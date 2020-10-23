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第一届IM两岸青年影展福建平潭举行

王小帅担任评委会主席 见证两岸青年影像创作

2020-10-23 22:50:55 来源：Mtime时光网

IM即“In Moments”，是两岸青年影展的口号，意为“从这一刻起”。
      时光网讯 第一届IM两岸青年影展于2020年10月23日-10月25日在福建平潭举行。该影展是以扶持两岸高校青年影像创作力量为目标，集短片推优、论坛、展映、大师班于一体的专业影展。

      本届影展围绕“每一朵浪花都去向岛屿”主题，设有“闪亮的岛屿”竞赛入围作品展映、“风从海上来” 台湾新电影数字修复版展映、“时代镜像” 大陆影片展映、“以影像温暖世界” 清影工作室特别展映、“半夏的纪念”特别展映、“浪花与岛屿”电影导演大师班、“在真实光芒的照耀下” 青年纪录片论坛、“自由的浪”沙滩放映、“从平潭出发”短片竞赛、“岛与岛连成大地” 孵化专场、"对话未来"等单元。

      影展期间，中国高校影视学会会长、北京电影学院党委副书记、主持工作副院长胡智锋教授将出席现场，中国电影导演王小帅，中国大陆女演员霍思燕，中国台湾摇滚乐团康姆士COM’Z 将惊喜亮相。CNEX创始人陈玲珍、导演秦晓宇、徐小明、黄旭峰等将分别助阵“电影大师班”与“孵化专场”主讲，还有央视网、爱奇艺、腾讯、bilibili、优酷等业内嘉宾代表作“纪录片论坛”分享。

      第一届IM两岸青年影展邀请电影“第六代导演”之一的王小帅担任评委会主席，参与影片的终审工作。接到邀约时，王小帅表示：“很荣幸，有两个主要原因让我来到这里。一是因为福建，我这里生活和工作了一段时间，结识了许多的朋友、同事，始终保持着深厚的友谊。第二当然是因为电影，特别是青年短片展，我认为我应该担当起这份使命。同时能借此机会和年轻的电影人在一起交流，为他们的起步出谋划策，同时也能感受到他们年轻的能量和生命力。”

      IM即“In Moments”，是两岸青年影展的口号，意为“从这一刻起”。IM两岸青年影展从高校群体出发，旨在成为两岸高校青年创作人走上影像的创作起步阶段的见证者，从作品征集、作品评审、志愿者招募、展映单元设置上都围绕着“为华语电影新力量搭建舞台，为两岸青年交流提供平台”的初心。

      影展前期，组委会采用公开征集的形式，面向全球高校的中国大陆、台湾地区、香港地区、澳门地区籍学生，征集2018年1月1日之后在校期间完成制作的剧情短片、非剧情短片（时长15分钟以上，40分钟以下）。自2020年7月1日起至8月31日，共收到1195部参赛影片（其中剧情片820部、非剧情片375部），276所院校参与。评委阵容上，邀请了王小帅、邢健、李佑宁、宋法刚、张应辉、张国涛、陈玲珍、胡智锋、徐小明、徐元、陶冶、黄豆豆、章明、赛人、颜纯钧（按笔画顺序排序）等15位来自海峡两岸高校影视专业老师、影视创作人、影评人，分别对参赛作品进行线上初审、复审和终审，最终遴选出“最佳影片（1部）”、“评委会大奖（1部）”、“最佳导演（1位）”、“最佳（剧情、非剧情）短片（共6部）”、“＇圣农＇新锐成长计划（1位）”、“优秀（剧情、非剧情）短片（共20部）”，将于10月25日晚的颁奖礼上揭晓。

   编辑：羊羊

关键词： IM两岸青年影展
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