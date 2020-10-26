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时光早报：吴京再演朝鲜战争片"长津湖"

《金刚川》首周破3亿 《鬼灭之刃》日本破百亿

2020-10-26 09:41:27 来源：Mtime时光网

周一好！


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.《金刚川》首周末票房破3.5亿


      由管虎、郭帆、路阳联合执导，张译、吴京、邓超、李九霄等主演的《金刚川》首周三天斩获票房超3.55亿，击败《鬼灭之刃剧场版》（在日本已突破百亿日元，成绩也非常惊人），摘得全球周末票房冠军。

　　《金刚川》的这次表现不及管虎《八佰》的6.38亿首周末成绩，但也非常不错了。此外，《我和我的家乡》突破26亿，《姜子牙》累计15.66亿，《夺冠》破8亿，新片《飞奔去月球》首周末票房不到400万。

02.吴京和易烊千玺出演《长津湖》开机



      为纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年，由北京博纳影业集团有限公司与八一电影制片厂等联合摄制的电影《长津湖》，10月25日在北京宣布正式开机，两大男主角吴京和易烊千玺现身。据悉，电影将在2021年上映。

　　该片由于冬担任出品人及总制片人，黄建新任总监制，陈凯歌徐克林超贤联合监制、联合导演，张和平任艺术总监，王树增任历史顾问，兰晓龙、黄建新任编剧，吴京易烊千玺领衔主演。在电影中两人将扮演一对兄弟。这是吴京继《金刚川》后，再次出演抗美援朝题材电影。

01.《鬼灭之刃无限列车篇》日本票房破百亿


　　

预告片2

《鬼灭之刃 剧场版 无限列车篇》在日本电影市场继续狂破纪录，次周末2天预估再收30亿日元，日本影史首次有电影做到这一点。影片公映10天接近104亿日元（约6.64亿人民币），超《千与千寻》（25天）成最快破百亿电影。



01.《007：无暇赴死》不会直接上线流媒体

　　近日有报道称Netflix、Apple等多家流媒与米高梅探讨过买下该片北美授权、直接上流媒，如流媒能出到6亿美元/一年的天价，米高梅愿意卖。继米高梅公开辟谣后，外媒deadline随后称：对《007：无暇赴死》是否会直接上流媒，他们的消息源的回答是明确的“不”。这个方案早期讨论过，但两个制片人根本不同意。

02.漫威新片《尚气》杀青

　　　导演德斯汀·克里顿和主演刘思慕在社交媒体发布了该消息，刘思慕表示：“我们做到了！我们迫不及待想在9个月后向全世界介绍他。”
　　《尚气》是漫威第一部华裔超级英雄单人电影，还有奥卡菲娜、梁朝伟等出演，杨紫琼、陈法拉也加盟，目前定档2021年7月9日北美上映。

03.连姆尼森新片《夺金营救》北美蝉联票房冠军

     相比中国和日本市场的火爆，北美电影市场继续依旧没有起色，上周末连姆·尼森主演的《夺金营救》235万美元蝉联冠军，累计747万美元；《祖父大战》188万美元居亚，累计971万美元；诺兰的《信条》位列季军，累计票房5250万美元，全球票房3.41亿美元。新片《虚空人》仅拿到126万美元，位列第四，观众评分才D+。

   编辑：小火纸

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 早报 金刚川 长津湖 鬼灭之刃剧场版 007无暇赴死
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