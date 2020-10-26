过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.《金刚川》首周末票房破3.5亿
由管虎、郭帆、路阳联合执导，张译、吴京、邓超、李九霄等主演的《金刚川》
首周三天斩获票房超3.55亿，击败《鬼灭之刃剧场版》（在日本已突破百亿日元，成绩也非常惊人），摘得全球周末票房冠军。
02.吴京和易烊千玺出演《长津湖》开机
为纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年，由北京博纳影业集团有限公司与八一电影制片厂等联合摄制的电影《长津湖》
，10月25日在北京宣布正式开机，两大男主角吴京和易烊千玺现身。据悉，电影将在2021年上映。
该片由于冬担任出品人及总制片人，黄建新任总监制，陈凯歌
、徐克
、林超贤
联合监制、联合导演，张和平任艺术总监，王树增任历史顾问，兰晓龙、黄建新任编剧，吴京
、易烊千玺
领衔主演。在电影中两人将扮演一对兄弟。这是吴京继《金刚川》后，再次出演抗美援朝题材电影。
01.《007：无暇赴死》不会直接上线流媒体
近日有报道称Netflix、Apple等多家流媒与米高梅探讨过买下该片北美授权、直接上流媒，如流媒能出到6亿美元/一年的天价，米高梅愿意卖。继米高梅公开辟谣后，外媒deadline随后称：对《007：无暇赴死》
是否会直接上流媒，他们的消息源的回答是明确的“不”。这个方案早期讨论过，但两个制片人根本不同意。
导演德斯汀·克里顿
和主演刘思慕
在社交媒体发布了该消息，刘思慕表示：“我们做到了！我们迫不及待想在9个月后向全世界介绍他。”
《尚气》
是漫威第一部华裔超级英雄单人电影，还有奥卡菲娜、梁朝伟等出演，杨紫琼、陈法拉也加盟，目前定档2021年7月9日北美上映。
03.连姆尼森新片《夺金营救》北美蝉联票房冠军
相比中国和日本市场的火爆，北美电影市场继续依旧没有起色，上周末连姆·尼森
主演的《夺金营救》
235万美元蝉联冠军，累计747万美元；《祖父大战》
188万美元居亚，累计971万美元；诺兰的《信条》
位列季军，累计票房5250万美元，全球票房3.41亿美元。新片《虚空人》
仅拿到126万美元，位列第四，观众评分才D+。