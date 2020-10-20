《最可爱的人》聚焦杨根思、邱少云、黄继光、王海大队、张桃芳等国人耳熟能详的英雄战士。





中国电影人制作 “抗美援朝系列电影”，以致敬中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年。作为系列电影的其中一部，电影《最可爱的人》将在10月23日全国上映，与《金刚川》、《保家卫国——抗美援朝光影纪实》、《英雄连》集体致敬，从多个维度还原“立国之战”。





动画电影《最可爱的人》聚焦杨根思、邱少云、黄继光、王海大队、张桃芳等国人耳熟能详的英雄战士，以热血高燃的动画呈现朝鲜战场上中国人民志愿军的英勇无畏。伴随片尾曲MV的发布，影片还曝光一张“挺身而战”版海报，炮火连天中，五位主角目光如炬，挺身而出似要与敌方一决生死。





片尾曲《为祖国》由国家一级作曲家、北京电影学院中国电影音乐研究院院长张宏光进行谱曲，他曾创作过《精忠报国》、《红旗飘扬》、《向天再借五百年》等多首经典歌曲，谈及《为祖国》的创作历程他坦言：“全身心地投入想把这首歌写好，听到童声合唱的时候，忍不住热泪盈眶。”影片总导演李剑平表示，片尾曲采用童声演唱的方式，是因为纯洁美好的孩童之声唱出战后的和平之象，同时下一代的声音代表着“延续”和“希望”，与影片片尾对于未来美好生活的向往相得益彰。

编辑：羊羊