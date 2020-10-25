继《金刚川》后，吴京再次出演抗美援朝题材电影。

吴京和易烊千玺（图片来源：CFP）

















谈到和易烊千玺的合作，吴京表示：“这小兄弟后生可畏，有压力，期待和这位弟弟合作。”易烊千玺透露在准备角色过程中，除了和导演、监制聊角色，自己也看了大量文字资料、影像资料。

陈凯歌、徐克、于冬、吴京和易烊千玺等主创









长津湖战役是抗美援朝战争第二次战役中发生在长津湖地区的一场战役。





长津湖战役中，中国人民志愿军第9兵团3个军，在艰难困苦的条件下，与武器装备世界一流、战功显赫的美军第10军，于1950年11月27日至12月24日在朝鲜长津湖地区进行了直接较量，创造了抗美援朝战争中全歼美军一个整团的纪录，迫使美军王牌部队经历了有史以来“路程最长的退却”。





这次战役，收复了三八线以北的东部广大地区。志愿军在东西两线同时大捷，一举扭转了战场态势，成为朝鲜战争的拐点，为最终到来的停战谈判奠定了胜利基础。