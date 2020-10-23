来看看“千手巨怪”，不能我一个人恶心。

时光网讯 近日，国内影迷期待已久的好莱坞超英特效巨制《地狱男爵：血皇后崛起》终于宣布定档，将于11月9日登陆大银幕与全国观众见面。消息一经传出，便引起了全网影迷的关注，在今年超英大片寥寥无几的情况下，《地狱男爵》的定档无疑缓解了观众和影迷的片荒，作为年度必看的好莱坞超英特效大片，列入许多人的11月必看片单。



地狱巨怪追赶人群





电影由美剧《权力的游戏》导演尼尔·马歇尔执导，集结大卫·哈伯、“生化女”米拉·乔沃维奇、丹尼尔·金、萨莎·莱恩等好莱坞实力派明星组合。作为好莱坞首屈一指的视效大片导演，尼尔·马歇尔尤其擅长操刀视效惊人场面庞大的大片，执导过的热门美剧《权利的游戏》、《西部世界》、《汉尼拔》更是风靡全球。

相比这些热门美剧，这部改编自黑马漫画公司经典同名IP的《地狱男爵：血皇后崛起》拥有更多暴力美学元素，而导演尼尔·马歇尔也将电影的暴力美学画面打造到了极致。







地狱男爵格斗





早前发布的预告中，地狱男爵徒手打倒巨人，各种地狱怪兽冲出地表的镜头比比皆是，“番茄酱”四溢、大开狂暴派对的画面更是层出不穷，毫无掩饰。有网友评论，这部集合了动作、幽默、摇滚、超英等诸多元素的大片，将会成为今年最与众不同的暗黑超级英雄电影。

饰演地狱男爵的演员大卫·哈伯，在热门美剧《怪奇物语》、《新闻编辑室》、电影《自杀小队》中均有不俗表现，更在热门超英大片《黑寡妇》中饰演“红色卫士”一角，与寡姐斯嘉丽有着精彩的对手戏。大卫·哈伯也表示这次的地狱男爵将会更年轻、更硬核，这也让人不禁猜想，会更加还原漫画中热血暴力的元素。







地狱巨怪摧毁伦敦塔桥





此次“生化女”米拉·乔沃维奇也将一改常态，从救世英雄变身灭世女皇后，女神级的身材搭配冷酷的眼神，给人一种既充满魅力又危险的感觉，让人期待血皇后与地狱男爵将在电影中将要展开的终极一战。

电影《地狱男爵：血皇后崛起》由尼尔·马歇尔执导，大卫·哈伯、“生化女”米拉·乔沃维奇、丹尼尔·金、萨莎·莱恩领衔主演。







《地狱男爵：血皇后崛起》定档海报

编辑：甄甏甏