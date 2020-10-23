时光网讯
日前，都市家庭剧《学区房》开机。导演汪俊，领衔主演赵薇
、秦昊
、王鸥
，主演任重、柯蓝、代旭、施诗、关雪盈、康可人、赵亮、李解、施京明、薛淑杰、赵蕴卓、陈天雨、仇恩泽，特别出演张龄心、于小伟、谭凯等主创阵容曝光。同时发布的概念海报则借俄罗斯方块游戏流露剧集轻松逗趣气质。
《学区房》以亲子话题为切入点，呈现几组家庭面对生活的难题见招拆招，最终收获温暖与成长的故事。剧集围绕亲子相处、亲密关系、父母养老等议题，广角式全方位呈现复杂又温暖的现实家庭生活。
“子女和教育不是生活的全部，也不是人生的终极意义所在。我们身边还有亲情、友情、爱情等值得珍惜的一切。”这是汪俊导演在开机现场对《学区房》故事的解读与期待。
赵薇此次将颠覆以往形象，在剧中饰演“脱线妈妈”何嘉如。家庭中的何嘉如将日常琐事放手给丈夫，反而与儿子成为无话不谈的“同龄”小伙伴。与生活中的大撒把形成极大反差的是，她在职场上是不折不扣的创意天才，享受工作并沉浸其中。
秦昊饰演叶逸凡，也是何嘉如的“好好丈夫”。这位工作中的“佛系码农”，在家庭里却是宠爱妻子、严管儿子的一把手。夫妻二人无论工作还是生活中，都形成了巧妙的互补，在笑闹中共同面对生活，携手成长。
编辑：羊羊