲》导演乌尔善将执导国漫IP《一人之下》改编的真人电影。





他透露影片仍在剧本开发和选角阶段，并表示《一人之下》系列电影将开启华语电影中可以媲美漫威电影宇宙的“一人电影宇宙”。 ​​​​





02.《金刚川》曝终极海报





03.马丽&常远喜剧《小伍哥》杀青



















