穷酸秀才小破孩进京赶考，路遇彪悍大侠展丫、江湖骗子、冷酷杀手等人，引出一系列啼笑皆非的故事。





时光网讯 《小破孩》系列IP首部大电影《小破孩大状元》自定档11月14日全国上映并发布首款海报和预告后，受到了不少观众的青睐。今日，该影片再度发布一组角色海报，海报中呈现了影片的重量级角色，他们虽然换上了符合角色设定的服装,但是经典的形象还是瞬间引发了观众们满满的回忆杀,无不期待着小破孩的“奇幻大冒险”即刻开启。





此次发布的这组角色海报中，整组海报都在相同的整体风格下，却又呈现出不同的个性，浓浓中国风包裹着萌萌的姿态。比如小破孩在海报中正襟危坐，穿着官服的他表情肃穆，一脸正义的模样与中国红的背景色寓意一致，而他头顶的大包却与整体造型形成反差十分逗趣；展丫在海报中抱着小狗坏坏开心大笑，橙色的背景色也代表了展丫欢脱活泼的性格，可爱值爆表；福王的手下铁甲猪，以绿色钢铁盔甲造型亮相，蓝色的背景与绿色的铠甲都透出一股坚毅，但是滑稽的猪鼻子和圆滚滚的身躯又增添了一抹呆萌；最后一个是影片中的大反派福王，他猪猪的造型再加上怀中抱着的小猪，瞬间联想到了《小破孩》系列经典形象“三戒”，此次他化身反派大boss，一身金黄色服装和黄色背景相互衬托，显得贵气十足，也让观众对他的身份产生了好奇，令人期待。









从角色海报不难看出，相较于《小破孩》以往的人物设定，影片在人物设定上颇具颠覆性。比如，不穿衣服的小破孩不仅穿上了华丽的衣服，还晋升状元破奇案；小丫化身功夫展丫与小破孩暗生情愫；三戒化身反派福王围剿小破孩等等。不过，虽然人物设定发生改变，但是难能可贵的是这些经典形象并未改变，这对于《小破孩》系列粉丝依然是一大波满满的回忆杀。导演拾荒（小破孩原创作者）也表示：“《小破孩大状元》本身就是一部偏中国风的合家欢动画电影，我们此次在创作上增加了一些现代梗和更紧张的动作戏，让整部影片既能符合现代小朋友的审美，也能同时引发大人的共鸣”。









《小破孩大状元》主要讲述了一个穷酸秀才小破孩进京赶考，路遇彪悍大侠展丫、江湖骗子、冷酷杀手等人，引出一系列啼笑皆非的故事。影片中的“小破孩”是《小破孩》系列动画的绝对主角，曾经的他穿着小小的纸尿裤，用幼稚又成熟的心面对世界，除了轻松幽默，还有些心底深处的思考，每个人看到小破孩都会会心一笑，因为是他唤醒了他们深藏于心的童真。而如今在电影《小破孩大状元》中，“小破孩”改头换面，卖得了萌，破得了案，撩得了妹，无不让观众感叹“小破孩真的长大了，但对他的喜爱依然丝毫不减”！









与以往国产动画的单纯卖萌之外，《小破孩大状元》更注重精致画面和正能量的传递，不仅3D场景美轮美奂，故事更是集结了奇幻、武侠、喜剧、冒险多种元素，让小朋友既能触摸感知神奇的武侠世界，也能从中汲取众多的正能量养分。并且，从此前发布的海报及预告片来看，该影片搞笑且温暖，减压且治愈，它没有刻意煽情，而是通过细节不经意间直击我们内心的柔软之处，通过小破孩的视角讲述人生道理，传递出“只要敢想就能做到”、“正义终将战胜邪恶”的励志精神。11月14日去电影院一探究竟吧!