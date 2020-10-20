影片原型人物朱振龙是鸡西市刑侦支队支队长，自2013年以来，直接参与破获案件100余起，抓获犯罪嫌疑人50余人，个人抓获命案逃犯占鸡西全市命案抓逃总数的64%。





影片原型人物朱振龙是鸡西市刑侦支队支队长，自2013年以来，直接参与破获案件100余起，抓获犯罪嫌疑人50余人，个人抓获命案逃犯占鸡西全市命案抓逃总数的64%。被问到几十年如一日追查陈年旧案的动力，他只是朴实的表示：侦破命案，是对死者家属最好的告慰。经济案件可以补偿，但是命没了，就什么都没了！





“我是警察”系列电影第一批项目分别是：以追逃专家朱振龙为原型的《千里追凶》；以缉毒警察张喆为原型的《利剑行动》；以牺牲在扫黑一线的公安分局副局长杨春为原型的《扫黑英雄》；以女巡特警大队长李贝为原型的《铿锵警花》；以社区民警“郝大姐”为原型的《明天我休息》；以排爆警察张保国为原型的《特警排爆手》；以刑事模拟画像技术师张欣为原型的《远山淡影》；以因公牺牲的民警马金涛为原型的《绝不退让》；以基层民警杨宏峰为原型的《遥远的你》和根据西双版纳禁毒支队事迹改编的《缉毒先锋》。

编辑：羊羊