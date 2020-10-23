时光网特稿
时光网一向喜爱推荐佳片，但这个寒冷的十月，我们尽力了。
在这个乏善可陈的秋天，我们勉强划拉出十部10月份的海外新片，其中既有上线Netflix、亚马逊、HBO Max等平台的流媒体新片，也有顶着美国的严峻疫情（截止发稿时已经确诊840多万），坚持在电影院公映的新片。各家大小制片公司的存货以肉眼可见的速度越来越少，现在抛出来面世的，大多数都是质量乏善可陈。
不过即使矬子里面，也能拔出来真正的将军。艾伦·索金自编自导的《芝加哥七君子审判》一骑绝尘，《移动迷宫》系列男主迪伦·奥布莱恩的新作《爱与怪物》是意外惊喜，东方梦工厂和Netflix联合打造的新动画片《飞奔去月球》口碑很不错，索菲亚·科波拉与老搭档比尔·默瑞再合作《触礁》也成功登陆。
榜单里面剩下的一些片子虽然评分确实很低，就当是在百无聊赖的时候，打发时间用的片单吧。
《黑盒子》（Black Box）
恐怖/神秘/科幻 10.6上线Amazon Prime
IMDb：6.1 烂番茄：76%
在车祸中失去了自己的妻子和记忆后，一个单身父亲接受了可怕的实验性治疗，让他甚至无法搞清自己到底是谁。在探寻自己黑暗过去的过程中，他还要独自抚养女儿长大。
《黑盒子》由恐怖片专业户“Blumhouse”（布伦屋，《逃出绝命镇》《潜伏》《人类清除计划》
系列都是他家的）出品，是导演/编剧伊曼纽·奥塞·库佛的长片处女作。影片也许剧情内容缺乏大惊喜，但表演非常强劲，故事也充满情感。
《祖孙大战》（The War with Grandpa）
喜剧/剧情/家庭 10.9公映
IMDb：5.5 烂番茄：30%
彼得原本很开心姥爷（德尼罗饰）要搬来一起住，没想到刚刚丧偶的姥爷搬进了他的房间，他则是被迫搬到阴森可怕的顶楼。为了把房间抢回来，彼得匿名“神秘武士”，对姥爷下了战帖。而被激怒的姥爷超不好惹，先是冷笑话攻击，又是在餐桌上、楼梯间，甚至浴室洗手台下，展开一连串激烈的明暗攻防……
《祖孙大战》
改编自同名儿童文学，也是命途多舛，此前一度定档2017年4月，后来改了好几次档，拍摄结束了3年之后才终于与观众们见面。虽然影片有德尼罗、乌玛·瑟曼这样的大咖参演，但最终效果可不太尽如人意。巧合的是，德尼罗老爷子2016年演过《下流祖父》
，不过本片跟它没关系。
大家别担心，这个榜单后面的片子里面，没有比本片分数更低的了。
《芝加哥七君子审判》（The Trial of the Chicago 7）
剧情/历史/惊悚 10.16上线Netflix
IMDb：8.0 烂番茄：92%
导演/编剧：艾伦·索金
主演：埃迪·雷德梅恩（小雀斑）、萨莎·拜伦·科恩（波拉特）、约瑟夫·高登-莱维特（囧瑟夫）
以美国历史上真实的事件为蓝本：1968年民主党大会在芝加哥召开，反越战示威群众在会场外与警察发生激烈冲突，有7名激进分子被控“阴谋煽动骚乱”，这一事件后来成为美国60年代民权运动的重要事件之一。
这个片子幕后有很多故事，比如说，影片一度要由斯皮尔伯格导演执导，他当时原本是想要希斯·莱杰
来出演的，结果在两人见面的前一天，莱杰去世了。