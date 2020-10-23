网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"神秘海域"荷兰弟定妆造型首曝光!

内森德雷克先祖的画像出现在片场剧照中

2020-10-23 11:27:53 来源：Mtime时光网

荷兰弟主演的游戏改编影片《神秘海域》，今日首曝他的定妆照与片场照片。
　　时光网讯　由美国哥伦比亚影片公司出品的游戏改编真人电影《神秘海域》（暂译），目前正在欧洲进行拍摄工作，电影由《毒液：致命守护者》的导演鲁本·弗雷斯彻执导，“荷兰弟”汤姆·赫兰德领衔主演，马克·沃尔伯格、安东尼奥·班德拉斯、索菲亚·阿里和塔蒂·加布里埃尔加盟出演。

　　近日，“荷兰弟”汤姆·赫兰德在社交平台上发布了自己所扮演角色内森·德雷克的剧照，这也是电影《神秘海域》主角内森·德雷克形象的首度曝光。
 

《神秘海域》荷兰弟定妆照

　　电影改编自索尼娱乐旗下著名的顽皮狗工作室制作的同名系列游戏，该游戏系列由索尼公司出品，并在索尼PlayStation平台上销售。以其充满传奇色彩的故事背景、惊心动魄的冒险寻宝剧情、充满想象力与视觉奇观的电影级游戏画面，成为该平台最为经典和最受玩家喜爱的游戏之一。

　　其中《神秘海域2》不仅获得了由全球游戏开发商所组成的AIAS协会授予的十项互动成就奖——其中包括“年度最佳游戏”、“年度最佳画面”、“年度最佳故事”等奖项，更被游戏娱乐媒体IGN收录进了游戏史上最佳TOP100游戏榜单。


Nolan North探班《神秘海域》初见荷兰
 
　　《神秘海域》系列游戏讲述了主角内森·德雷克出没原始丛林、沙漠腹地、雪山高原、古代遗迹等地，寻找神秘宝藏的冒险之旅。电影则选取了游戏系列的留白部分，将视角放在了年轻时期的内森·德雷克身上。

　　而索尼电影公司也将深度挖掘这个经典游戏IP，从年轻时期的内森·德雷克出发，将其打造成一个全新的冒险动作系列电影。荷兰弟在社交媒体上最新发布的剧照中，其扮演的内森·德雷克一身战斗装扮帅气亮相，相比游戏中的中年形象，少了一分沧桑，多了一份坚毅果敢的气质，不禁让人期待他在电影中的精彩表现。


《神秘海域》道具
 
　　片方也同步发布了一组片场剧照，神秘的洞窟密室与奇异的金色图腾首度揭开神秘面纱。而在一本被掀开的书籍中，露出了一副疑似主角内森·德雷克的先祖——传奇海盗弗朗西斯·德雷克的画像，一段埋藏已久的传奇故事仿佛将要解封。
 
　　除此之外，在《神秘海域》系列游戏中为内森·德雷克配音的配音演员诺兰·诺斯 Nolan North也来到剧组探班。作为“前辈”，诺兰·诺斯曾凭借在游戏《神秘海域4》中的精彩配音表现，在有“游戏奥斯卡”之称的TGA 2016游戏大奖赛中获得最佳表演奖。和荷兰弟一样，诺兰·诺斯也是游戏的忠实粉丝。


《神秘海域》洞窟密室

　　从剧照中可以看到，两位“内森·德雷克”在拍摄现场交流经验的时候，仿佛因为共同爱好擦出了不小的“火花”。凭借对游戏的喜爱和对角色的深入了解，荷兰弟对于此次饰演内森·德雷克也是信心满满。
 
　　电影《神秘海域》（暂译）由导演鲁本·弗雷斯彻（《毒液：致命守护者》）执导，“荷兰弟”汤姆·赫兰德（《蜘蛛侠：英雄远征》）领衔主演，安东尼奥·班德拉斯（《痛苦与荣耀》）、马克·沃尔伯格（《变形金刚5》）等明星联袂出演。电影目前正在欧洲进行拍摄工作，计划2021年7月16日于北美上映，在暑期档为大家奉上一部适合全年龄层共同欣赏的冒险动作巨制。


《神秘海域》北美海报

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 神秘海域 荷兰弟 内森·德雷克 索尼
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

神秘海域：德雷克船长的宝藏

神秘海域：德雷克船长的宝藏 (2021)

0.0

主演：汤姆·赫兰德

在线播放

汤姆·赫兰德

汤姆·赫兰德

Tom Holland

职业：演员

查看影人作品  >

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

不只《金刚川》！抗美援朝系列电影定档

中国电影行业集体致敬中国人民志愿军

3
系列电影中的《最可爱的人》曝光概念海报宣布定档10月23..
2

郭敬明《晴雅集》曝全新海报&剧照

《阴阳师》作者声援：迫不及待想看正片

9
故事始于混沌乱世间，阴阳师晴明（赵又廷饰）承师遗命与..
3

投资人建议迪士尼让"黑寡妇"上流媒体

想要和Netflix直接干就得“玩狠的”！

《黑寡妇》如果上流媒体，会将是漫威电影宇宙头一次，各..
4

《中华英雄之风云再起》横店杀青

根据马荣成漫画改编 胡兵饰演华英雄

6
本片改编自中国香港传奇漫画家马荣成的成名作《中华英雄..
5

导演陈木胜遗作《怒火·重案》曝海报

甄子丹&谢霆锋主演 计划2021年上映

5
海报中，硝烟四起的街头背景，甄子丹和谢霆锋在烈火中持..

查看更多