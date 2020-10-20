网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

动画电影"许愿神龙"本龙亮相发布会

"合光·向融"发布会上海办 神龙驾到好运来

2020-10-20 10:17:18 来源：Mtime时光网

动画电影《许愿神龙》，亮相了新丽传媒 · 腾讯影业 · 阅文影视的2020年度发布会。
　　时光网讯　 10月19日，新丽传媒 · 腾讯影业 · 阅文影视2020年度发布会在上海举行，动画电影《许愿神龙》惊艳亮相，“许愿神龙”本龙也出现在发布会现场。凭借激萌的粉色外观和梦想成真的好运寓意，“许愿神龙”格外受欢迎，艺人们也纷纷与它合影互动，希望能“沾沾喜气”。发布会现场展示了“神龙驾到”版海报与暂未曝光过的主题预告片，成龙还以影片制片人的身份，通过视频图像“云出席”了发布会。


神龙踏上红毯发布会

发布会超萌吸睛 
神龙驾到大受欢迎 

　　《许愿神龙》由克里斯·艾伯翰斯执导、《怪物史莱克》系列动画制片人阿伦·沃纳、克里斯·布兰博、成龙担纲制片人，讲述了一条神龙从天而降求人许愿的奇妙故事。影片对传统的中国龙形象进行了创新性的改变，使其拥有粉色的皮毛外观和淘气可爱的性格，随着预告片的发布和线下活动的曝光，神龙的人气越来越高。

　　神龙的超高人气也同样在新丽传媒 · 腾讯影业 · 阅文影视2020年度发布会上获得了印证，能够使人愿望成真的神龙自然成为了好运的象征，深受大家的喜爱。神龙也因此走上红毯，享受了一次巨星待遇。


神龙在发布会上亮相

　　发布会上展示了“神龙驾到”版海报，还播放了暂未公开的主题预告片，超魔性风格不仅展现了神龙的迷人魅力，还凸显了影片的喜剧特质，使现场笑声不断。神龙不仅在预告片中激萌可爱，走进现实也仍然让人爱不释手。神龙本龙惊喜现身发布会舞台，为大家带来了一段小节目——卖萌“三连拍”！

　　超可爱的神龙俘获了在场所有人的心！这次神龙惊喜出现还带来了成龙大哥的“口信”，现场播放了成龙为发布会特别录制的视频，透露他将为影片中的神龙配音。成龙还猛夸了一番神龙，形容它“萌萌的很可爱，又很温暖，还能给大家带来快乐，最主要是好运”，希望大家都来支持《许愿神龙》！


神龙在台上发动“好运魔法”

见龙有喜深入人心 
好运萌神人见人爱

　　《许愿神龙》以神龙与丁思齐的冒险为主线展开剧情，是一部讲述友情、亲情、勇气、善良、正义的动画电影。神龙形象尤其受到孩子们的欢迎，它集可爱和淘气于一身，同时又拥有神奇的力量可以令愿望成真，就像童话故事一般美好。神龙所象征的好运寓意也能吸引到成年观众的兴趣，没有什么难题是神龙不能解决的，这种“锦鲤”属性也让大人们欲罢不能。

“神龙驾到”版海报

　　在2020年中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）现场，神龙的出现就吸引了大量玩家的注意，孩子们围绕在神龙身边玩耍嬉闹，而大人们则与它合影留念，希望神龙能给自己带来好运气。

　　在第37届潍坊国际风筝节的举办地，神龙在许许多多的风筝中显得格外醒目，不论是放风筝还是神龙，都承载着人们对美好未来的希冀，许多带着孩子一起来放风筝的父母也来和神龙互动合影。无论神龙走到哪里，都将好运和快乐传播到哪里，见龙有喜，值得期待！

　　电影《许愿神龙》由北京耀莱影视文化传媒有限公司、腾讯影业文化传播有限公司、索尼动画、倍视文化传媒有限公司出品，哥伦比亚电影制作（亚洲）有限公司联合出品，将在2021年上映。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 许愿神龙 发布会
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

许愿神龙

许愿神龙 (2020)

0.0

导演：克里斯·艾伯汉斯

主演：约翰·赵 黄谷悦

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

"神奇女侠"盖尔·加朵杂志写真大赏

续集片酬涨到千万美元 导演男主大赞其魅力

10
盖尔·加朵演了神奇女侠之后，变得更有魅力了。
2

不只《金刚川》！抗美援朝系列电影定档

中国电影行业集体致敬中国人民志愿军

3
系列电影中的《最可爱的人》曝光概念海报宣布定档10月23..
3

游戏改编《怪物猎人》首曝正式预告

打怪我们是认真的 今年12月30日北美上映

雄火龙、角龙，12月电影院见！
4

张艺谋新片《一秒钟》定档曝预告

张艺谋亲笔信：总有一部电影让你铭记一辈子

4
电影讲述了张九声（张译 饰）、刘闺女（刘浩存 饰）、范..
5

《金刚川》——真实历史的冰山一角

从抗美援朝到金城战役 电影背后的故事更精彩

不管是《金刚川》、《上甘岭》、《奇袭白虎团》，还是《..

查看更多