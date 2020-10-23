过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.《白雪公主》原型演员去世
日前，知名舞蹈艺术家、迪士尼第一位公主白雪公主动画原型玛吉·钱皮恩去世，享年101岁。
玛吉·钱皮恩是迪士尼首部动画片《白雪公主和七个小矮人》白雪公主的真人模特。她还曾为《木偶奇遇记》里蓝仙女、以及《幻想曲》里跳舞河马做过动作模特。
02.“梅姨”《舞会》首曝预告
梅丽尔·斯特里普、詹姆斯·柯登、妮可·基德曼等群星汇聚的音乐剧改编电影《舞会》
首曝预告。
影片由瑞恩·墨菲(《美国恐怖故事》)执导。故事讲述托尼奖得主迪·迪·艾伦(斯特里普 饰)与巴里·格里克曼(柯登 饰)合作的音乐剧反响不佳，于是他们向百老汇宠儿安吉(基德曼 饰)、特伦特(安德鲁·兰内斯 饰)寻求帮助来挽救职业生涯，而他们巡演时发现了一个女孩艾玛，给这些搭档们带来了前所未有的改变。该片将于12月11日上线Netflix。
03.汤姆汉克斯新片《世界新闻》曝海报预告
汤姆·汉克斯、海伦娜·曾格尔主演新片《世界新闻》
发布海报&预告。
1870年左右，美国内战刚过，基奥瓦族印第安人某部落杀死了一个小姑娘的家人，绑架了她。4年后，女孩被救出。退伍老兵Jefferson Kyle Kidd生活在德克萨斯州，他每天走遍多个镇子，为镇民朗读全美和世界各地的报纸新闻，告诉他们世界上正在发生什么。随后，他被人找上，以一枚50美金金币作为报酬托付了任务：护送这个女孩去圣安东尼奥，找她的姨父母。
而这个脾气暴躁的孩子没有此前家人的记忆，她不知道穿鞋，不用餐具吃饭，不愿意被救出来，也不想去亲戚那儿。这对奇怪的双人搭档必须一起面对前路——荒凉的边境。
影片由《菲利普船长》、《谍影重重》系列导演保罗·格林格拉斯执导，将于12月25日北美上映。
04.“荷兰弟”《神秘海域》发布角色剧照
游戏改编电影《神秘海域》发布角色剧照，汤姆·赫兰德饰演的年轻版内森·德雷克首露真容。
影片由《毒液》导演鲁本·弗雷斯彻执导，马克·沃尔伯格饰演德雷克的好友维克托·苏利文，安东尼奥·班德拉斯共同出演。2021年7月16日北美上映。
01.《冰雪长津湖》曝光导演阵容
国产战争片《冰雪长津湖》
的导演阵容曝光，陈凯歌、徐克、刘伟强、林超贤等联合指导，罗攀和鲍德熹担任摄影。
影片聚焦1950年冬天，中国人民志愿军第九兵团在冰天雪地的长津湖区域与美军奋勇作战的“长津湖战役”。