过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。

01.迪士尼《寻龙传说》首曝预告

影片发生在名为Lumandra的神秘领域，这个虚构的舞台受到东南亚文化的启发，故事讲述勇士拉雅要离开家乡去寻找最后一条活着的龙。阿黛勒·林(《摘金奇缘》)执笔剧本，2021年3月12日北美上映。

02.小丑亮相《正义联盟》导剪版

目前导演剪辑版的补拍正在进行中，“蝙蝠侠”本·阿弗莱克、“钢骨”雷·费舍、“湄拉”艾梅伯·希尔德等均参与。影片将于2021年上线HBO Max。

03.大卫芬奇《曼克》曝新预告

影片的主人公是《公民凯恩》的编剧赫尔曼·J·曼凯维奇，剧本来自芬奇导演已逝的父亲杰克·芬奇。故事讲述在1930年代，文笔犀利但嗜酒如命的社会评论家兼编剧曼凯维奇赶着为奥逊·威尔斯导演完成《公民凯恩》剧本。

04.《超能敢死队》档期延后

影片讲述一对年幼的兄妹跟随母亲来到了乡下，然而这个偏僻宁静的小镇，却发生了一连串奇异的怪事，一名声称研究超自然现象的神秘男子悄悄现身……

05.新版《糖果人》档期延后

电影中有一个可怕的传说，只要你对着镜子说5次“糖果人”的名字，“糖果人”就会在倒影中出现，把你杀死。





该片由乔丹·皮尔制片并联合编剧，尼娅·达科斯塔执导，是1992年经典同名电影的“精神续集”。