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动画电影"飞奔去月球"发手绘海报

月球版"家有儿女" 李诞笑点担当配音"果冻"

2020-10-23 11:57:40 来源：Mtime时光网

Netflix与东方梦工厂共同打造的新动画片《飞奔去月球》，今日发布了多张手绘版海报。
　　时光网讯　动画电影《飞奔去月球》今日正式上映，片方发布的手绘海报治愈感满满，温馨故事今秋让爱团圆。影片由东方梦工厂及Netflix出品，CMC Inc.华人文化集团公司与华人影业联合出品，讲述了一个小女孩努力实现奔月梦想、并见到嫦娥的奇妙之旅。中文版由著名脱口秀演员李诞为笑点担当“果冻”配音，这也是李诞第一次参与动画电影配音。


嫦娥与小庆

　　嫦娥一角则由实力唱将张碧晨担当配唱，全新嫦娥在她的高音中令人印象深刻！影片在此前放映中已收获如潮好评，“导演懂得如何唤醒我们所有人心中的那份童真”“歌曲《我是你的女王》会一直在我脑海中回荡”“是近些年来最令人热血沸腾的动画长片，也是今年最感人的电影之一！”

　　可以说是从故事到音乐都让人沉浸其中。《飞奔去月球》用独特的创造力和想象力，萌戳小孩打动大人，黄金团队倾力打造这个十月不可错过奔月之旅！


电影《飞奔去月球》手绘海报之蹦吉望月

月球版“家有儿女”欢笑上演 
萌宠“蹦吉”化身梦中情兔

　　电影以一个小女孩的奔月梦想展开，讲述了一个关于家庭与亲情、勇气与梦想的故事。菲菲在自赴月球的过程中有家人与萌宠相伴身边，淘气弟弟小庆看似是个添麻烦、不靠谱的存在，但关键时刻也能化身“护姐狂魔”，上演一场月球版的“家有儿女”。

　　还有一个不得不提的，就是始终陪在菲菲身边的萌宠蹦吉，其乖巧可爱的外表和充满灵气的表情，就是女孩子心目中的梦中情兔！每个看完电影的观众，都抑制不住发出想要拥有一个蹦吉的感叹。


电影《飞奔去月球》手绘海报之菲菲在家乡

　　片方今日发布的三张手绘海报，菲菲带着蹦吉畅游在金黄的油菜花中、精灵伙伴果冻在月球等待着大家，体现了动画特有的治愈力和想象力。影片充满了爱与勇气，用生动的角色形象和动人的故事情节传递出浓浓的温馨与欢乐，希望观众能从中感悟成长的勇气和家人给予的力量。

李诞首度配音动画电影 
张碧晨化身嫦娥月球开唱

　　电影《飞奔去月球》中文版集结神仙阵容。脱口秀演员李诞首度献声电影，为月球精灵果冻一角配音，当憨萌话痨的果冻碰上自带笑点的李诞，势将碰撞出意想不到的火花！此番，说惯了脱口秀的李诞来到月球，被网友笑称是上演“月球脱口秀”，并纷纷对李诞的表现充满期待。


电影《飞奔去月球》手绘海报之月球上的果冻

　　此前，由张碧晨配唱的嫦娥角色歌《我是你的女王》MV已与观众见面，影片为大众展示了一个从未见过的嫦娥形象，张碧晨的歌声也充分展示了嫦娥的魅力。这首歌曲兼具女性的霸气与对爱人的思念，两种情绪都被张碧晨完美消化。当嫦娥用充满自信的眼神搭配新潮熟练的舞姿，她就是幻月城里最闪亮的女王！而当装扮一变，她又依然是那个思念后羿、渴望团圆的嫦娥仙子。


菲菲与果冻

设计师郭培跨界动画领域 
最强厂牌携手黄金班底打造

　　电影中嫦娥在幻月城惊艳亮相，其身着的服装也不可小觑，出自著名服装设计师郭培之手。郭培曾多次为章子怡、蕾哈娜等国际巨星设计礼服，收获了来自中外网友的一众赞叹与好评。此番，首次跨界与动画电影《飞奔去月球》合作，她本人享受为动画创作服装的同时，其前卫国风的设计风格也成功让嫦娥吸睛无数！

　　本片由黄金班底倾力打造，曾经创造出《功夫熊猫》系列、《爱、死亡和机器人》等经典作品的几大厂牌强强联手。导演格兰·基恩曾为《小美人鱼》、《魔发奇缘》等经典动画电影做角色动画设计，其执导的动画短片《亲爱的篮球》获第90届奥斯卡“最佳动画短片奖”。此次，导演和制片特意到南浔古镇实地考察，并拍摄近千份照片和视频作为参考，只为呈现最真实的中国江南风光。


可爱蹦吉

　　编剧由《一条狗的使命》、《托斯卡纳艳阳下》的好莱坞金牌编剧奥黛丽·威尔斯担任。中方顾问导演兼中文编剧请到了著名编剧秦海燕，她曾为电影《找到你》、《刺杀小说家》创作剧本，策划电影《七月与安生》、《谁的青春不迷茫》等。过往作品获第34届意大利都灵电影节最佳编剧奖，第21届釜山电影节新浪潮大奖。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 飞奔去月球 海报
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