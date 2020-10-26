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刘雨霖新片《风华正茂的我们》开机

黄璐郭涛主演 聚焦当代年轻人的奋斗与无奈

2020-10-26 10:31:39 来源：Mtime时光网

聚焦当代社会努力生活的普通人，他们从理想到无奈又到新生的痛苦和奋斗的过程，说尽风华正茂的苦甜酸辣。
     时光网讯  近日，爱奇艺原创电影《风华正茂的我们》于深圳开机。该片由韩三平监制，刘震云担任艺术总监，刘雨霖任导演兼编剧，韩家女任策划，黄璐、郭涛领衔主演，张国立特别出演，段博文、陆思宇、薛昊婧、张瑶、王佳佳、吴玉芳、龚珏睿等联合主演。当天，爱奇艺创始人、CEO龚宇，著名电影人韩三平，爱奇艺影业总裁亚宁及耳东影业（北京）有限公司董事长陈硕罡携一众主创悉数现身开机现场。

     《风华正茂的我们》是刘雨霖执导的第二部长片，首次担任编剧和导演的双重身份。影片围绕在大城市拼搏的李一甜的故事展开，展现新一代年轻人的生活现状，聚焦当代社会努力生活的普通人，他们从理想到无奈又到新生的痛苦和奋斗的过程，说尽风华正茂的苦甜酸辣，充满黑色幽默。

      黄璐饰演女主角李一甜，表演可坚韧亦可细腻。黄璐郭涛饰演李一甜的前夫马怀德。张国立特别客串，带来不小的惊喜，他也是观众们熟悉的老面孔了。《一九四二》《康熙微服私访记》《铁齿铜牙纪晓岚》都是他的代表作。这几位演员能碰撞出什么火花呢？
 
    《风华正茂的我们》的幕后班底，也同样不俗。《我不是药神》的编剧韩家女担任该片的策划，《后会无期》、《疯狂的外星人》的摄影指导廖拟，电影《她杀》、《我和我的祖国》的美术舒兴家，电影《暴雪将至》、《赤壁》的声音指导龙筱竹，电影《无名之辈》、《一点就到家》的剪辑周元等。
 
    除《风华正茂的我们》外，爱奇艺原创电影包括取材现实的《彷徨之刃》、《扫黑·决战》、《看不见的客人》（中国版），立足本土的《中国乒乓》、《你好，英雄》、《绝地追击》、《边缘行者》，彰显人性力量和人文情怀的《忠犬八公》，青春燃向的《门萨的学徒》、《乐队的夏天》等作品也在精心创作中，后期将陆续与观众见面。

   编辑：怀旧党

关键词： 风华正茂的我们 黄璐 郭涛
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