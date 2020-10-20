"开心麻花"团队成员又有新喜剧了，故事和《我和我的家乡》中“最后一课”有异曲同工之妙。









为了再次唤醒父亲遗失的记忆，小伍带着找寻母亲的线索重新回到家中的旧房子，他无意间翻出一本尘封多年的日记本，和一个简陋的戒指盒。这时，一件令人始料未及的事突然发生了……

马丽再演孕妇











《小伍哥》是导演张栾继《老师·好》之后的又一部温情满满的喜剧电影。2019年《老师·好》以购票平台观众评分9.3，票房3.55亿的成绩一跃成为当年国产电影的一匹黑马，实现票房与口碑的双丰收。









此番《小伍哥》再次回归张栾导演拿手的怀旧复古风格，相同的年代背景，不同的人物故事，张栾导演如何将喜剧与治愈的主题再度融合，引人期待。





在杀青海报曝光前夕，《小伍哥》官微发布第一条微博宣布影片主题曲将由今夏最受欢迎的五条人乐队演唱，届时电影《小伍哥》与五条人乐队还会带来哪些惊喜？备受影迷与乐迷的期待。





电影《小伍哥》由墨客行影业（海口）有限公司、斑马影业股份有限公司、耀莱影视文化传媒有限公司、冠宇影业（北京）有限公司出品，拾圈文化传媒南京有限公司、广州光影互娱文化传播公司、安徽娱星影业有限公司、墨客行影业（北京）有限公司联合出品。







编辑：小火纸