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它是今年日本动画第一爆款

《鬼灭之刃》剧场版超高票房背后的秘密

2020-10-21 08:14:44 来源：Mtime时光网

《鬼灭之刃》究竟是怎样一部作品？为何会有如此高的人气？
      时光网讯 最近有一部动画电影在日本爆了！

中字预告

      据日本媒体报道，剧场版动画电影《鬼灭之刃 剧场版 无限列车篇》10月16日在日本上映，首日票房超12.6亿日元，次日票房17.13亿，第三日16.5亿，两次刷新历史单日票房，首周末三日票房46.23亿日元，观影人数342万493人，将《黑客帝国2：重装上阵》保持的22亿的纪录远远甩在身后。

      “鬼灭之刃”凭借这个成绩同时拿下全球周末票房冠军，3天即追平2020日本票房年冠《我是大哥大 电影版》，同时也有望在2020全球票房前十名中占据一席之地。

　　这部动画片开映5天已经达到57.8亿日元。由于影片过于火爆的表现，东宝院线决定：从周三起让部分影院的上座限制从50%放宽至与周末一样的100%。



      在全球疫情的大背景下，能拿到这样的成绩实在难能可贵。《鬼灭之刃》究竟是怎样一部作品？为何会有如此高的人气？

漫画、TV动画人气超高

      《鬼灭之刃》是日本漫画家吾峠呼世晴所著的少年漫画，自2016年2月15日至2020年5月11日在集英社《周刊少年Jump》上连载。已完结。

      故事设定在时值日本大正时期。传说太阳下山后，有恶鬼出没吃人。亦有猎鬼人斩杀恶鬼、保护人们。卖炭少年炭治郎，他那平凡而幸福的日常生活，在家人遭到恶鬼袭击的那一天发生了剧变。母亲与四个弟妹惨遭杀害，而与他一起生还的妹妹祢豆子亦异变成凶暴的鬼。



      在猎鬼人的指引下，立志成为猎鬼人的炭治郎与变成鬼却尚存理智的祢豆子踏上了旅程。通过艰苦的剑术修行与赌命试炼，炭治郎成为了猎鬼人组织“鬼杀队”的一员。为了让妹妹祢豆子变回人类，为了讨伐杀害家人的恶鬼，为了斩断悲伤的连锁，少年与鬼的战斗不曾停歇……

      该漫画在日本销量惊人，截至2020年9月17日，包含电子版在内的漫画单行本累计发行量已突破1亿部。

      这样一部高人气漫画，动画化后更加受到追捧。



      2019年4月6日至2019年9月28日，电视动画版《鬼灭之刃》播出，共26集。可以说，电视动画版的精良制作让这个IP的火热程度又上了一个台阶。

      《鬼灭之刃》的漫画和电视动画都已经引进到国内，同样在中国培养了大批拥趸。

      剧场版《鬼灭之刃 剧场版 无限列车篇》在漫画和电视动画已经深入人心的基础上问世，属于“站在巨人的肩膀上”，在上映前就已经被预测将会票房大爆。

少年格斗漫属性，打斗尤其精彩

      从类型上，《鬼灭之刃》属于日漫圈的绝对主流——少年格斗类漫画。《龙珠》《火影忍者》《海贼王》等前辈的成功早已证明这个类型潜力无限。

      就像中国人喜欢说“每个男人心中都有一个武侠梦”，日漫圈的“中二少年”们也往往都有一个“格斗梦”。

      这个格斗梦是需要伴随着一代代的少年更新换代的，《龙珠》《火影》虽好，但已经显得老气。某种程度上，《鬼灭之刃》可能就是现在这代日漫迷的《龙珠》《火影》。



      值得一提的是，在格斗类漫画泛滥的日本，《鬼灭之刃》的战斗系统和打斗画面也称得上新颖且精致，电视动画版中的效果尤其出彩。这也是这部作品能够脱颖而出的重要原因。

      《鬼灭之刃》电视动画版由ufotable动画公司制作。而ufotable早已是圈内有名的良心制作公司，被国内日漫迷们亲切地成为“飞碟社”。

      除了《鬼灭之刃》，ufotable的其他作品包括《空之境界》剧场版、《fate》剧场版等。



      作为动画制作公司，ufotable在领先的粒子特效技术，3D特效与2D特效的全面融合、独树一帜的摄影风格等都使它的作品打上了ufotable的独家标签。《鬼灭之刃》在ufotable手里大放异彩，打斗画面成为该片的绝对亮点。

入坑不易，出坑更难

      已经完结的《鬼灭之刃》目前人气超高，但并不是一问世就受到大家的认可。

      应该说，《鬼灭之刃》设定并不新奇，且属于慢热型的作品。漫画和动画版在连载和播出之处都收到了很多批评。无论是日本，还是国内，都有漫迷质疑这样一部作品为何会得到如此高的评价。

      虽然说，入坑不易，但入坑之后，《鬼灭之刃》就会展现独特的魅力。



      在26集电视版动画中，第19集《火神》尤其被粉丝们津津乐道。可以说，这一集是如此之优秀，以至于让这部慢热的动画实现了出圈的效果。

      在这一集中，鬼杀队最强的剑士柱到达了那田蜘蛛山，用一刀砍倒父鬼的水柱・富冈义勇，看到他的伊之助因为和自己的格差而兴奋，申请战斗；另一方面，中毒陷入濒死的善逸面前出现了虫柱·蝴蝶忍的身姿……

      在铺垫了18集后，这一集不但剧情、情感到达高潮，精彩的打斗戏和高燃的BGM也都达到了一个新的高度。这一集之后，粉丝们直接吹爆，《鬼灭之刃》一战封神。

      之后，《鬼灭之刃》各种动图、表情包在网络世界蔓延开来。仅仅因为看到这一集的几个画面而选择入坑的观众不在少数。

      入坑不易，出坑更难。如果你坚持看到后半部分，很难不喜欢上这部作品。

疫情影响：有负面，也有正面

      受疫情影响，全球电影产业遭受重创。日本也一度是疫情的重灾区。

      在这样的大背景下，《鬼灭之刃 剧场版 无限列车篇》能取得超高的票房成绩，不更证明了它的人气和品质吗？

      这话不假，这一现象也可以从另一个角度来理解。



      疫情让很多日本电影望而却步，纷纷撤档改档。可以说，疫情以来，日本的影迷和影院都处于饥饿的状态。

      就像《八佰》在影院解禁不久后上映，尽管有上座率等诸多方面的限制，仍豪取30多亿票房一样。

      缺乏竞争对手，又迎合了影迷们亟待释放的观影热情，也是《鬼灭之刃 剧场版 无限列车篇》能够票房大爆的一个重要原因。

   编辑：羊羊

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关键词： 鬼灭之刃 日本 票房
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