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王千源&吴彦祖《除暴》曝角色海报

警察逆行追捕罪犯 悍匪用手比枪当街挑衅

2020-10-20 10:38:06 来源：Mtime时光网

王千源饰演的警察钟诚，手持对讲机冲锋在前，身后悍匪当街打砸抢烧，群众惊恐四散……
      时光网讯王千源吴彦祖领衔主演，春夏卫诗雅主演的电影《除暴》将于11月27日上映，今日发布了一组“誓捕悍匪”版角色海报，首度曝光了主角鲜明的人设特点。

      海报中，王千源饰演的警察钟诚，手持对讲机冲锋在前，身后悍匪当街打砸抢烧，群众惊恐四散，数名警察在现场疏通，他们逆着人流的英勇身姿令人动容。如王千源所说，“对警察而言，技术、灵感其实不是最重要的，最重要的是坚持”，他认为抓捕罪犯，靠的就是坚持不懈的韧劲儿，而这背后是警察执着为人民服务的心。

      而吴彦祖饰演的悍匪头目张隼，张狂无比，把手比作“手枪”直接挑衅，似乎在叫嚣“你抓不到我的”！“老鹰帮”的匪徒们手持枪械，正在洗劫黄金柜台，无辜群众抱头在地，场面格外紧张。

      提及此次饰演的张隼与16年前《新警察故事》中阿祖的区别，吴彦祖认为“阿祖是一个满身愤怒的小孩，而张隼则是一个成熟的男人，更突出一个‘悍’字。他利用的是90年代内地刑侦环境漏洞，把抢劫当成游戏，甚至多次正面恐吓警方，发起挑衅，残暴的行为令人发指。”

春夏饰演的文娟怀了张隼的孩子，决绝剪掉长发，眼神失落。而在春夏眼中，“文娟是一个看似柔弱，却很有力量很倔强的女孩”。

暴雨中眼神坚定的卫诗雅，作为钟诚的搭档，起到了不可或缺的作用。卫诗雅坦言，“陈倩在得到钟诚的启发，决定成为警察后就从没想过放弃，因为陈倩有着像牛一样的性格，一直往前冲。”

   编辑：羊羊

关键词： 除暴
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