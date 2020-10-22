









Quibi是“quick bites”的缩写，发音是“魁比”（不是魁拜），主打不超过10分钟的短暂剧集，且只能在智能手机和其它便携式电子设备上观看。软件刚刚上架的一周内收获了175万的下载次数，一开始看上去似乎势头强劲；然而一周之后，该软件就掉出了苹果App Store中，最畅销前50软件的行列。







卡森伯格





而近日，根据《华尔街日报》的报道，Quibi平台将正式关闭停业，但并未宣布具体关闭时间。此时距离Quibi的上线，才刚刚过去半年。这半年内，华纳旗下的HBO Max和环球旗下的Peacock（孔雀）先后上线，加入了Netflix的行列，共同打响流媒体之战。而随着Quibi的宣布关闭，它也成为了在这场战役中，第一家败下阵来的。













Quibi也许会将自己平台上的影视作品进行打包出售，他们目前正在寻找买家，但已经被华纳传媒、苹果和脸书都拒绝了，这也因为平台上并不是所有作品版权都属于Quibi。





根据外媒报道，Quibi目前的订阅者只有50万，“回本”算是遥遥无期了。平台有每月5美元或8美元两种订阅计划，后者可以免除一切广告，还有90天免费试用期，这比大部分流媒体平台的试用期都要长。而不幸的是，大概90%用户都在试用期结束之后退订了。