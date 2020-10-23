02.“梅姨”《舞会》首曝预告

影片由瑞恩·墨菲(《美国恐怖故事》)执导。故事讲述托尼奖得主迪·迪·艾伦(斯特里普 饰)与巴里·格里克曼(柯登 饰)合作的音乐剧反响不佳，于是他们向百老汇宠儿安吉(基德曼 饰)、特伦特(安德鲁·兰内斯 饰)寻求帮助来挽救职业生涯，而他们巡演时发现了一个女孩艾玛，给这些搭档们带来了前所未有的改变。该片将于12月11日上线Netflix。

03.汤姆汉克斯新片《世界新闻》曝海报预告





1870年左右，美国内战刚过，基奥瓦族印第安人某部落杀死了一个小姑娘的家人，绑架了她。4年后，女孩被救出。退伍老兵Jefferson Kyle Kidd生活在德克萨斯州，他每天走遍多个镇子，为镇民朗读全美和世界各地的报纸新闻，告诉他们世界上正在发生什么。随后，他被人找上，以一枚50美金金币作为报酬托付了任务：护送这个女孩去圣安东尼奥，找她的姨父母。





而这个脾气暴躁的孩子没有此前家人的记忆，她不知道穿鞋，不用餐具吃饭，不愿意被救出来，也不想去亲戚那儿。这对奇怪的双人搭档必须一起面对前路——荒凉的边境。





影片由《菲利普船长》、《谍影重重》系列导演保罗·格林格拉斯执导，将于12月25日北美上映。