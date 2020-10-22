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莱托版"小丑"将加盟扎导剪辑版"正联"

补拍正在进行 大本"钢骨""海后"等人参加

2020-10-22 09:42:28 来源：Mtime时光网

“补拍？这都赶上拍新电影了吧！”


　　时光网讯　据《好莱坞报道者》报道，曾出演2016年《自杀小队》杰瑞德·莱托，将在扎克·施奈德的导演剪辑版《正义联盟》中，回归扮演“小丑”！

　　目前导演剪辑版的补拍正在进行中，由HBO Max出资，“蝙蝠侠”本·阿弗莱克、“钢骨”雷·费舍、“湄拉”艾梅柏·希尔德等人均参与，现在还不清楚有哪些其他演员也会参与补拍。“小丑”这一角色并未出现在《正联》中，在《自杀小队》中的戏份被剪到了只剩10分钟，不过大本版蝙蝠侠倒是客串过《自杀小队》。

　　不少网友听闻这个消息表示，“补拍？这都赶上拍新电影了吧！”



　　院线版《正联》的两位制片人乔恩·博格、“姐夫”戈夫·约翰斯，他们当年监制了扎导的拍摄过程，以及扎导退出后，后来乔斯·韦登的补拍。院线版本中他们两位被列为“制片人”，但在“导剪版”中，他们俩的名字将不会作为“制片人”出现，毕竟他们也确实没有参与扎导近日的补拍工作，也不再是华纳公司的高管了。

　　有消息源称，对于博格和姐夫的“除名”，与今年夏天“钢骨”对他们的指控无关。7月初时，雷·费舍曾在社交媒体怒批导演乔斯·韦登，“他在片场对待演员和工作人员恶心、粗鲁和不专业，他的行为完全让人无法接受。”他还说，两位制片人戈夫·约翰斯和乔恩·博格怂恿了韦登的行为。华纳称将对此此事展开调查，后来还和费舍针对调查本身，发生了很不愉快的争执。


　　导剪版《正联》将分为4集，于2021年上线HBO Max，让我们拭目以待。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 正义联盟 扎导剪辑版 扎克·施奈德 DC HBOMax
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