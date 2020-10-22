时光网讯
4月6日，短视频流媒体平台Quibi正式上线，由创始人杰弗里·卡森伯格
及担任CEO的Meg Whitman
共同操刀，启动资金高达17.5亿美金（包括迪士尼、华纳、索尼等好莱坞各制片公司的资金，以及我们熟悉的阿里巴巴）。卡森伯格还是迪士尼影业前主席、梦工厂动画前CEO、梦工厂公司主要合伙人，梦工厂当年就是他与导演斯皮尔伯格、音乐界大佬大卫·格芬共同创立的。
Quibi是“quick bites”的缩写，发音是“魁比”（不是魁拜），主打不超过10分钟的短暂剧集，且只能在智能手机和其它便携式电子设备上观看。软件刚刚上架的一周内收获了175万的下载次数，一开始看上去似乎势头强劲；然而一周之后，该软件就掉出了苹果App Store中，最畅销前50软件的行列。
卡森伯格
而近日，根据《华尔街日报》的报道，Quibi平台将正式关闭停业，但并未宣布具体关闭时间。此时距离Quibi的上线，才刚刚过去半年。这半年内，华纳旗下的HBO Max和环球旗下的Peacock（孔雀）先后上线，加入了Netflix的行列，共同打响流媒体之战。而随着Quibi的宣布关闭，它也成为了在这场战役中，第一家败下阵来的。
安娜·肯德里克主演的美剧《憨憨》
，“锤弟”利亚姆·海姆斯沃斯与克里斯托弗·瓦尔兹主演的《最危险的游戏》
，“珊莎”索菲·特纳主演的《幸存》
，以及山姆·雷米执行制片的剧集《惊悚50州》等超过175部影视作品，都是Quibi上的新内容。这个平台上的一些剧集已经续订，现在还不清楚平台关闭后，这些剧集将何去何从。
Quibi也许会将自己平台上的影视作品进行打包出售，他们目前正在寻找买家，但已经被华纳传媒、苹果和脸书都拒绝了，这也因为平台上并不是所有作品版权都属于Quibi。
根据外媒报道，Quibi目前的订阅者只有50万，“回本”算是遥遥无期了。平台有每月5美元或8美元两种订阅计划，后者可以免除一切广告，还有90天免费试用期，这比大部分流媒体平台的试用期都要长。而不幸的是，大概90%用户都在试用期结束之后退订了。