动画电影《许愿神龙》，亮相了新丽传媒 · 腾讯影业 · 阅文影视的2020年度发布会。

时光网讯







神龙踏上红毯发布会





发布会超萌吸睛

神龙驾到大受欢迎





《许愿神龙》由克里斯·艾伯翰斯执导、《怪物史莱克》系列动画制片人阿伦·沃纳、克里斯·布兰博、成龙担纲制片人，讲述了一条神龙从天而降求人许愿的奇妙故事。影片对传统的中国龙形象进行了创新性的改变，使其拥有粉色的皮毛外观和淘气可爱的性格，随着预告片的发布和线下活动的曝光，神龙的人气越来越高。





神龙的超高人气也同样在新丽传媒 · 腾讯影业 · 阅文影视2020年度发布会上获得了印证，能够使人愿望成真的神龙自然成为了好运的象征，深受大家的喜爱。神龙也因此走上红毯，享受了一次巨星待遇。







神龙在发布会上亮相





发布会上展示了“神龙驾到”版海报，还播放了暂未公开的主题预告片，超魔性风格不仅展现了神龙的迷人魅力，还凸显了影片的喜剧特质，使现场笑声不断。神龙不仅在预告片中激萌可爱，走进现实也仍然让人爱不释手。神龙本龙惊喜现身发布会舞台，为大家带来了一段小节目——卖萌“三连拍”！





超可爱的神龙俘获了在场所有人的心！这次神龙惊喜出现还带来了成龙大哥的“口信”，现场播放了成龙为发布会特别录制的视频，透露他将为影片中的神龙配音。成龙还猛夸了一番神龙，形容它“萌萌的很可爱，又很温暖，还能给大家带来快乐，最主要是好运”，希望大家都来支持《许愿神龙》！







神龙在台上发动“好运魔法”





见龙有喜深入人心

好运萌神人见人爱





《许愿神龙》以神龙与丁思齐的冒险为主线展开剧情，是一部讲述友情、亲情、勇气、善良、正义的动画电影。神龙形象尤其受到孩子们的欢迎，它集可爱和淘气于一身，同时又拥有神奇的力量可以令愿望成真，就像童话故事一般美好。神龙所象征的好运寓意也能吸引到成年观众的兴趣，没有什么难题是神龙不能解决的，这种“锦鲤”属性也让大人们欲罢不能。





“神龙驾到”版海报 在2020年中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）现场，神龙的出现就吸引了大量玩家的注意，孩子们围绕在神龙身边玩耍嬉闹，而大人们则与它合影留念，希望神龙能给自己带来好运气。





在第37届潍坊国际风筝节的举办地，神龙在许许多多的风筝中显得格外醒目，不论是放风筝还是神龙，都承载着人们对美好未来的希冀，许多带着孩子一起来放风筝的父母也来和神龙互动合影。无论神龙走到哪里，都将好运和快乐传播到哪里，见龙有喜，值得期待！





电影《许愿神龙》由北京耀莱影视文化传媒有限公司、腾讯影业文化传播有限公司、索尼动画、倍视文化传媒有限公司出品，哥伦比亚电影制作（亚洲）有限公司联合出品，将在2021年上映。

10月19日，新丽传媒 · 腾讯影业 · 阅文影视2020年度发布会在上海举行，动画电影《许愿神龙》惊艳亮相，“许愿神龙”本龙也出现在发布会现场。凭借激萌的粉色外观和梦想成真的好运寓意，“许愿神龙”格外受欢迎，艺人们也纷纷与它合影互动，希望能“沾沾喜气”。发布会现场展示了“神龙驾到”版海报与暂未曝光过的主题预告片，成龙还以影片制片人的身份，通过视频图像“云出席”了发布会。

编辑：甄甏甏