IMAX版《金刚川》也同步在影院在上映





电影《金刚川》以抗美援朝为题材，通过精巧新颖的叙事角度，讲述了志愿军战士在艰苦卓绝的环境下，修补堪比生命线的木桥，以血肉之身无悔许国的故事。《金刚川》影片粗粝的纪实感辅以精细的特效重现了气势如虹的战争场面，大银幕所呈现的宏大视野和视听效果让观众直言，“战争的紧迫感和窒息感扑面而来，IMAX效果拉满，飞机俯冲的地空对射作战看得泪目！”





导演推荐IMAX 步兵、空中、炮兵三线平行的新颖叙事角度获观众好评，称“不同视角展现人物内心，相同的是那份不怕牺牲浴血奋战的精神”。IMAX的沉浸式效果更让观众表示“仿佛置身战场，重回战争年代，一场惊心动魄的战役”，“用极致的观影，致敬祖国最忠烈可敬的英雄！”。





曾经在大银幕上屡次成功塑造中国军人形象的张译和吴京可谓国产战争片的中流砥柱，此次实力演绎一段“血战到底”的死战接力，片中张飞（张译饰演）那声声嘶力竭的“点火”让无数观众为之动容，更有包括李九霄、魏晨，邓超等众多“实力硬汉”倾情演绎抗美援朝战场上有血有肉的英雄群像。





在场观众纷纷表示，演员们“是在用生命演绎角色”、“自然又深沉的战友情太感人了”。据悉，为了尽力还原70年前志愿军战士的状态，张译、吴京提前半个月接受训练，李九霄、魏晨学习使用枪械、攀爬施工塔吊，前期做好了充足的准备。





电影《金刚川》已于10月23日起正式登陆全国IMAX影院，观众即可走进IMAX影院，在仿佛亲临战场的光影叙事中，致敬英雄、不忘历史。



