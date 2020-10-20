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纽约州允许电影院重开 AMC股价上涨22%

除纽约市以外 其他地区影院25%上座率

2020-10-20 14:09:43 来源：Mtime时光网

纽约州的电影院从10月23日开始可以重开，但纽约市包括曼哈顿除外。


　　时光网讯　上周纽约州的电影院老板们联合“讨伐”州长安德鲁·科莫，“48个州的电影院都已重新开门，为什么纽约州不开门呢，科莫州长？”这周安德鲁·科莫宣布，从10月23日周五开始除纽约市以外，纽约州其他地区影院可以重开，上座率限制的25%，每个影厅最多允许50人就座，必须全程佩戴口罩。

     这条消息宣布后，AMC院线表示将在纽约州陆续重开12家影院，该公司股价也应声上涨22%。

　　自疫情以来，纽约州的电影院已经关门了7个月的时间。纽约州的电影行业一片绝望，这份火也烧到了好莱坞，毕竟纽约算是北美最大的票仓之一。7月份诺兰导演《信条》的上映，算是疫情开始之后，好莱坞的首部公映巨制，而这部影片最终全美票房才不超过5千万美元，纽约市和洛杉矶市这两个地方的电影院不开门，也占了一部分原因。

早前纽约电影院“讨伐”州长

　　从10月份开始，美国的电影院行业坏消息不断，《007：无暇赴死》的公映时间被推迟到了明年4月，影片出品方米高梅也正在寻求出售，让这部邦德大片有直接上流媒体的可能性。连锁品牌Cineworld（拥有Regal院线）在英国和北美的电影院，也悉数关门。

　　“如果纽约电影院不开门，很多大片不会公映。而如果纽约和洛杉矶这两个城市的电影院不开门，不仅仅会伤害到美国电影行业，也会伤害到全世界的电影行业。”电影院与百老汇戏院、体育场等一起，被划入了大型演出场地的分类中，被认定现在开业为“高风险”与“不必要”。


现在全美只有新墨西哥州与纽约州的电影院没有开门
浅蓝：20-49%上座率，深蓝：50-70%上座率，橙色：70-99%上座率
红色：关门，黄色：无需社交距离，黑色：需要社交距离

　　10月7日，美国电影协会代表了迪士尼、华纳、环球、索尼、派拉蒙与Netflix，给科莫州长写了信，希望电影院可以在纽约州某些地区逐步开门。他们既承认了州长在抗疫方面所做出的努力，同时也指出，全美电影院的防疫措施都做得非常到位，“无论是美国还是全世界，没有一起确诊病例可以追溯到重新开门的电影院中， 那为什么不开门呢？

   编辑：小火纸

关键词： 纽约 电影院 新冠疫情 纽约州
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