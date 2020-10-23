在这个乏善可陈的秋天，我们勉强划拉出了十部10月份新上线/上映的海外新片。







时光网特稿





在这个乏善可陈的秋天，我们勉强划拉出十部10月份的海外新片，其中既有上线Netflix、亚马逊、HBO Max等平台的流媒体新片，也有顶着美国的严峻疫情（截止发稿时已经确诊840多万），坚持在电影院公映的新片。各家大小制片公司的存货以肉眼可见的速度越来越少，现在抛出来面世的，大多数都是质量乏善可陈。





不过即使矬子里面，也能拔出来真正的将军。艾伦·索金自编自导的《芝加哥七君子审判》一骑绝尘，《移动迷宫》系列男主迪伦·奥布莱恩的新作《爱与怪物》是意外惊喜，东方梦工厂和Netflix联合打造的新动画片《飞奔去月球》口碑很不错，索菲亚·科波拉与老搭档比尔·默瑞再合作《触礁》也成功登陆。





榜单里面剩下的一些片子虽然评分确实很低，就当是在百无聊赖的时候，打发时间用的片单吧。





《祖孙大战》（The War with Grandpa）





喜剧/剧情/家庭 10.9公映

IMDb：5.5 烂番茄：30%









彼得原本很开心姥爷（德尼罗饰）要搬来一起住，没想到刚刚丧偶的姥爷搬进了他的房间，他则是被迫搬到阴森可怕的顶楼。为了把房间抢回来，彼得匿名“神秘武士”，对姥爷下了战帖。而被激怒的姥爷超不好惹，先是冷笑话攻击，又是在餐桌上、楼梯间，甚至浴室洗手台下，展开一连串激烈的明暗攻防……









大家别担心，这个榜单后面的片子里面，没有比本片分数更低的了。







《芝加哥七君子审判》（The Trial of the Chicago 7）





剧情/历史/惊悚 10.16上线Netflix

IMDb：8.0 烂番茄：92%





导演/编剧：艾伦·索金

主演：埃迪·雷德梅恩（小雀斑）、萨莎·拜伦·科恩（波拉特）、约瑟夫·高登-莱维特（囧瑟夫）





以美国历史上真实的事件为蓝本：1968年民主党大会在芝加哥召开，反越战示威群众在会场外与警察发生激烈冲突，有7名激进分子被控“阴谋煽动骚乱”，这一事件后来成为美国60年代民权运动的重要事件之一。









时光网一向喜爱推荐佳片，但这个寒冷的十月，我们尽力了。