《最可爱的人》于今日公映，并特别发布“英雄集结”版预告及公映海报。











《最可爱的人》于今日公映，并特别发布“英雄集结”版预告及公映海报。





预告片 发布会上也展示了1951年4月11日首次发表于《人民日报》上魏巍的《谁是最可爱的人》，电影《最可爱的人》总导演李剑平介绍此次会以动画的形式热血讲述五个志愿军英雄的故事，更透露影片特别邀请了李立宏、吴刚、臧金生、王劲松和北京电影学院的表演系在校生郭俊辰、周奇、R1SE-焉栩嘉、张子枫等豪华配音阵容。





片中英雄之一，空军原司令员王海上将的女儿王小华女士也特别来到现场，对“抗美援朝系列电影”主创表达感谢，并表示：父辈那一代人非常伟大，他们去参加抗美援朝战争的时候空战没有任何经验，他们有信仰、有信心、有智慧、有勇敢精神，这是他们战胜敌人的法宝。





《英雄连》剧组则为大家展示了当年的抗美援朝纪念章，影片主演付辛博特别介绍道：“勋章一方面是对我们老兵英勇的褒奖，另一方面是我们人民对老兵的敬意。”首次饰演军人的他谈到参与“抗美援朝系列电影”也特别表示：“今天我站在这里能代表《英雄连》，光荣地和大家说我参与了这部电影，饰演了我们的中国人民志愿军，我很荣幸！”