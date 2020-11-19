2020年金马奖有哪些电影值得关注
题材类型多元化 不只是台式小清新
今年金马入围作品除了台湾本地，还有香港、新加坡的华语电影。→
2020-11-19 08:30:26 来源：Mtime时光网
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金马奖会有哪些好片脱颖而出？
华语电影重要指标——金马奖本周六就要颁发，对大陆影迷来讲今年金马有些“低调”，哪些潜在的好片将脱颖而出，时光网为从入围名单中做一番筛选。今年金马除了有台湾本地，还有香港、新加坡的华语作品，题材和类型多元。有关注LGBT人群的《亲爱的房客》《刻在你心底的名字》《男儿王》，还有对底层边缘人的关注譬如精神分裂症患者的爱情《幻爱》、关于失聪少年被霸凌的《无声》，生活中的失意者《同学麦娜丝》。类型片方面有恐怖片《馗降：粽邪2》，黑色喜剧《腿》，丧尸喜剧《逃出立法院》。当然还有脑洞大开的小清新《消失的情人节》《怪胎》……
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《消失的情人节》最佳影片提名
《消失的情人节》是今年金马奖提名最多的影片，从预告和剧情简介来看，似乎也是台湾小清新的典型代表。公交车司机阿泰（刘冠廷/饰）是动作慢、连手表的时间、地震的感应都比别人慢的奇葩。他每天都会去邮局，找柜员杨晓淇（李霈瑜/饰）寄一封不知道给谁的平信。柜员杨晓淇和阿泰完全相反急性子，唯独感情生活毫无进展，年近三十还是单身。
情人节前夕，杨晓淇被刘老师（周群达Duncan/饰）搭讪，终于情窦初开的晓淇和刘老师天雷勾动地火，想不到一觉醒来，刘老师再无音讯、情人节也已经过了。每天来寄信的阿泰也再也没出现过...毫无记忆的杨晓淇，开始了一趟寻找真相的奇幻旅程...
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《同学麦娜丝》最佳影片提名
《大佛普拉斯》之后，导演黄信尧推出新作《同学麦娜丝》，加变成了减。影片同样是关注社会中小层普通人的生活，依旧是黑色幽默风格。
电风(郑人硕)是保险业务员，省吃俭用买了新房，因为女友怀孕将步入婚姻；从事纸扎屋行业又有阴阳眼的闭结(刘冠廷)，长期照顾卧病在床的阿嬤错过婚姻，想通过婚姻介绍结婚；罐头(纳豆)在一次吞药自杀后洗心革面，与心目中的女神校花麦娜丝重逢；添仔(施名帅)是怀才不遇的导演，却在机缘下被政客(陈以文)相中开始选举…
谈到为何要拍这部片，导演说每个人都会面临生活好难的困境，有时真的需要一些老朋友支持和让你抒发情绪。
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蔡明亮《日子》最佳影片提名
华语电影产业这20多年风云变幻，似乎只有蔡明亮没变，依旧拍着自己喜欢，但大众不一定喜欢的艺术片，这部今年入围了柏林电影节的《日子》也是如此。这是一部没有对白的电影，李康生扮演的康独自一人住在大房子里，Non住在镇上的一间小公寓里。 他们见面，然后分开，他们的日子像往常一样流逝。
金马奖综合了奥斯卡、欧洲电影节的特点，既承担华语电影年终表彰，又要推荐新人新作，很多时候评奖结果风格比较飘忽，有些时候是名导名片，有些时候是新人处女作，今年会轮到蔡明亮吗？
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《亲爱的房客》最佳影片提名
从《谁先爱上他的》受到关注后，台湾涌现了一大批LGBT电影，今年金马奖就有不少。《亲爱的房客》夏天刚拿到台北电影节最佳男主角。
影片讲述了一段“隐藏”的情感，这点和《谁先爱上他的》有些类似，林健一（莫子仪 饰）是住在顶楼的房客，但他不只照顾年迈患病的房东周秀玉（陈淑芳 饰），还收养了她9岁的孙子王悠宇（白润音 饰），这一切看似超出普通房客的行为动机。
周秀玉去世后林建一受到质疑，很多人怀疑他是为了顺理成章的获得遗产，他百口莫辩，因为这些举动背后隐藏着一段不被承认的感情，也更是他思念一个人的方式，而那个人正是房东已经过世的儿子。
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林家栋《手卷烟》最佳影片提名
