目前导演剪辑版的补拍正在进行中，由HBO Max出资，“蝙蝠侠”本·阿弗莱克
、“钢骨”雷·费舍
、“湄拉”艾梅柏·希尔德
等人均参与，现在还不清楚有哪些其他演员也会参与补拍。“小丑”这一角色并未出现在《正联》中，在《自杀小队》中的戏份被剪到了只剩10分钟，不过大本版蝙蝠侠倒是客串过《自杀小队》。
不少网友听闻这个消息表示，“补拍？这都赶上拍新电影了吧！”
院线版《正联》的两位制片人乔恩·博格
、“姐夫”戈夫·约翰斯
，他们当年监制了扎导的拍摄过程，以及扎导退出后，后来乔斯·韦登
的补拍。院线版本中他们两位被列为“制片人”，但在“导剪版”中，他们俩的名字将不会作为“制片人”出现，毕竟他们也确实没有参与扎导近日的补拍工作，也不再是华纳公司的高管了。
有消息源称，对于博格和姐夫的“除名”，与今年夏天“钢骨”对他们的指控无关。7月初时，雷·费舍曾在社交媒体怒批导演乔斯·韦登，“他在片场对待演员和工作人员恶心、粗鲁和不专业，他的行为完全让人无法接受。”他还说，两位制片人戈夫·约翰斯和乔恩·博格怂恿了韦登的行为。华纳称将对此此事展开调查，后来还和费舍针对调查本身，发生了很不愉快的争执。
导剪版《正联》将分为4集，于2021年上线HBO Max，让我们拭目以待。