过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.迪士尼动画电影《寻龙传说》首曝海报
影片发生在名为Lumandra的神秘领域，这个虚构的舞台受到东南亚文化的启发，故事讲述勇士拉雅要去寻找最后一条活着的龙。凯茜·斯蒂尔为拉雅配音，奥卡菲娜(《别告诉她》)为可以变成人类的水龙西苏配音，阿黛勒·林(《摘金奇缘》)执笔剧本。2021年3月12日北美上映。
02.大卫芬奇新片《曼克》曝海报
大卫·芬奇执导、加里·奥德曼主演新片《曼克》
发布海报。剧本来自芬奇导演已逝的父亲杰克·芬奇，将于12月4日Netflix上线。
影片的主人公是《公民凯恩》的编剧赫尔曼·J·曼凯维奇，故事讲述在1930年代，文笔犀利但嗜酒如命的社会评论家兼编剧曼凯维奇赶着为奥逊·威尔斯导演完成《公民凯恩》剧本。阿曼达·塞弗里德、莉莉·柯林斯、塔彭丝·米德尔顿、汤姆·伯克、查尔斯·丹斯等共演。
03.“小K”新片《最幸福的季节》转线上发行
克里斯汀·斯图尔特和麦肯兹·戴维斯主演的爱情喜剧《最幸福的季节》
取消北美院线公映计划，改为11月25日在Hulu上线。
影片讲述一个年轻女子准备在家庭一年一度的假日聚会上向女友求婚，结果发现女友还未向保守的父母出柜……
04.《速度与激情》系列将在第11部后完结
《速度与激情》系列宣布将在第11部后完结，最后两部都将由林诣彬执导。衍生电影和剧集有可能继续创作。
01.《我和我的家乡》票房破25亿
截至2020年10月21日零点，《我和我的家乡》
内地票房突破25亿人民币，用时19天16小时，暂居今年内地票房亚军。
02.周星驰怒斥负面传闻
有媒体报道称周星驰在2016年时与投资者入股签下“对赌协议”，因公司未达到约定收益，投资方向周星驰方追讨巨额欠款。
周星驰委托律师发布声明，斥报道严重失实，并警告相关媒体停止发布、散播不实信息，否则将追究法律责任。