去年大量香港电影缺席金马奖，今年还是有多部中小制作报名参加，其中金像奖影帝林家栋主演的《手卷烟》最受关注。
该片是香港电影人比较擅长罪案题材，故事讲述昔日的华籍英兵林家栋，自兵团解散后游走于几个黑帮堂口，以走私金钱龟及水货为生。他与一个边缘挣扎的南亚青年，二人在重庆大厦中由互相利用到惺惺相惜，并在相处中重新找到自己的故事。
导演陈建朗是香港90后新人，从预告来看，还是颇有质感的。除了入围最佳影片，林家栋也入围了最佳男主角，是入围男星中最有名气的，不知能否得奖。
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陈果《堕胎师》最佳导演提名
在《谋杀似水年华》和《九龙不败》两部失败的合拍片尝试后，陈果又回到香港拍摄自己擅长的中小成本电影，2018年的《三夫》主打情色元素，而《堕胎师》则和《饺子》气质类似，同样是白灵主演。
主妇珍姐（白灵饰）为黑市堕胎师，客人来自各个阶层，包括年轻妈妈、也有未成年少女。珍姐的16岁女儿Kiki（伍咏诗 饰）希望珍姐在她18岁之时把现有的房产改到自己名下。珍姐断言拒绝，因为在香港房屋就是最宝贵的财产，她宁与屋共存、不与亲共眠。
女儿和母亲闹翻后，珍姐想到此处，决定转行，不再为人堕胎，甚至加入教会，为了女儿改变自己。没想到，女儿竟然也未婚先孕……
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《腿》最佳女主角、最佳剧本提名
去年以《阳光普照》入围金马奖的编剧张耀升，首度自编自导的《腿》，今年和《同学麦娜丝》同时成为金马影展开幕电影。影片邀来影后桂纶镁以及出道便以《十七岁的天空》赢得金马奖最佳新演员的杨祐宁携手合作。
影片讲述了个诡异的故事：桂纶镁和杨祐宁饰演一对因国标舞结识的夫妻，没想到先生因腿部截肢手术不幸离世，为留"全尸"的妻子却面临医院百般刁难和互踢皮球，只好展开一场"夺腿计划“”，峰迴路转的荒谬际遇中，两人从相爱到相互亏欠的过往也逐一浮现。
对了，这部电影预告颇具黑色幽默风格，算是今年华语电影最佳预告之一。
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《男儿王》最佳男主角提名
除了大陆、香港和台湾，新加坡、马来西亚也依旧在拍摄华语电影。今年入围金马奖最佳男主角的《男儿王》便是新加坡作品。
李国煌主演的这部喜剧涉及到了华语片中不常见的异装行为，中年男启明突然被公司裁退，四处找不到工作。背负房债，为了家里生计的他，无奈加入了一家夜总会工作。在一次机缘巧合下，他被迫变装上台演出，载歌载舞，结果一鸣惊人，成了本店招牌“变装皇后”
启明家有妻小需要瞒着，还遇见黑道老大喜欢到不行，左右为难让他无所适从……
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《怪胎》最佳男女主角提名
《怪胎》也是小清新，它是台湾第一部全程使用iPhone拍摄的剧情长片，由廖明毅担任导演、编剧、摄影和剪接四大要职，并由林柏宏和谢欣颖领衔主演。
影片的故事也很怪，讲述的是强迫症患者的爱情。强迫症，英文学名是Obsessive- Compulsive Disorder，简称OCD。意指不断强迫自己重复做某些事情，进而达到预期的标准，否则心中会产生强烈的焦虑及不安全感。
两个患有强迫症的男女相遇了，他们以为在漫漫人海中终于遇到了懂自己的人，怪胎爱上了怪胎。有一天，这对男女其中一人的强迫症竟痊愈，爱情于是遇到危机……
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《孤味》最佳女主角、女配角提名
《孤味》是今年入围影片中比较正统的剧情片，林秀英(陈淑芳饰)是台南赫赫有名的餐厅老板，在丈夫(龙劭华饰)无声无息地离家后，便靠著卖虾卷独自抚养三个女儿长大成人，不仅把虾卷从路边摊卖到开餐厅，三个女儿更是成就非凡，大女儿阿青(谢盈萱饰)是国际舞者，二女儿阿瑜(徐若瑄饰)在台北当整形医生，小女儿佳佳(孙可芳饰)则接手自己的餐厅事业。
眼看就要苦尽甘来，秀英却在70大寿当天接到丈夫离世的噩耗，在替这位有名无实的丈夫筹办丧礼的同时，竟意外迎来了另一位陪伴丈夫度过晚年的女人，令她不得不再次面对内心埋藏已久的怨恨……
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"刻在你心底的名字"最佳新人提名
