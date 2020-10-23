荷兰弟主演的游戏改编影片《神秘海域》，今日首曝他的定妆照与片场照片。

时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司出品的游戏改编真人电影《神秘海域》（暂译），目前正在欧洲进行拍摄工作，电影由《毒液：致命守护者》的导演鲁本·弗雷斯彻执导，“荷兰弟”汤姆·赫兰德领衔主演，马克·沃尔伯格、安东尼奥·班德拉斯、索菲亚·阿里和塔蒂·加布里埃尔加盟出演。





近日，“荷兰弟”汤姆·赫兰德在社交平台上发布了自己所扮演角色内森·德雷克的剧照，这也是电影《神秘海域》主角内森·德雷克形象的首度曝光。



《神秘海域》荷兰弟定妆照





电影改编自索尼娱乐旗下著名的顽皮狗工作室制作的同名系列游戏，该游戏系列由索尼公司出品，并在索尼PlayStation平台上销售。以其充满传奇色彩的故事背景、惊心动魄的冒险寻宝剧情、充满想象力与视觉奇观的电影级游戏画面，成为该平台最为经典和最受玩家喜爱的游戏之一。





其中《神秘海域2》不仅获得了由全球游戏开发商所组成的AIAS协会授予的十项互动成就奖——其中包括“年度最佳游戏”、“年度最佳画面”、“年度最佳故事”等奖项，更被游戏娱乐媒体IGN收录进了游戏史上最佳TOP100游戏榜单。







Nolan North探班《神秘海域》初见荷兰

《神秘海域》系列游戏讲述了主角内森·德雷克出没原始丛林、沙漠腹地、雪山高原、古代遗迹等地，寻找神秘宝藏的冒险之旅。电影则选取了游戏系列的留白部分，将视角放在了年轻时期的内森·德雷克身上。





而索尼电影公司也将深度挖掘这个经典游戏IP，从年轻时期的内森·德雷克出发，将其打造成一个全新的冒险动作系列电影。荷兰弟在社交媒体上最新发布的剧照中，其扮演的内森·德雷克一身战斗装扮帅气亮相，相比游戏中的中年形象，少了一分沧桑，多了一份坚毅果敢的气质，不禁让人期待他在电影中的精彩表现。







《神秘海域》道具

片方也同步发布了一组片场剧照，神秘的洞窟密室与奇异的金色图腾首度揭开神秘面纱。而在一本被掀开的书籍中，露出了一副疑似主角内森·德雷克的先祖——传奇海盗弗朗西斯·德雷克的画像，一段埋藏已久的传奇故事仿佛将要解封。

除此之外，在《神秘海域》系列游戏中为内森·德雷克配音的配音演员诺兰·诺斯 Nolan North也来到剧组探班。作为“前辈”，诺兰·诺斯曾凭借在游戏《神秘海域4》中的精彩配音表现，在有“游戏奥斯卡”之称的TGA 2016游戏大奖赛中获得最佳表演奖。和荷兰弟一样，诺兰·诺斯也是游戏的忠实粉丝。







《神秘海域》洞窟密室





从剧照中可以看到，两位“内森·德雷克”在拍摄现场交流经验的时候，仿佛因为共同爱好擦出了不小的“火花”。凭借对游戏的喜爱和对角色的深入了解，荷兰弟对于此次饰演内森·德雷克也是信心满满。

电影《神秘海域》（暂译）由导演鲁本·弗雷斯彻（《毒液：致命守护者》）执导，“荷兰弟”汤姆·赫兰德（《蜘蛛侠：英雄远征》）领衔主演，安东尼奥·班德拉斯（《痛苦与荣耀》）、马克·沃尔伯格（《变形金刚5》）等明星联袂出演。电影目前正在欧洲进行拍摄工作，计划2021年7月16日于北美上映，在暑期档为大家奉上一部适合全年龄层共同欣赏的冒险动作巨制。







《神秘海域》北美海报

编辑：甄甏甏