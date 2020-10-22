













不少网友听闻这个消息表示，“补拍？这都赶上拍新电影了吧！”















有消息源称，对于博格和姐夫的“除名”，与今年夏天“钢骨”对他们的指控无关。7月初时，雷·费舍曾在社交媒体怒批导演乔斯·韦登，“他在片场对待演员和工作人员恶心、粗鲁和不专业，他的行为完全让人无法接受。”他还说，两位制片人戈夫·约翰斯和乔恩·博格怂恿了韦登的行为。华纳称将对此此事展开调查，后来还和费舍针对调查本身，发生了很不愉快的争执。









导剪版《正联》将分为4集，于2021年上线HBO Max，让我们拭目以待。