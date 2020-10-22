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时光早报：小丑将亮相《正义联盟》导剪版

迪士尼《寻龙传说》芬奇《曼克》曝新预告

2020-10-22 08:50:33 来源：Mtime时光网

早上好，全球电影圈又发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.迪士尼《寻龙传说》首曝预告

先导预告片

      迪士尼全新动画电影《寻龙传说》首曝预告(中字)，东南亚风的公主出现。

      影片发生在名为Lumandra的神秘领域，这个虚构的舞台受到东南亚文化的启发，故事讲述勇士拉雅要离开家乡去寻找最后一条活着的龙。阿黛勒·林(《摘金奇缘》)执笔剧本，2021年3月12日北美上映。

02.小丑亮相《正义联盟》导剪版



      据外媒THR报道，曾出演《自杀小队》的杰瑞德·莱托将在《扎克·施奈德版正义联盟》中回归扮演小丑。

      目前导演剪辑版的补拍正在进行中，“蝙蝠侠”本·阿弗莱克、“钢骨”雷·费舍、“湄拉”艾梅伯·希尔德等均参与。影片将于2021年上线HBO Max。

03.大卫芬奇《曼克》曝新预告

正式预告

      大卫·芬奇执导、加里·奥德曼主演电影《曼克》发布新预告，将于12月4日Netflix上线。2014年《消失的爱人》之后，终于等来芬奇导演的新片。

      影片的主人公是《公民凯恩》的编剧赫尔曼·J·曼凯维奇，剧本来自芬奇导演已逝的父亲杰克·芬奇。故事讲述在1930年代，文笔犀利但嗜酒如命的社会评论家兼编剧曼凯维奇赶着为奥逊·威尔斯导演完成《公民凯恩》剧本。

      阿曼达·塞弗里德、莉莉·柯林斯、塔彭丝·米德尔顿、汤姆·伯克、查尔斯·丹斯等共演。

04.《超能敢死队》档期延后



      《捉鬼敢死队》全新续集《超能敢死队2020》宣布北美上映日期延后至2021年6月11日。

      影片讲述一对年幼的兄妹跟随母亲来到了乡下，然而这个偏僻宁静的小镇，却发生了一连串奇异的怪事，一名声称研究超自然现象的神秘男子悄悄现身……

05.新版《糖果人》档期延后



      恐怖片新版《糖果人》北美档期延后至2021年8月27日。

      电影中有一个可怕的传说，只要你对着镜子说5次“糖果人”的名字，“糖果人”就会在倒影中出现，把你杀死。

      该片由乔丹·皮尔制片并联合编剧，尼娅·达科斯塔执导，是1992年经典同名电影的“精神续集”。



01.《地狱男爵：血皇后崛起》内地定档



      R级漫改电影《地狱男爵：血皇后崛起》定档11月9日内地上映。

      影片由尼尔·马歇尔(《黑暗侵袭》)执导，大卫·哈伯、米拉·乔沃维奇主演。故事讲述专门处理各种超自然事件、守护人类社会的地狱男爵，与镇压千年的邪恶女巫“血皇后”的大战。

   编辑：羊羊

关键词： 时光早报 正义联盟 寻龙传说 曼克 地狱男爵
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