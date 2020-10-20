





《飞奔去月球》李诞首度配音电影





《飞奔去月球》中文预告传递爱与梦想

李诞“月球脱口秀”新鲜爆笑





影片《飞奔去月球》今日发布新预告，电影讲述了一个发生在中国江南地区的故事，小女孩菲菲通过努力实现了“奔月”梦想，随后在幻月城中，她邂逅嫦娥，并经历了一系列奇幻冒险。片中不论是菲菲为梦想坚持不懈的努力，还是家庭成员间的温馨真挚情感，都是适合观众携全家一起体味的温暖能量！今日片方同时公布了“果冻”的配音演员——著名脱口秀演员李诞。







果冻与菲菲一起展开月球冒险





此次是李诞首度为电影配音，脱口秀明星与动画电影碰撞火花，新鲜的“月球脱口秀”展现出不一样的幽默感！片中“果冻”是菲菲来到月球后遇到的第一个幻月城居民，他是嫦娥的头号粉丝，消息灵通、可爱话痨，有时又让人恼火，带来意想不到的笑点和温情。而李诞的演绎也为这个角色增添了更多喜剧和智慧的色彩！





导演基恩：中国小女孩的故事让我共鸣

黄金班底打造温馨动画巨制





影片由东方梦工厂等几大厂牌强强联手打造，影片导演格兰·基恩曾为《小美人鱼》《魔发奇缘》等经典动画电影做角色动画设计。编剧则由《一条狗的使命》《托斯卡纳艳阳下》的好莱坞金牌编剧奥黛丽·威尔斯担任。







李诞上演月球脱口秀





中方顾问导演兼中文编剧请到了著名编剧秦海燕，她曾为电影《找到你》《刺杀小说家》创作剧本，策划电影《七月与安生》《谁的青春不迷茫》等，过往作品获第34届意大利都灵电影节最佳编剧奖，第21届釜山电影节新浪潮大奖。黄金班底携手，共同打造出这部超越想象力的温馨动画巨制。





导演和制片为了绘制出风景如画的最真实中国江南风光，特意到江南小镇实地考察，并拍摄近千份照片和视频作为参考。导演格林·基恩表示：“我一直想把亚洲故事搬上银幕，非常荣幸能够讲述一个当代中国小女孩的故事，这个角色很多方面引起了我的共鸣。” 10月23日，就让这部动画温暖你！

此次是李诞的银幕配音“处女秀”，片中他为月球精灵“果冻”献声，带来不一样的新鲜感，“笑”果十足！影片集合几大厂牌保驾护航，黄金班底携手打造，这部超越想象力的温馨动画巨制即将在10月23日上映，温暖每个人！