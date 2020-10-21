克里斯·帕拉特在外网风评受害，前同事唐尼、马克叔与滚导前来解围。

































抵制帕拉特的声音在推上络绎不绝，他的几位漫威同事站出来为他说话了。马克·鲁法洛表示，“克里斯·帕拉特是个靠谱的人，我跟他有私交，不要中伤他，要看他如何生活。他只是没有公开地讨论政治，这根本就不重要。”





唐尼也在ig上发表了自己的看法，并配上了他与帕拉特在《复联》系列的片场照，“这什么世界啊……‘无罪的人’在向我的兄弟克里斯·帕拉特扔石头，他是一位真正的基督徒，遵守规则，表现的只有正能量与感激。”









“与他联姻的家庭（帕拉特现在的妻子是施瓦辛格的女儿），可是为了促成文明对话，做出过诸多努力，还坚持服务大众。如果你对克里斯有意见……我有个新想法，删了你的社交账号，好好管管自己有缺陷的性格，做个人吧。”





而一向不拘于在社交网络上畅所欲言的“滚导”詹姆斯·古恩也站了出来，转发了马克叔支持帕拉特的那条推，“不好意思，刚发现这些废话。克里斯·帕拉特是世界上最好的人，我跟他一起待过很多很多个小时，分享过无数最深切的事实，他对我也是如此。请不要再揣测他信什么，无论是政治还是别的，因为他是个基督徒。”









滚导这条推特下面有网友回复说，“帕拉特参加的教会（新颂），创立者是个恐同的牧师，他拥护转化疗法（类似于杨永信的电击疗法）。这跟帕拉特是不是基督徒没关系，这是基于他所参加的教会而得到的事实，这个教会的偏见是记录在案的。”





滚导则回复这位网友，“这个教会多年之前就已经否定转化疗法了，你知道谁没否认么？天主教会。你干嘛不骂史蒂芬·科拜尔和马丁·辛呢（两人都是天主教徒）”。