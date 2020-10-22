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“军人专业户”张译&吴京这次抢着牺牲

《金刚川》特别放映 管虎：告慰家国情怀

2020-10-22 09:51:10 来源：Mtime时光网

张译和吴京都多次塑造过军人的形象，继《攀登者》之后，两人在《金刚川》中再次合作。
      时光网讯 10月21日，电影《金刚川》在北京举办特别放映，导演管虎、郭帆、路阳，总制片人梁静，领衔主演张译、吴京、魏晨，主演邱天、周思羽，悉数亮相。 

      电影预售现已开启，截至21日晚，预售已突破2000万，影片将于10月23日全面公映。

      电影《金刚川》以抗美援朝为题材，讲述了志愿军战士在艰苦卓绝的环境下，修补堪比生命线的木桥，以血肉之身无悔许国的故事。

      张译和吴京都多次塑造过军人的形象，继《攀登者》之后，两人在《金刚川》中再次合作。吴京现场“嘲笑”总演瘸子的张译这次在《金刚川》中又瘸了。同时也夸张译是个“戏痴”，任何镜头他总想要再来一次，换一种表演方法。

      张译笑称自己在电影中要亲手埋葬吴京，同时他坦言，进组第一天就得以参观70年前的武器装备，加上吴京的引领，两人负责带领14名炮兵兄弟，一刹那仿佛回到那个年代，“觉得很踏实，他是来撑我了！”

      两位演员解读片中的战友情：两人一直在争和抢，但争抢的不是谁说了算，而是谁去牺牲。

      现场，管虎导演分享：“这是一场家国情怀的告慰，电影的完成离不开全剧组五千人的并肩作战。《金刚川》想用一种现代的叙述方式，去呈现抗美援朝的精神内核，与当下年轻人产生交流。通过个体战士的生命体验，去拓展一种新的视角。”

      郭帆导演表示：“在一个庞大的剧组，拍摄的过程，如同电影本身。也是一个造桥的过程。”

      路阳导演感慨：“这是一部特别的电影，在2020这特殊的一年，有抗美援朝精神的鼓舞，勉励我们去完成这样一部作品。”

      作为电影《金刚川》的总制片人，梁静感言：“《金刚川》尝试构建先烈与年轻人之间，跨时空的精神对话。拍摄好军人精神也是一种责任，我们想告诉年轻人，美好的生活从何而来。电影内外神合，观众能体会到我们的精神，已然很满足。”

   编辑：羊羊

关键词： 金刚川
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