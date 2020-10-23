管虎导演阐释：“《金刚川》讲述的是大战场后方的个体故事，关照更多无名英雄。三个视角也是一种创举，之于中国电影也是一种新的经验。”









曾亲临抗美援朝一线战场的记者杨中耀先生，以及《最可爱的人》影片中英雄之一，空军原司令员王海上将的女儿王小华老师也来到现场，全场以热烈的掌声致敬。





关于《金刚川》三位导演联合执导的创作方式，管虎导演阐释：“与其说分工，更是合作。这对中国电影来说也是新的经验。《金刚川》讲述的是大战场后方的个体故事，关照更多无名英雄。三个视角也是一种创举，之于中国电影也是一种新的经验。”





虽然时间紧任务重，但反而激励《金刚川》更加高效拍摄，郭帆导演分享：“开机前就把跟特效有关的镜头，全部虚拟拍摄出来，明确任务量，提高了生产效率，加之2600人特效团队的奋力配合。全力保证影片完成。”





路阳导演透露拍摄过程中的挑战：“因为涉及大量爆破戏份，每次拍摄前都需要测试效果范围与安全性；大部分户外戏份需要克服艰难的天气，因此剧组使用大量LED灯组，通力配合，营造自然的光照效果。”





发布会现场，各主演以方言问候观众，一秒进入拍摄状态，五湖四海的志愿军战士们，在此集结。张译出于精益求精的精神，永远在片场再来一条，用生命在诠释角色，收获了吴京“张再来”的昵称。张译现场真情流露，透露自己参军时，是作为24集团军新兵战士，此次能够参演老部队曾经的光荣历史，十分感慨。也感谢十年军旅生涯带给自己的宝贵经历。

编辑：羊羊