早上好，全球电影圈又发生了哪些大事？







过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。











01.迪士尼动画电影《寻龙传说》首曝海报



















03.“小K”新片《最幸福的季节》转线上发行















影片讲述一个年轻女子准备在家庭一年一度的假日聚会上向女友求婚，结果发现女友还未向保守的父母出柜……





04.《速度与激情》系列将在第11部后完结





















01.《我和我的家乡》票房破25亿















02.周星驰怒斥负面传闻











有媒体报道称周星驰在2016年时与投资者入股签下“对赌协议”，因公司未达到约定收益，投资方向周星驰方追讨巨额欠款。





周星驰委托律师发布声明，斥报道严重失实，并警告相关媒体停止发布、散播不实信息，否则将追究法律责任。 ​​​​