《刻在你心底的名字》也是关注LGBT人群的电影，和《亲爱的房客》不同，故事背景放在1990年代初两位少年前往台北，那里的一切冲击着这两个少年的感官。学校宿舍里发生了对同性恋霸凌，尽管禁忌一一解放，学校也开始招收女生，但同性恋三个字仍如毒蛇猛兽人人唾弃。而两个男孩间原本暧昧的情愫，也因一个女孩的介入，而就此被打乱。
影片今年9月30日在台湾上映，超越2018年《谁先爱上他的》的6637万台币，为台湾影史最卖座的同志题材电影。
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《无声》最佳男配角、新导演提名
青春校园题材是台湾电影比较突出的类型，《那些年，我们一起追的女孩》《我的少女时代》都曾在两岸三地走红，今年入围最佳男配角和最佳新导演的《无声》则关注的是失聪少年的故事。
失聪的少年张诚转到启聪学校就读，但聋人的世界，却不比听人的世界宁静。当他发现校车最后一排的"游戏"，融入新生活的欣喜之情，瞬间成为恐惧⋯⋯眼见心仪的女孩贝贝在游戏中遍体鳞伤、张诚是要该揭开游戏的残忍真相，或加入游戏的行列？
新锐导演柯贞年的首部长片大胆将真实事件搬上银幕，在直面校园霸凌残酷的同时，不失温柔的眼光。
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《幻爱》最佳新演员提名
来自香港的爱情电影《幻爱》和2016年的《一念无明》有类似的地方，关注的都是患有精神疾病的人群。
新人导演周冠威执导的该片讲述这样一个故事：善良憨直的小学教师阿乐是精神分裂症康复者，虽然渴望爱情但从来不敢恋爱。偶然机遇下，他在街头偶遇了清丽脱俗的欣欣，一见钟情却挣扎应否透露病情。
踌躇之下，不幸再次病发，被幻觉缠绕。他更发现她的真正身份，竟然是个功于心计的心理辅导员？二人发展出一段悬疑曲折的禁恋，疑幻似真。
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《狂舞派3》最佳改编剧本提名
借助几大综艺节目的热播，街舞这几年在大陆青少年中也形成热潮，而华语电影圈关于街舞的电影，香港的《狂舞派》是佼佼者。
2013年香港新生代导演黄修平通过《狂舞派》赢得了认可，这世上并没有《狂舞派2》这部电影，怎么直接就跳到了第三集，对此黄修平表示想跳出一般的框架，《狂舞派2》将会展現在《狂舞派3》的平行时空里。
《狂舞派3》故事发生于工厦附近，一班音乐人及舞者为了较平租金已进驻工场大厦，渐渐形成一个艺术家社群，但工场大夏被房地产开发商看中，一场义与利的冲突在所难免。
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《馗降：粽邪2》最佳女配角提名
众所周知的原因，这些年大陆的恐怖鬼片几乎是空白。宝岛则通过《红衣小女孩》系列等片走出自己的风格：通过和当地民俗的结合，讲述恐怖故事，并取得了一定的市场效应。
2018 年上映的《粽邪》在台湾本地票房超5000万台币，创下当年暑假档期华语片票房冠军《馗降：粽邪2》延续第一集宫庙民俗的侧写，将镜头伸向传统送肉粽仪式中最重要的桥段—跳钟馗。本片钟馗便由影帝李康生扮演，在剧中的角色自幼带有天命能见阴阳，他却因此命运多舛……
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《逃出立法院》最佳女配角提名
近些年隔壁的韩国电影通过《釜山行》以及网剧《王国》，让丧尸片在东南亚市场成为热卖类型。台湾今年也有一部丧尸电影，只不过由于成本有限，弄成了和政治混搭的黑色喜剧。
影片讲述某企业在海边建设化工厂，由于有散播病毒的疑虑，住在海边的熊颖颖选上立委，进入立法院试图阻止此事。在立法院长主持到一半时，被化工厂流出的病毒感染的人病发变成活尸乱咬人，官员、公务员、记者受感染后都变成丧尸，在议场内扭打、撕咬，为控制疫情政府将立法院的出入口关上，立法院俨然成为人间炼狱。
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《迷走广州》最佳女配角提名
想在庙里跳“八家将”（台湾民间信仰的一种表演仪式）的米淇希望寻找失联的台商爸爸，热爱跳舞的庙会钢管辣妹晶晶则找寻失联的爱人，藏有心事的两位高雄女孩结伴同行出发到广州，各自找寻心之所向。
本片融汇了台湾传统文化活动“八家将”与“庙会钢管”，以90后女性为视角，透过迷幻寻亲记，带领观众进入一场成长冒险之旅。