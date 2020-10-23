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管虎：《金刚川》之于中国电影是新的经验

《金刚川》北京首映 抗美援朝系列电影亮相

2020-10-23 10:33:58 来源：Mtime时光网

管虎导演阐释：“《金刚川》讲述的是大战场后方的个体故事，关照更多无名英雄。三个视角也是一种创举，之于中国电影也是一种新的经验。”
     

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时光网讯 10月22日，中国电影人向“最可爱的人”致敬——纪念抗美援朝出国作战70周年系列电影发布会在京召开，《金刚川》导演管虎郭帆路阳，总制片人梁静，领衔主演张译、吴京、李九霄、魏晨，特别出演邓超，主演邱天、周思羽等出席活动。影片今日全国公映。

      发布会现场，由中影股份领衔出品的电影《保家卫国——抗美援朝光影纪实》《最可爱的人》《英雄连》也相继亮相，接力致敬历史和英烈。

      曾亲临抗美援朝一线战场的记者杨中耀先生，以及《最可爱的人》影片中英雄之一，空军原司令员王海上将的女儿王小华老师也来到现场，全场以热烈的掌声致敬。

      关于《金刚川》三位导演联合执导的创作方式，管虎导演阐释：“与其说分工，更是合作。这对中国电影来说也是新的经验。《金刚川》讲述的是大战场后方的个体故事，关照更多无名英雄。三个视角也是一种创举，之于中国电影也是一种新的经验。”

      虽然时间紧任务重，但反而激励《金刚川》更加高效拍摄，郭帆导演分享：“开机前就把跟特效有关的镜头，全部虚拟拍摄出来，明确任务量，提高了生产效率，加之2600人特效团队的奋力配合。全力保证影片完成。”

      路阳导演透露拍摄过程中的挑战：“因为涉及大量爆破戏份，每次拍摄前都需要测试效果范围与安全性；大部分户外戏份需要克服艰难的天气，因此剧组使用大量LED灯组，通力配合，营造自然的光照效果。”

      发布会现场，各主演以方言问候观众，一秒进入拍摄状态，五湖四海的志愿军战士们，在此集结。张译出于精益求精的精神，永远在片场再来一条，用生命在诠释角色，收获了吴京“张再来”的昵称。张译现场真情流露，透露自己参军时，是作为24集团军新兵战士，此次能够参演老部队曾经的光荣历史，十分感慨。也感谢十年军旅生涯带给自己的宝贵经历。

   编辑：羊羊

关键词： 金刚川
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