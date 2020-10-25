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《长津湖》开拍 吴京和易烊千玺主演

陈凯歌、徐克、林超贤联合执导 2021年上映

2020-10-25 20:30:28 来源：Mtime时光网

继《金刚川》后，吴京再次出演抗美援朝题材电影。
吴京和易烊千玺（图片来源：CFP）

　　时光网讯 为纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年，由北京博纳影业集团有限公司与八一电影制片厂等联合摄制的电影《长津湖》，10月25日在北京宣布正式开机，两大男主角吴京易烊千玺现身。据悉，电影将在2021年上映。

　　该片由于冬担任出品人及总制片人，黄建新任总监制，陈凯歌徐克林超贤联合监制、联合导演，张和平任艺术总监，王树增任历史顾问，兰晓龙黄建新任编剧，吴京易烊千玺领衔主演。

　　在电影中，主演吴京、易烊千玺将扮演一对兄弟。这也是吴京继《金刚川》后，再次出演抗美援朝题材电影。

　　谈到和易烊千玺的合作，吴京表示：“这小兄弟后生可畏，有压力，期待和这位弟弟合作。”易烊千玺透露在准备角色过程中，除了和导演、监制聊角色，自己也看了大量文字资料、影像资料。
陈凯歌、徐克、于冬、吴京和易烊千玺等主创

　　今年初《长津湖》原计划在丹东拍摄，但由于新冠疫情导致筹备和拍摄停滞，剧组1800人滞留丹东，200人滞留天漠，损失巨大。因为要配合雪景拍摄，剧组等到今年入冬再次开工。本来刘伟强也是该片导演之一，但现在正忙于拍摄博纳的另一部片子《中国医生》，所以换成了陈凯歌、徐克、林超贤三位导演联合执导。

      长津湖战役是抗美援朝战争第二次战役中发生在长津湖地区的一场战役。

      长津湖战役中，中国人民志愿军第9兵团3个军，在艰难困苦的条件下，与武器装备世界一流、战功显赫的美军第10军，于1950年11月27日至12月24日在朝鲜长津湖地区进行了直接较量，创造了抗美援朝战争中全歼美军一个整团的纪录，迫使美军王牌部队经历了有史以来“路程最长的退却”。

      这次战役，收复了三八线以北的东部广大地区。志愿军在东西两线同时大捷，一举扭转了战场态势，成为朝鲜战争的拐点，为最终到来的停战谈判奠定了胜利基础。

   编辑：小火纸

关键词： 长津湖 吴京 易烊千玺 陈凯歌 徐克
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