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克里斯帕拉特近日成为外网众矢之的

支持川普+反同?唐尼与鲁法洛为他辩护

2020-10-21 17:19:05 来源：Mtime时光网

克里斯·帕拉特在外网风评受害，前同事唐尼、马克叔与滚导前来解围。


　　时光网讯　“星爵”克里斯·帕拉特近日在外网上的名声不太好，推特上掀起了“好莱坞的哪一位克里斯该被赶出去”的投票，帕拉特的排名一马当先。外网网友们反对帕拉特的理由主要有两个：1. 他们称帕拉特是特朗普总统的支持者；2. 他们称帕拉特支持“恐同”教会“Hillsong Church”（香港翻译为“新颂教会”）。

　　关于第一个理由，这个消息的来源是，《复联》系列的导演与演员们组织了一场募捐活动，为了支持总统候选人乔·拜登，马克·鲁法洛斯嘉丽·约翰逊保罗·路德克里斯·埃文斯小罗伯特·唐尼等人均线上参加，而帕拉特缺席了这个活动，这被很多网友看做是帕拉特支持川普的证据。



　　与侃爷、强·沃特安吉丽娜·朱莉的父亲）等人公开发声支持川普不同的是，帕拉特并没有公开表示过对于川普的支持。帕拉特此前曾表示，他没有明确的政治倾向，并不会选边战队。

　　关于第二个理由，2019年时，已公开出柜的艾伦·佩姬曾称，帕拉特所参加的教会反LGBTQ。帕拉特在自己的instagram直播中反驳了这一说法，“近日有人说，我参加的教会仇恨一部分人，并且是臭名昭著的反LGBTQ，这和事实也差距太远了。我去的教会是对每个人都敞开大门的，绝对是每个人。”


　　抵制帕拉特的声音在推上络绎不绝，他的几位漫威同事站出来为他说话了。马克·鲁法洛表示，“克里斯·帕拉特是个靠谱的人，我跟他有私交，不要中伤他，要看他如何生活。他只是没有公开地讨论政治，这根本就不重要。”

　　唐尼也在ig上发表了自己的看法，并配上了他与帕拉特在《复联》系列的片场照，“这什么世界啊……‘无罪的人’在向我的兄弟克里斯·帕拉特扔石头，他是一位真正的基督徒，遵守规则，表现的只有正能量与感激。”


　　“与他联姻的家庭（帕拉特现在的妻子是施瓦辛格的女儿），可是为了促成文明对话，做出过诸多努力，还坚持服务大众。如果你对克里斯有意见……我有个新想法，删了你的社交账号，好好管管自己有缺陷的性格，做个人吧。”

　　而一向不拘于在社交网络上畅所欲言的“滚导”詹姆斯·古恩也站了出来，转发了马克叔支持帕拉特的那条推，“不好意思，刚发现这些废话。克里斯·帕拉特是世界上最好的人，我跟他一起待过很多很多个小时，分享过无数最深切的事实，他对我也是如此。请不要再揣测他信什么，无论是政治还是别的，因为他是个基督徒。”


　　滚导这条推特下面有网友回复说，“帕拉特参加的教会（新颂），创立者是个恐同的牧师，他拥护转化疗法（类似于杨永信的电击疗法）。这跟帕拉特是不是基督徒没关系，这是基于他所参加的教会而得到的事实，这个教会的偏见是记录在案的。”

　　滚导则回复这位网友，“这个教会多年之前就已经否定转化疗法了，你知道谁没否认么？天主教会。你干嘛不骂史蒂芬·科拜尔和马丁·辛呢（两人都是天主教徒）”。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 克里斯·帕拉特 漫威 马克·鲁法洛 小罗伯特·唐尼 滚导
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