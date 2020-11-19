《大佛普拉斯》之后，导演黄信尧推出新作《同学麦娜丝》，加变成了减。影片同样是关注社会中小层普通人的生活，依旧是黑色幽默风格。

电风(郑人硕)是保险业务员，省吃俭用买了新房，因为女友怀孕将步入婚姻；从事纸扎屋行业又有阴阳眼的闭结(刘冠廷)，长期照顾卧病在床的阿嬤错过婚姻，想通过婚姻介绍结婚；罐头(纳豆)在一次吞药自杀后洗心革面，与心目中的女神校花麦娜丝重逢；添仔(施名帅)是怀才不遇的导演，却在机缘下被政客(陈以文)相中开始选举…

谈到为何要拍这部片，导演说每个人都会面临生活好难的困境，有时真的需要一些老朋友支持和让你抒发情绪。

