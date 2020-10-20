《复合大作战》将于2020年10月26日正式登陆全国院线。





时光网讯 近日，由钟贵麟执导，孟智超、曾智希、陈圣铭、王彩桦等主演的爱情喜剧《复合大作战》，定档10月26日全国上映，定档海报和预告片也同时发布。

《复合大作战》讲述30岁的凯婷伙同闺蜜向男友求婚，谁知浩伟却说“同意，但要先问妈妈。”求婚失败的凯婷冲动之下提出分手，更对外宣布重获单身。浩伟妈李太原本因为凯婷的身份问题，对她存在偏见，得知二人分手反而安慰儿子，并打算为他另觅对象。





凯婷一蹶不振，更自暴自弃。探望凯婷的闺蜜们看不过眼，决定帮她复合。身为潮流教主的男闺蜜乐基，见凯婷已经被男友宠到退化，决定利用《复合秘籍》帮她升级改造。他通过“变美、断联、开怀、吸引、知敌”等手段和各种意想不到的训练，推动凯婷的成长和改变。在闺蜜三人组的鞭策下，凯婷身心素质大有改善，重获自信，但复合之路能否如此顺利，分手之后又何去何从呢？









从曝光的“复合秘笈”版预告片中可以看到，浩伟要娶凯婷为妻的消息被母亲得知后，她的反应出奇地强烈：“有她没我，有我没她。”势必是要儿子在女友和母亲之间做出抉择。





凯婷的闺蜜们则是搬出了一本《复合秘笈》，对凯婷进行从里到外的大改造。她开始化妆造型，让自己的身材变得更窈窕。为了让她学会微笑，还逼着凯婷当街卖花。经过这一番大改造，凯婷能否追回前任男友呢？凯婷受伤躺在浩伟怀里又是怎么一回事呢？这些都将在电影中一一揭晓。









《复合大作战》将妈宝男、未来婆媳关系、情侣复合等婚恋话题熔于一炉，用轻松搞笑的喜剧方式直面当下很多年轻人面对情感困惑，因此很容易获得年轻群体的心理共鸣。





影片的主演阵容也十分年轻化。饰演浩伟的演员孟智超出生于1987年，但其实他是个从影25年的“老演员”了，他曾在1995年版的《三毛流浪记》中饰演三毛，成为很多人的童年回忆。长大后的他考入了上海戏剧学院表演系，毕业后去了日本学习编导。直到2014年回国才正式复出。这部《复合大作战》是他复出后的首部院线电影，表现值得期待。饰演凯婷的演员是来自中国台湾的曾智希，是伊林娱乐力捧的新人模特。





据了解，电影《复合大作战》将于2020年10月26日正式登陆全国院线。