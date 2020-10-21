电影《气球》作为万玛才旦导演的全新力作，备受国内外各大权威电影节的青睐，屡获重要奖项，其对信仰与现实冲突纠缠这一人生普遍困境的哲理性探索，吸引了众多资深影迷为其自发打call。且因其首度对女性、家庭等元素的现实主义描摹，更易引发大众共情，被看作是万玛才旦近年来最接近普通观众的一部作品。





年度高口碑期待

《气球》被赞万玛才旦集大成之作





万玛才旦是蜚声海内外的著名导演，拥趸众多。《气球》是万玛才旦的第7部电影作品，作为电影节的常客，本片斩获了威尼斯国际电影节、多伦多国际电影节、釜山国际电影节等国内外各大权威电影节的众多奖项及重要提名，国内影迷更是早已翘首以待。





作为一部享誉海内外的高口碑高期待电影，在定档11月20日的消息公布后，不少明星、大V都自发为电影宣传。贾樟柯导演、知名演员宋佳等都第一时间发布微博为导演这部新作打call。不少曾在国外电影节上抢鲜看片的影迷，更不吝赞扬本片是万玛才旦导演的集大成之作，是今年最值得期待的高口碑电影。





探究普罗大众人生困境

《气球》更具普世性





电影《气球》由《塔洛》《撞死了一只羊》原班人马制作，讲述了20世纪90年代，达杰（金巴 饰）一家因一只普通的避孕套卷入了一系列尴尬而又难以抉择的事件当中。妻子卓嘎（索朗旺姆 饰）意外怀孕想要打掉孩子，但信仰虔诚、思想传统的达杰坚信孩子是去世的父亲灵魂轮回转世，面对现实的各种问题和压力，原本恩爱的夫妻俩之间出现了不可调和的矛盾。





相比较万玛才旦以往的电影作品，《气球》从普通藏族家庭的信仰与现实矛盾出发，通过展现藏族一家人，在信仰与现实多重压力、家庭情感诉求等发生矛盾时面临的挑战和抉择，有对人性本真的拷问、对信仰哲思的探索，同时更具有能够让大众看懂、共情的普世价值观。





这种传统信仰与现实压力的冲突，是当下大众普遍会遇到的困境，其实能够让更多的观众感同身受。《气球》可以被看作是万玛才旦近年来最接近普通观众的一部作品。