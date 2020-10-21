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RealD专利胜诉 中国专利权判完整有效

双倍光效影院3D放映系统 达最高放映光效

2020-10-21 09:21:46 来源：Mtime时光网

中国国家知识产权局判决，RealD公司拥有之影院3D放映系统发明专利。


　　时光网讯　2020年10月21日, 北京——全球领先的影像技术公司RealD宣布，中国国家知识产权局(CNIPA) 裁决RealD专利胜诉，驳回了一项对RealD中国专利的无效宣告请求。本裁决明确确认了RealD公司拥有之影院3D放映系统发明专利（专利号:201480000777.6）的有效性，以及完整性。

　　此裁决由中国国家知识产权局下属单位，专利局复审和无效审理部 （Patent Review Board, PRB）宣布。其所发布的审查决定书（第46087号）驳回了无效宣告请求人的所有诉求，维持RealD现有专利权完整有效。

　　RealD专利的双倍光效影院3D放映系统，相较其他任何影院3D放映技术，能达到最高放映光效，因此能在较低的运营成本下提供更卓越的3D影像。

　　此项判决可谓是对RealD全球专利技术再次的支持与肯定。基于此前多项侵权或专利胜诉案例，RealD公司已在美国，欧洲，日本，俄罗斯，澳大利亚，德国等司法管辖范围成功确认了其发明专利，并有效驳回了侵权者对其知识产权的挑战。

　　“RealD投入了世界一流的人力和大量的物力，以创造出完美的视觉影像。我们很高兴中国国家知识产权局认可并肯定了RealD科学家的发明，及研发部门对此技术的投入，” RealD全球影院总裁Travis Reid说。

　　“我们相信，这次胜诉将为RealD今后在中国区积极打击侵权的工作奠定更好的基础。唯有通过保护我们的知识产权和专利技术， 才能持续朝RealD的使命继续努力，让影像体验趋于完美。”

   编辑：迪通拿

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： RealD
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